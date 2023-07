Mitidieri revira Brasília

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmai.com

O governador Fábio Mitidieri (PSD) continua em Brasília nesta quinta-feira (19), mas retorna no final da tarde a Aracaju. Desde a segunda-feira (17) que está lá, onde mantém um séries de audiências com ministro sobre interesses reivindicados por Sergipe. Foi uma maratona a fim de conseguir fechar todos os interesses e buscar outros que estejam na pauta de interesses primordiais para o Estado. Em conversas, Fábio Mitidieri demonstrou muita gratidão ao ministro Marcio Macedo (PT), pela dedicação que ele tem mostrado aos interesses de Sergipe, sempre ao lado do governador Fábio Mitidieri e sua incessante busca por interesses do Estado.

*** E foi durante as consecutivas andanças, seguidas de reuniões e sempre interessado em projetos importantes para Sergipe, que pessoas que integravam a comitiva e seguiam todos os seus passos, perceberam determinação do governador Fábio Mitidieri em, realmente, adquirir e buscar tudo que era de maior necessidade para a sua gente, sem abrir mão daquilo que fosse importante para os interesses do Estado em todos os seguimentos.

Um fato chamou atenção: a insistência pela liberação de duas obras que, há mais de 20 anos, são cobradas pelo povo sergipano: a duplicação da BR-101 e a construção ainda emperrada do Canal de Xingó, que levará água para parte significante do interior de Sergipe. Isso e outros atos significantes demonstraram que há um planejamento sério no Governo, exposto desde o inícios do seu trabalho à frente do Executivo e que demonstra claramente os seus objetivos com Sergipe, que é mudar a estrutura de desenvolvimento que concretize o crescimento do Estado, em todos os segmentos prioritários, como o econômico, educacional e social.

Continua em Brasília

O governador Fábio Mitidieri (PSD) continua em Brasília, participando de reuniões que considera importantes para Sergipe.

*** Ontem Mitidieri se reuniu com o ministro da Justiças, Flávio Dino, quando conseguiu a garantia de R$5,7 milhões em equipamentos para o sistema prisional.

Bienal de São Paulo

O ex-deputado federal André Moura (Inião), informa sobre sob o tema Coreografias do Impossíveis, que está na 35ª Bienal de São Paulo.

*** – Ela vai expor a obra do artista japaratubense Arthur Bispo do Rosário, que nos deixou em 1989, mas segue vivo na história da arte e cultura brasileira.

Janelinha articula

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) dá sinais de que vai tratar sobre sucessão municipal. Ontem anunciou o vereador Joaquim da Janelinha como secretário municipal da Articulação Política e Relações Institucionais da Prefeitura de Aracaju.

*** Segundo Edvaldo, a chegada do parlamentar à sua gestão vai “ajudar a melhorar cada vez mais a relação da Prefeitura de Aracaju com a Câmara Municipal”.

*** O suplente Milton Dantas, do Solidariedade, assume e vai ampliar a interlocução de Edvaldo com os demais vereadores.

Mexida política

Circulou, ontem, um fato político que uns acreditam e outros não: os senadores Rogério Carvalho (PT) e Laércio Oliveira (PP) estaria conversando muito sobre questões políticas, pelo Governo e pelo Senado.

***Não haveria problema de Laércio, como candidato ao Senado pelo PP, se estivesse na chapa de Rogério que disputa o Governo.

*** Até o momento a coluna não conseguiu conversar com Laércio Oliveira.

Política embola

Em um dos grupos do PT, ontem, foi publicada a foto de Eliane Aquino (PT) para prefeita e Iran Barbosa (Psol) para vice.

*** Abaixo duas menções favoráveis: “Essa é a chapa dos sonhos”, disse um; “maior chapa de Aracaju para 2024, complementou outro.

Copa feminina

O governador Fábio Mitidieri (PSD) diz que “vai ter torcida para nossas atletas da seleção feminina de futebol sim!

