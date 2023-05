Manoel Marcos e Assembleia

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O vereador Dr. Manoel Marco (PSD), como segundo suplente, assumiu vaga na Alese e ontem mesmo votou favorável ao projeto de lei que dá aumento de 2,5% ao magistério. Admite que ficará no mandato até 2026, quando o deputado estadual Jorginho Araújo (PSD) retornar à Assembleia, para disputar à reeleição. Sérgio Reis retornou a Brasília, onde administra o escritório de Sergipe, dentro de um entendimento político do partido, exatamente para que Manoel assumisse o mandato. Vai ficar por lá até que se resolva quem será o candidato do seu grupo a prefeito de Lagarto. Caso seja Sérgio, ele retorna no final de março e, como primeiro suplente, pode reassumir a Alese, frustrando o desejo declarado do vereador licenciado.

O vereador Manoel Marco é um nome que se impõe na política de Aracaju há vários mandatos e não deseja mais continuar exercendo atividade na Câmara Municipal. Um dos seus maiores desejos é estar na Assembleia Legislativa, como acontece agora, com a certeza de que só sairá de lá no final do mandato e talvez sem disputar a continuidade. De qualquer forma – apesar do deputado suplente não gostar disso – não há certeza de que ele se mantenha no cargo, mesmo em caso do primeiro suplente retornar a Sergipe e se afastar da representação de Brasília. A princípio, Sérgio Reis não fará isso, a não ser que, como já se disse aqui, seja o escolhido para disputar a Prefeitura de sua cidade, o que é obrigado a se desincompatibilizar do cargo que ocupa em Brasília. O grande problema é se será mantido o mandato na Câmara Municipal.

Câmaras Municipais de municípios como Campinas (SP) e Manaus (AM) já aprovaram medidas de que vereadores podem licenciar-se e assumir uma suplência na Assembleia Legislativa e Câmara Federal, além do Supremo Tribunal Federal (STF) tomar decisões favoráveis para esses casos. Na prática, o vereador, sendo suplente do partido, pode ser empossado como deputado estadual ou federal, mantendo o outro cargo. Nesse caso, o vereador perde o direito ao seu salário. Entretanto a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município (LOM) proíbem que um parlamentar possa ser titular de mais de um mandato. E é exatamente essa dubiedade na interpretação, que deixa em dúvida a permanência de um vereador ocupando mandato de deputado, porque corre o risco de consultas ao TSE sobre se resguardar com mandatos duplo.

Entretanto, para tranquilizar, “não há óbice à acumulação de cargo público com o exercício do mandato de Vereador, ainda que na condição de Chefe do Poder Legislativo local, uma vez que a Constituição Federal (art. 38, III) não fez tal distinção”, não é um alento porque não se refere a mandato duplo.

Livro “Marcelo Déda”

O historiador Ibarê Dantas lançou ontem, no Museu da Gente Sergipana, o livro “Marcelo Déda na Construção da Democracia”, Uma grande obra, que trata da contribuição dada pelo saudoso e sempre lembrado Marcelo Déda na política brasileira. Uma justa homenagem e merecido reconhecimento!

Mitidieri e o Sintese

De forma republicana, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse à coluna que vai conversar com o Sintese, sobre a retomada da carreira do magistério para os próximos anos, como havíamos dito nas reuniões anteriores.

*** Segundo Mitidieri, “Para esse ano, já ficou definido o que enviamos para a Alese”.

Confusão por vaga

Vereador Manoel Marcos (PSD) já é deputado estadual, participou das votações ontem na Assembleia Legislativa e votou favorável aos projetos de lei do Governo.

*** A vaga de Manoel Marcos foi preenchida por Zezinho do Bugio e criou-se a confusão: ele não poderia assumir porque não é mais do PSD e o nome seria o de Bigode do Santa Maria, filiado ao partido.

*** Bigode, inclusive, já entrou com ação na Justiça Eleitoral reivindicando a vaga de Zezinho, que não integra mais o PSD e assumiu o mandato que é do partido.

Cúpula e Bigode

A cúpula do PSD acha que a vaga do vereador Manoel Marcos deve ser ocupada pelo suplente Bigode do Santa Maria, porque se mantém no partido.

*** Zezinho do Bugio deixou o PSD, apoiou Rogério em 2022 e está em outra sigla. A cúpula deixa claro que a vaga parlamentar é do partido.

Perde mandato

Outro problema que a cúpula levanta: Manoel Marcos (PSD) pode perder a vaga de vereador, por ter deixado a Câmara e assumido o mandato de deputado estadual.

*** – Ele diz que existe uma orientação do TSE, mas ninguém a conhece. Mas se o primeiro suplente Sérgio Reis retornar amanhã reassume o mandato, disse um membro da cúpula.

