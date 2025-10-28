Márcio retorna e disputa em 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A saída de Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência, dando lugar a Guilherme Boulos (Psol) reacende disputas internas no PT de Sergipe e embaralha o tabuleiro majoritário para 2026, com impactos diretos na definição de candidaturas ao Senado e à Câmara Federal. A saída de Márcio não era esperada para agora, mas aconteceu e ele está pronto para disputar uma vaga como deputado federal por Sergipe em 2026, o que provocou uma reconfiguração estratégica dentro do PT estadual. Embora ele tenha a sua intenção de concorrer à Câmara, há especulações sobre uma possível candidatura ao Senado, o que intensifica a disputa interna e gera incertezas sobre o alinhamento do partido no pleito majoritário, em razão da busca pela reeleição do senador Rogério Carvalho (PT), que já ganhou amplo terreno.

Márcio Macedo é uma das figuras mais próximas do presidente Lula, com forte influência nacional. Sua saída do Governo e retorno à política local reacende disputas internas, especialmente com setores do PT que articulam candidaturas majoritárias. Embora Márcio tenha sinalizado preferência pela Câmara, lideranças locais cogitam seu nome para o Senado, o que pode confrontar outras pretensões dentro da federação PT-PCdoB-PV e até mesmo a aliados como o PSD. Márcio alegou “sentimento de dever cumprido” ao deixar o ministério, mas a troca por Guilherme Boulos (PSOL) sugere um movimento estratégico do governo Lula para fortalecer alianças com a esquerda paulista. Com Márcio mirando a Câmara, o PT precisa lançar chapa majoritária porque até o momento só tem o senador Rogério disputando a reeleição e os dois não se cheiram bem.

A federação entre PT, PCdoB e PV pode sofrer tensões internas se não houver consenso sobre candidaturas majoritárias, mas se Márcio confirmar candidatura a deputado federal, deve ser um dos mais votados, com forte apoio do lulismo e estrutura partidária. Caso migre para o Senado, o cenário se torna mais competitivo e polarizado, exigindo negociações complexas com aliados e redefinição de estratégias locais. A decisão final pode depender de articulações nacionais e do próprio presidente Lula, que tem histórico de intervir em disputas estaduais para preservar alianças.

Visita a Belivaldo

Governador Fábio Mitidieri esteve ontem “com o amigo e ex-governador Belivaldo Chagas, que se recupera de um procedimento cirúrgico”.

*** E acrescenta: “fui levar meu abraço, meu desejo de pronta recuperação e a certeza de que Sergipe está na torcida pela sua plena saúde”.

*** Disse-lhe que “Nossa Senhora Aparecida continuará iluminando sua recuperação, Belivaldo, e, em breve, estará totalmente restabelecido”.

Mitidieri e Lula

O governador Fábio Mitidieri (PSD) postou nas redes: “Hoje (ontem) é dia de celebrar a vida do presidente Lula”.

*** – Um gestor que acredita no Brasil e que segue firme trabalhando por um país mais justo e humano, disse.

E concluiu: “Parabéns, presidente! Que venha mais um ano de saúde, força e esperança pra seguir transformando vidas”.

Indagações óbvias

A candidatura de André Moura (UB) ao Senado é tão certa que não merecia indagações óbvias. Ele já confirmou como irreversível a disputa ao Senado há alguns anos.

*** O próprio governador Fábio Mitidieri já o citou como membro da chapa majoritária do seu grupo.

*** Ontem, aliás, André disse, à coluna Plenário, que até o momento ninguém o informou da transferência do Podemos para outro grupo.

Alessandro e Edvaldo

O outro nome que está na chapa como candidato ao Senado é Alessandro Vieira (MDB), que disputa a reeleição e tem sido bem citado.

*** Edvaldo Nogueira (PDT) também é candidato ao Senado e não abre mão da disputa, mesmo que “haja vários nomes”.

*** Ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo circula por todos os bairros e várias cidades do interior, conversando com lideranças políticas e diretamente com a população.

Valmir está em Brasília

O prefeito Valmir de Francisquinho (PL) viaja nesta terça-feira a Brasília, para conversar com a direção do Podemos e ficar com o comando do partido em Sergipe.

*** Com ele alguns políticos do seu grupo político, além dos deputados federais Ícaro (seu filho) e Thiago de Joaldo (PP).

*** Ainda não é fato consumado a transferência do Podemos para o grupo, mas um dos integrantes disse: “vamos para decidir”.

