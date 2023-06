Márcio não disputa Aracaju

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Membros do Partido dos Trabalhadores (PT) não vê com muito futuro a presença do ministro Márcio Macedo, hoje estreitamente ligado ao governador Fábio Mitidieri (PSD) e ao prefeito Edvaldo Nogueira. As boas recepções, atraentes fotos, conversas no Planalto e todo um companheirismo natural entre um ministro e governantes estaduais, são absolutamente naturais, em razão da necessidade de fazer aproximação com o presidente da República. É natural que em momento pré-eleitoral as aproximações caracterizem tentativa de aconchego político, mas na hora das definições tudo ocorre de forma que favoreça o bloco que cada um de se reintegra e, de alguma forma, buscar um projeto de poder.

Uma coisa está bem clara entre aliados do próprio Márcio Macedo: “nem Fábio Mitidieri e muito menos Edvaldo Nogueira vão sugerir o nome do ministro, ou mesmo de Eliane Aquino, ambos do PT, como pré-candidato da base aliada a prefeito de Aracaju”. Para eles, não há como colocar nomes petistas nessas disputa, com apoio dos partidos que atuam no Governo, porque os presidentes das siglas podem não aprovar, porque também dispõem de aliados que estão em silêncio, mas desejam ir à disputa e não ficarão satisfeitos em ser isolado por uma candidatura que não está no bloco e tenta retornar para tomar uma posição importante no comando administrativo e que tende a olhar para 2026.

O fato de um bom entrosamento com o ministro Márcio Macedo, que realmente demonstra total interesse em ajudar Sergipe, independente de quem esteja no poder, é visto como absolutamente natural, principalmente porque leva apoio ao presidente Lula. O diferente seria isolar o grupo para entregar o comando político a uma sigla que provocou a cisão, embora Márcio hoje seja uma atração para reaproximação. Segundo um experiente político de oposição, toda essa manifestação de “apoio e carinho”, tem um objetivo definido: “esvazia o senador Rogério Carvalho (PT), focado em se recuperar e recompor a força política em Aracaju”. Há observações: o senador teria se isolado, pesar de ser uma liderança clara dentre segmentos petistas. Márcio usou estratégia contrário: refez amizade, esqueceu eleições anteriores e abriu as portas para que segmentos políticos do Governo tenham acesso amplo ao Planalto.

Almoço com conselheiros

O governador Fábio Mitidieri almoçou ontem com conselheiros do Tribunal de Contas e convidou o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) para ir com ele, mais alguns auxiliares.

*** O almoço ocorreu no restaurante do próprio TCE.

*** Não se discutiu sobre política, mas depois do almoço, na saída do TCE, Mitidieri deixou escapar que era simpático a dois nomes para sucessão municipal.

Situação de Canindé

Josenildo Almeida do Nascimento, conhecido como Pank (sem partido) é o vice que assumiu a Prefeitura em lugar de Weldo Mariano (PT),

*** – Weldo Mariano sofreria impeachment na noite de terça-feira, mas resolveu pedir afastamento do cargo por 180 dias.

*** Tudo aconteceu através de entendimento entre o prefeito licenciado e vereadores que votariam em seu impeachment, para favorecer a Pank.

Corte de Cargos em Comissão

Ontem, o prefeito Pank deu uma entrevista dura à rádio Xingó de Canindé do São Francisco e expôs a situação catastrófica da cidade, prometendo que deixaria tudo em ordem dentro de mais 90 dias.

*** Já vai assinar decreto demitindo todos os cargos em comissão, deixando pouco que cumprem trabalho essencial e não podem sair.

*** Parte desses servidores que serão demitidos pode voltar e aí entra o fator política. A situação de Canindé é muito difícil de resolver sem uma intervenção.

Um detalhe

Político influente no sertão disse que não entende como Canindé chegou ao caos. É uma cidade que perdeu até a perspectiva de avançar mais no turismo.

*** A mesma fonte diz que o município recebeu R$ 90 milhões de emendas do relator e até o momento não se sabe onde esse dinheiro foi aplicado.

*** – É muito recurso que não pode ter desaparecido, porque é de responsabilidade da Prefeitura, que terá de prestar contas.

Belivaldo conversa

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) está conversando muito com políticos e esteve com o ex-deputado Heleno Silva (Republicano), O assunto principal é sucessão.

*** Belivaldo, entretanto, acha que é muito cedo para falar sobre eleições em Aracaju, embora considere que o assunto deve ferver a partir de fevereiro do próximo ano.

*** Admite que os partidos devam se unir para uma decisão de escolha do candidato que fortaleça a base, já pensando no futuro do bloco.