*** O mesmo acontecerá com o secretário Jorginho Araújo, que é o deputado titular, que retorna ao mandato em 2026 para disputar a reeleição.

Edvaldo mantém silêncio

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse ontem, à coluna Plenário: “sobre campanha eleitoral e candidatura a prefeito de Aracaju só vou tratar no próximo ano”.

*** Adiantou, entretanto, que “quem quiser lançar candidatura fique à vontade, mas sobre eleições só quando chegar 2024”.

*** Edvaldo disse ainda que não tem nomes para indicar à sucessão e o indicado por ele será aquele que der continuidade ao seu trabalho.

*** E acrescentou: “seguirei a orientação do ex-governador Belivaldo Chagas, que em 2021 disse a mim e a Mitidieri que só falaria em sucessão no ano seguinte (2022). E deu certo”.

Conversa com Rogério

Edvaldo Nogueira desmente qualquer conversa com o petista Rogério Carvalho (PT), mas faz uma observação: “só se ele vier falar de emenda para Aracaju. Sobre isso não deixarei de tratar com político de qualquer partido”.

*** Edvaldo deixou claro: “não deixarei de conversar com nenhum político, desde que seja para tratar de assunto que beneficie Aracaju”.

Sérgio comemora

De Brasília, o secretário Sérgio Reis anuncia que tem marca sergipana e lagartense entre as 10 mais escolhidas pelos brasileiros!

*** – A Maratá está entre as mais consumidas de acordo com 11ª edição do ranking Brand Footprint, elaborado pela Kantar, disse.

*** – Levantamento estuda comportamento do consumidor. É Sergipe conquistando o país! Comemorou Sérgio.

Categoria não avança

O deputado estadual Paulo Júnior votou contra o Projeto de aumento do Governo e disse que o “professor pode ter pós-graduação, mestrado e doutorado, o valor base do salário é o mesmo. Com 2,5% de reajuste, a categoria não avança”.

*** E apelou: “queremos reestruturação de carreira e vamos continuar lutando para que o governo abra o debate”!

Marcos e o MDB

O secretário do Turismo, Marcos Franco (MDB), disse ontem que o partido mantém a comissão provisória, presidida por Sérgio Gama: “vou aguardar a decisão até o segundo semestre”.

*** Marcos sempre esteve no MDB e a ideia dele é continuar, “mas tudo depende de quem fica no comando, porque atualmente o partido está uma bagunça”.

*** Para ele, é preciso ver quem agrega mais e coloque o feito à ordem: “o comando do MDB não pode vir de goela adentro”.

Arrogância e oportunismo

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) diz que “ver Gilmar Mendes bancando o ‘farol moral’ da nação é um sinal flagrante do quanto nossa república é frágil e submissa aos donos do poder”.

*** – A vida pregressa desse senhor recomendaria, na melhor das hipóteses, silêncio obsequioso, mas o que se vê é um show de arrogância e oportunismo, diz Alessandro.

Rogério na CPMI

Atendendo ao chamado do PT o senador Rogério Carvalho estará ao lado do “companheiro Contarato na CPMI do 8 de janeiro”.

*** – Contem com meu empenho (assim como foi na CPI da Covid) para desmascarar a tentativa de golpe urdida pela extrema-direita, que destruiu a sede dos três Poderes”!

Feliz com o G-20

O ex-deputado federal André Moura (União) diz que está ‘muito feliz’ com a notícia de que o Rio de Janeiro sediará, em novembro de 2024, a cúpula do G-20.

*** – Parabéns pela conquista governador Cláudio Castro! O G-20 reúne os chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo, entre elas o Brasil, além de outras 10 nações convidadas, disse.

Giro pelas redes sociais

Hilda Ribeiro – Vem aí o ‘Festival da Mandioca 2023’. Receba esse spoiler de mais quatro atrações da nossa maior festa. Quero ver quem acerta! Dica: são músicas.

Preta Gil – Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!

Uol Notícias – Ministro Flávio Dino responde Marcos do Val: “Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores”.

Cláudio Castro – É oficial! O Rio de Janeiro sediará o encontro da cúpula dos chefes de estado do G20 no próximo ano.

Choquei – Homem faz vídeo em supermercado comemorando a queda dos preços: “Lula é o projeto de Deus que deu certo. O povo vai voltar a comer três vezes por dia”.

Renato Souza – “Eu fui juiz federal por 12 anos e nunca fiz conluio com o ministério público, nunca tive uma sentença minha anulada”, diz Flávio Dino a Sergio Moro no Senado.

Metrópoles – A apresentadora Angélica falou sobre as pressões que sente por causa de trabalho e das redes sociais e revelou que teve síndrome do pânico.

Rafael Viegas – A extrema direita não suporta Flávio Dino, que é muito preparado e não deixa nada sem resposta. Ver-se o potencial presidenciável.