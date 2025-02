Mitidieri não é inocente

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Fábio Mitidieri sabe se organizar politicamente. Ele teve recentemente um encontro com Jackson Barreto, Belivaldo Chagas e Antônio Carlos Valadares, ex-governadores de Sergipe e que ainda mantém um relacionamento fechado com velhas lideranças políticas e estarão com ele na disputa pela reeleição. Além disso, hoje ele realiza o “Sergipe é Aqui”, em Barra dos Coqueiros, para relatar expectativa de atuação administrativa na região, além de anunciar ações para o turismo e indústria na área de petróleo. Percebe-se, entretanto, que Mitidieri não e nenhum principiante e parte de forma competente para a montagem do seu grupo – embora ainda considere cedo para uma mobilização política para 2026.

Fora da ação discreta de Fábio Mitidieri, sabe-se que estão tentando nomes para disputar o Governo em 2026, como é o caso de Valmir de Francisquinho, hoje mais em silêncio pelo impedimento jurídico, que até o período de avanços do TSE ainda tem muito leite a correr. Ontem surgiu uma novidade: o presidente do Cidadania, deputado Georgeo Passos, lançou o nome de Ricardo Marques a governador do Estado em 2026. O próprio Ricardo desmentiu, lembrando que é muito cedo, mas nos meios do Cidadania corre a informação de que Ricardo estaria sendo incomodado pela cúpula da Prefeitura e tem se recolhido à atividade de secretário da Comunicação, o que se afasta de decisões políticas e administrativas mais relevante, o que causa mal estar ao Cidadania.

Para governador

O deputado estadual Georgeo Passos defende o nome de Ricardo Marques (Cidadania) como o candidato a governador.

*** Para Georgeo, uma chapa formada por Ricardo, como indicação de Valmir de Francisquinho, como governador e vice, a oposição teria uma chapa forte para concorrer.

*** Francisquinho começa a sua tática de recuar sobre a candidatura a governador, como estratégia para 2026. Na realidade, Francisquinho disputará o Governo.

Ricardo evita falar

O vice-prefeito Ricardo Marques disse que não pensa em qualquer tipo de eleição porque está muito cedo para isso, principalmente tratando de 2026.

*** Acrescentou que assumiu o mandato de vice-prefeito agora, e seu pensamento está voltado em fazer um trabalho honroso para Aracaju junto à prefeita Emília.

Emília em Brasília

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu em Brasília, para uma agenda institucional com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O encontro foi intermediado pelo senador Alessandro Viera.

*** – Durante o encontro, Emília apresentou as principais demandas da cidade e destacou a importância da parceria com o governo federal para garantir avanços concretos. Entre as pautas tratadas estão a aquisição de ônibus tradicionais e elétricos e a construção de novas unidades de saúde na capital.

Conversa em Itabaiana

Sexta-feira passada, Walmir de Francisquinho e André Moura se encontraram na manifestação em Itabaiana.

*** Deve ter sido conversa interessante sobre política, tanto que André pôs a mão na boca para evitar leitura labial.

Juntos no jogo

No sábado, em Aracaju, Fábio Mitidieri e Emília Corrêa assistiram juntos ao jogo Sergipe X Confiança e conversou muito durante a partida além de cada um torcer por seu time.

*** Emília está fazendo um trabalho que não dificulta um bom relacionamento em favor de Aracaju.

Marcos decidido

O nome de Marcos Franco está nas ruas como candidato a deputado federal, neste momento de forma ainda discreta, mas decisiva.

Marcos neste momento está em São Paulo tratando sobre o turismo, mas a partir de março vai iniciar sua campanha com todo vigor.

Trabalha contra impedimento

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho reduziu os ensaios que fazia para disputar o Governo em 2026 e está em silêncio.

Mas tem gente sua em Brasília que já começou a trabalhar para retirar o seu impedimento de disputar o Governo em Sergipe.

Gilmar e Bolsonaro

Ministro Gilmar Mendes do STF afirma a CNN Brasil que o Supremo Tribunal Federal está pronto para se for o caso condenar Jair Bolsonaro!