Organizar partidos

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos), que pensa em disputar a Prefeitura de Canindé, acha que os partidos precisam se organizar visando 2024, mas sem deixar de pensar já em 2026.

*** – As legendas precisam se fortalecer, inclusive para evitar que seis siglas elejam oito vagas na Congresso, incluindo deputados e senadores, sugeriu.

Roberto e Ricardo

O presidente do Cidadania, Roberto Freire (Cidadania) usou as redes para comentar: “O que estamos esperando para colocar o nosso vereador (Ricardo Marques), como pré-candidato a prefeito de Aracaju”?

*** E foi adiante: “contem com o meu apoio nesse movimento. Parabéns Ricardo Marque”!

Linda se decide

A deputada Linda Brasil (Psol) confirmou, ontem, a Fábio Henrique e Marcos Aurélio, que é pré-candidata à Prefeitura de Aracaju.

*** Linda diz que está “pronta, preparada e querendo”, a deputada aida terá que vencer uma batalha interna dentro do Psol

Diretório decide

A professora Sônia Meire (Psol) explicou que ainda não ocorreu o Congresso nacional, estadual e municipal e que nesse período alguns nomes vão surgindo para disputar a Prefeitura.

*** Segundo Meire, depois que for formado o Diretório Municipal é que se vai analisar os nomes que se colocam à disposição e “bater o martelo” sobre o escolhido.

Esclarece política

O senador Alessandro Vieira (MDB) diz que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou requerimento de sua autoria para que Jean Paul Prates venha ao Senado esclarecer a nova política de preços da Petrobras anunciada hoje.

*** – Precisamos confirmar que a estatal quer funcionar como uma empresa eficiente e qualificada, disse.

Desembargadora ilhada

Vereador Ricardo Marques (Cidadania) teve encontro inusitado com a desembargadora Elvira Maria, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

*** Foi no meio uma avenida totalmente tomada pela água na Zona de Expansão de Aracaju, enquanto o vereador conversava com moradores que relatavam problemas das inundações.

*** A desembargadora, moradora do bairro Areia Branca, também estava ilhada e aproveitou a presença do parlamentar para fazer um apelo sobre a falta de infraestrutura e de esgotamento sanitário na zona de expansão.

Vitória do bloco

O senador Alessandro Vieira (MDB) foi trocando de partido até se adequar a um que tivesse melhor entrosamento junto ao Governo do Estado.

*** O MDB foi uma vitória do bloco, porque a sigla se distanciava e começava a se integrar à oposição, numa provável formação de um grupo para disputar Prefeitura.

*** O governador Fábio Mitidieri atuou forte para levar Alessandro ao MDB, o que valeu para o partido que ganhou mais um senador.

E a duplicação da BR-101?

Um ex-deputado federal se mostra preocupado, porque até o momento não há sinais de conclusão da duplicação da BR-101 em Sergipe.

*** A BR-101 em Sergipe foi esquecida desde o segundo Governo Lula como presidente e os deputados federais não demonstra preocupação para construção do final da obra. Sergipe é o único Estado que a BR-101 não é duplicada.

Giro pelas redes sociais

Sobre canal – Lula pode financiar obras para a Argentina e não inicia a do Canal de Xingó, que ele próprio anunciou para Sergipe em seu segundo mandato.

Ricardo Noblat – “Risco de golpe era de zero multiplicado por zero e dividido por zero”, diz Ives Gandra, apontado como “mentor teórico do golpe”.

Metrópoles – No lançamento do Plano Safra nesta terça-feira (27) presidente afirmou que “quer saber” do superávit de US$ 4 bilhões que o Brasil tinha com o país vizinho.

Vanessa – Dia tão feliz que vale um biscoito. Hoje estou no SUS, aquele que os neoliberais querem destruir, mas não vão. Ansiosa para comemorar a inelegibilidade daquele dejeto em forma de homem.

Marília Arraes – Minha gente é verdade que Raquel Lyra disse que achou difícil encontrar pessoas negras para compor seu governo? Ela governa a Noruega?

Metrópoles – Bolsonaro disse que Michelle é excelente cabo eleitoral, mas que não tem experiência para lidar com 594 parlamentares.

Te Atualizei – Se a Jovem Pan tiver a concessão cassada será a decretação da ditadura brasileira de modo materializado e sem vergonha alguma do rótulo.

Antagonista – As hospedagens das comitivas de Lula ao exterior são caras, mas a comida não é boa, segundo o presidente. (Obs) em Paris, por exemplo, comeram Jabá.