*** – Durante os jogos, os órgãos públicos terão ponto facultativo, retomando às atividades após as partidas.

*** O difícil é o retorno depois das partidas, principalmente se o Brasil vencer…

Leilão de bens

Justiça determina Leilão de Bens Móveis da Sede do PT Estadual, em Aracaju, por dívida de campanha do Senador Rogério Carvalho em 2022.

*** Mas o MDB que se prepare: a qualquer momento a mesma coisa pode acontecer com os bens imóveis do partido, por dívidas muito antigas.

Jackson e MDB

O ex-governador Jackson Barreto está evitando conversas sobre política, mas não vai deixar o MDB nesse momento. Não é candidato e talvez mais à frente siga outro rumo.

*** A informação é que Everton Souza, aliado de Jackson, pretende disputar vaga de vereador e contará com apoio de JB. O partido ainda não foi escolhido.

André elogia concurso

André Moura (União) considera como “otima notícia para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho: com o anúncio feito nessa semana, agora são 16,5 mil vagas em concursos públicos”.

*** – Todos autorizados pelo governo federal somente em 2023, com salários que variam de R$ 6 mil a R$ 21 mil. Foco nos estudos e boa sorte!

Medidas extremas

Presidente do MDB, senador Alessandro Vieira diz que “o STF precisa resolver com urgência sua aparente bipolaridade, que de um lado exibe um ‘garantismo’ que anula provas e liberta homicidas, corruptos e traficantes notoriamente culpados”.

*** Mas de outro utiliza medidas extremas como quebras, prisões e buscas sem fundamentação razoável.

Sobre o Bolsa

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que 1,3 milhão de famílias ingressaram no Bolsa Família após o relançamento do programa em março e o trabalho de busca ativa.

*** – Juntamente com a reestruturação do SUAS, são responsáveis por esse progresso na luta contra a pobreza.

Linda no México

Festiva e emocionada, a deputado estadual Linda Brasil (Psol) embarca sábado rumo ao México, onde representa o Brasil no 6º Encontro de Lideranças Políticas LGBTI+ das Américas e do Caribe”.

*** – Será um momento único de compartilhar histórias, trocar conhecimentos e fortalecer as lutas por igualdade!

Ricardo Marques

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) não será candidato a prefeito de Aracaju, caso não haja uma indicação do Diretório municipal, que hoje tem à frente Kitti Lima, ligada ao presidente do MDB, senador Alessandro Vieira.

*** Mais à frente, a Direção dos dois partidos que fazem a federação: PSDB/Cidadania pode conseguir mudanças nos critérios adotados hoje.

Rodrigo Valadares

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil) pode deixar o partido e filiar-se a outra mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro

*** As conversas internas são frequentes e as atitudes do parlamentar também levam a crer que pode haver mudanças, mesmo que o União Brrasil tenha proximidade com Bolsononaro.

Giro pelas redes sociais

GloboNews – Um levantamento da Controladoria-Geral da União apontou erros de contabilidade bilionários durante o governo Bolsonaro.

Jobson Camargo – Segundo a deputada Erika Hilton há 3 milhões e 600mil pessoas trans na prostituição. Você acredita nisso?

Roberto Freire – Com declarações como essa não teremos paz. Extirpar não e linguajar de quem deseja instaurar civilidade alguma. Lamento. (Obs): Lula esta ficando Maduro..

Noblat – A Presidência da República gastou R$ 2,6 milhões com o cartão corporativo em viagens do presidente Luiz (PT) ao exterior nos 5 primeiros meses de 2023.

GloboNews – Advogado de família suspeita de ameaçar Moraes diz que guarda vídeo que comprova a versão dos suspeitos, e que Moraes teria feito ofensa.

Choquei – Presidente Lula agradece à África por “tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão”.

Noblat – Bolsonaro apresentou uma exigência principal para a nova casa que o PL procura para ele. É preciso que o local tenha dois escritórios: um para ele e um para a ex-primeira-dama.

O Antagonista – “A Venezuela está cansada, o povo quer encontrar uma solução”, diz Lula, que prefere culpar os EUA pela situação no país.