Rodrigo não foi avisado

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB), que domina o PL em Sergipe e filia-se no partido em abril, disse que “Valmir de Francisquinho ainda não me comunicou nada”.

*** E acrescentou: “desejamos que ele possa permanecer no PL”.

*** Nos bastidores circula que Valmir realmente deseja o Podemos, mas indicará um presidente regional e se manterá no PL.

Luciano e Anderson

O deputado Luciano Bispo tem circulado por todo agreste, sempre ao lado de Anderson de Zé das Canas, que disputa vaga de Federal.

*** Domingo, os dois estiveram juntos na abertura da Bienal do Livro que aconteceu no shopping Peixoto em Itabaiana.

*** Na Bienal viu-se muitos políticos em pré-campanha, além de escritores e leitores.

Fortalecer a esquerda

Nos bastidores o comentário é que Iran Barbosa (Psol) está apostando numa aliança com o senador Rogério Carvalho para compor uma chapa ao Senado em 2026.

*** Essa movimentação sinaliza uma tentativa de fortalecer a esquerda no Estado.

Márcio em Sergipe

O ex-ministro Márcio Macedo (PT) reuniu-se com seu grupo, domingo, em casa de um aliado na praia de Atalaia, para falar de sua troca por Boulos e conversar sobre candidatura para 2026.

*** Foi um encontro demorado, mas a maioria dos participantes não tem certeza, mas acha que ele será candidato a deputado federal.

*** Márcio também circulou por cidades do interior e, em Glória, foi recebido pelo ex-prefeito Chico dos Correios (PT).

Ricardo elogia Valmir

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania) disse ontem que seu projeto é a Câmara Federal e admitiu que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) é um líder experiente, com muito respaldo popular e o nome mais expressivo da oposição.

*** Ricardo acrescenta que “as opiniões dele precisam ser respeitadas. Todos do grupo desejam um apoio desses”. ‎

*** Nos bastidores a informação é que Valmir quer Ricardo a seu lado para lançá-lo a governador, caso ele não dispute.

Alese e Zezinho

Na Assembleia registram-se muitos queixas de parlamentares em relação à atuação do vice-governador e pré-candidato a deputado estadual Zezinho Sobral.

*** O comentário é de que Zezinho tem tirado liderança desses parlamentares para reforçar sua candidatura. Principalmente da base aliada.

Felipe inscrito no Quinto

O advogado Felipe Cortes de Menezes está inscrito no Quinto Constitucional com o número 13. Acha que o “Quinto é o reconhecimento do valor máximo da advocacia como voz da liberdade e defesa da democracia”.

*** Felipe está “muito feliz e honrado em participar da eleição e lembrou que é mestre e doutor em direitos humanos e pós doutorando em direitos humanos pela Itália”. Felipe é advogado há mais de 10 anos.

Georgeo explica Thiago

O comentário é que existe um movimento no Cidadania pelo afastamento de Georgeo Passos por infidelidade partidária, já que ele não apoia Ricardo Marques a federal, e sim Thiago de Joaldo, que não vai se filiar ao partido.

*** Georgeo explica: “desde o ano passado que estou com o deputado Thiago de Joaldo e já disse isso várias vezes e em vários locais. Thiago foi o único deputado que teve coragem de subir no meu palanque para prefeito de Ribeirópolis”.

*** Já explicou isso à direção do Cidadania e a seus aliados, admitindo que “a gente tem que ser grato a quem caminhou conosco no momento que ninguém queria caminhar”.

Não acredita em afastamento

Georgeo acrescentou que “esse apoio a Thiago de Joaldo não é novidade no meio político é coisa velha. Desde o início de janeiro que venho dizendo isso”.

*** Sobre a expulsão, Georgeo não acredita, “porque o pessoal sabe do trabalho que fiz dentro do Cidadania”.

*** E conclui: “Inclusive, esse ano, deputado Thiago já encaminhou emendas para prefeitura de Ribeirópolis a meu pedido”.

Linda e Lula

Ao lado do presidente Lula (PT) a deputada Linda Brasil (Psol-SE) diz: “com uma trajetória de muita luta e resistência, esse nordestino babadeiro se tornou o maior líder popular da América Latina”.

*** E mais: “e voltou a ser o presidente do Brasil pela 3ª vez, num movimento de retomada da democracia e reconstrução do país”.