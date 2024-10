Mesmo tema e muita grana

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Este momento que se aproxima das eleições, claro, é de intensa expectativa. Lógico que cada um divulgando crescimentos e todos admitindo que ganha eleições no primeiro ou segundo turnos, desde o começo que há uma absoluta repetição de projetos e estilos, o que não revelou capacidade administrativa, que é o principal requisito para bom candidato ganhar as eleições. Não se sentiu peso nas conversas e é comum se ouvir, este momento, que centenas de eleitores ainda não escolheram seus candidatos e porque costumam vazê-lo exatamente na “boca da urna”, por uma opção absolutamente momentânea distante das suas propostas de campanha. Claro que em cidades do interior o clima tem maior euforia, tanto por causa do relacionamento quanto pela convivência em outras eleições. Mas a escolha não é feita pela competência, nem pelos programas anunciados.

Há também uma denúncia que precisar ser bem apurada, assim como ocorreu em períodos eleitoreiros anteriores: a compra escancarada de votos. Fiquei perplexo com a informação bem avaliada, de que o comércio do voto esquenta exatamente nesse período e às vésperas do pleito, onde se detecta uma inflação do nome escolhido. Mas, o que há pior, é que quem compra o voto exige um documento que garanta o acordo firmado: seria a carteira de identidade, que só é devolvida depois da votação. O difícil é saber a confirmação…

Mitidieri confiante

O governador Fábio Mitidieri disse que está confiante que “faremos o maior número de prefeitos no agrupamento”.

*** – Atualmente, 61 municípios nos apoiam. Espero manter essa média, disse.

Mitidieri acredita que “temos um grupo forte, com grandes nomes para a sociedade e a expectativa é a melhor possível”.

Márcio Macedo

O ministro Márcio Macedo (PT) e seu grupo acompanharam a carreata de Candisse Carvalho (PT) realizada ontem do Lamarão e Porto Dantas. Márcio deixou a manifestação ao meio dia e viajou ao interior.

*** Márcio Macedo a partir de agora fica em Aracaju até depois das eleições, quando retorna a Brasília.

Apoia cinco nomes

Comentários que corriam dentro do PT eram que Márcio Macedo não votaria em Candisse, mas depois da presença do presidente Lula pedindo votos para ela, ele resolveu votar na candidata do partido.

*** Márcio apoia cinco candidatos a prefeito em Sergipe. Ontem mesmo ele esteve em caminhada em mais dois.

Eliane Aquino

Até o momento a ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) não retornou a Aracaju para votar. Mas o PT acha que ela ainda virá até sexta-feira.

*** Como ela não está fazendo campanha, não precisa vir com antecedência. Todos estão seguindo orientação de Lula.

Vício Terrível

Na avaliação de um técnico em pesquisas qualitativas a situação em Aracaju continua a mesma: vai para o segundo turno Yandra Moura e Emília Correa.

*** Disse que tem muita gente que decide seu candidato na hora do voto e vários deles ficam esperando a negociação eleitoral durante esse período: “Isso vem de muito tempo, é um vício terrível”.

*** Tem cidade na região centro sul, que o político compra o voto e fica com a carteira de identidade do eleitor como segurança.. O que é crime.

Edvaldo e Luiz Roberto

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) admite que o seu candidato, Luiz Roberto (PDT), vai muito bem à sua campanha e junto aos eleitores: “cresceu muito junto à população, apesar das agressões que sofre”.

***Edvaldo diz que até agora não teve nenhuma dúvida de que Luiz Roberto vai para o segundo turno.

Almeida difícil

O ex-prefeito de Aracaju, Almeida Lima, vai muito mal com a sua candidatura à Prefeitura de Nossa Senhora das Dores. Não conseguirá ganhar para o prefeito Mário da Clínica, que está bem.

*** Segundo um líder político da região, “hoje o sistema é bruto e pesado e o próprio eleitor se deixa vulnerável”.

Vai Yandra

Um membro importante do União Brasil disse ontem que está “absolutamente convencido” que Yandra vai para o segundo turno.

*** Acrescentou que ela está com 26% a mais de votos à frente do candidato Luiz Roberto (PDT).

Bolsonaro fica fora

A fonte é do Partido Liberal: O ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido aconselhado a não vir à Aracaju para campanha em favor dos candidatos.

*** Mesmo assim, em Brasília, Bolsonaro pediu votos para uma candidata a vereadora e não houve críticas.

Força política

O time de Júlio de Marcos Santana e Gedalva Umbaubá realizou a maior carreata da história de São Cristóvão. A força política do prefeito Marcos Santana e do deputado estadual Paulo Júnior foi confirmada de forma incontestável neste domingo.

*** Mais de 800 carros e centenas de motos percorreram as ruas da cidade, demonstrando o amplo apoio popular ao candidato Júlio de Marcos Santana (União Brasil/44) aos vereadores, consolidando a força do grupo político na reta final da campanha.