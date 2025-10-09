Mitidieri se fortalece para reeleição

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Conversas políticas continuam no mais profundo bastidor. Não há notícias e a impressão é que todos – situação e oposição – combinaram pra manter um “silêncio que ensurdece”. Parece que não está acontecendo nada, mesmo em encontros e reuniões entre integrantes de qualquer bloco político. A imprensa pena por falta de informações, embora se saiba que há fogo de monturo em labaredas. Mas tudo bem. Em uma análise natural percebe-se que o Governo de Fábio Mitidieri em Sergipe tem se consolidado como uma gestão eficiente, equilibrada e aprovada pela maioria da população. Com índices de aprovação que chegam a 71% e uma avaliação pessoal positiva de 44% como ótimo ou bom.

Mitidieri está na disputa pela reeleição e demonstra habilidade política e administrativa ao manter estabilidade nas contas públicas, ampliar investimentos em infraestrutura e fortalecer programas sociais. Sua postura conciliadora e capacidade de diálogo com diferentes setores da sociedade têm sido fundamentais para garantir governabilidade e avanços em áreas estratégicas como saúde, educação e segurança. Além disso, o governador tem conseguido manter sua base aliada coesa, mesmo diante de movimentações partidárias e articulações da oposição. Na corrida pela reeleição em 2026, Mitidieri aparece liderando em quatro dos cinco cenários testados por pesquisas recentes.

Em alguns delas, sua vantagem é expressiva, superando nomes como Valmir de Francisquinho (PL), Thiago de Joaldo (PP) e Emília Corrêa (PL). Mesmo quando há empate técnico, o governador mantém posição de destaque, o que reforça sua força política e popularidade. Até o momento, nenhum adversário conseguiu se firmar como uma ameaça real à sua reeleição. A oposição segue fragmentada, e lideranças como o senador Rogério Carvalho (PT) ainda busca um nome viável para disputar o Governo. Enquanto isso, Mitidieri segue fortalecendo sua imagem e ampliando seu capital político.

A ausência de um adversário competitivo até agora pode ser vista como reflexo de sua força política, mas também como sinal de uma oposição fragmentada, que ainda busca um nome viável para enfrentar o governador. Se por um lado o cenário favorece Mitidieri, por outro, a falta de debate mais robusto sobre os rumos do Estado pode empobrecer o processo eleitoral. Afinal, Governos fortes também se beneficiam de críticas construtivas e de uma oposição atuante.

Direitos humanos

Depois de quase uma década de silêncio institucional, o Governo Mitidieri promoveu a 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos.

*** O gesto é político: sinaliza compromisso com pautas sociais e tenta reconectar o governo com movimentos organizados.

Sessão é tumultuada

Comandada pela vereadora Sônia Meire (Psol) foi realizada, na Câmara Municipal de Aracaju, uma manifestação em que se expunha até cartazes.

*** Aconteceu durante sessão especial, conduzida pelo vereador Lúcio Flávio (PL) “em defesa da vida e contra o aborto”.

*** Os manifestantes levantaram cartazes em que dizia que a sessão especial criava uma lei em favor do aborto

Márcio em encontro

O ministro Márcio Macedo (PT) teve encontro com estudantes de todo o país, ao lado do presidente Lula, durante abertura da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA).

*** Segundo Márcio, a Conferência traz o tema “Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”.

Manifestação em Brasília

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) fez pronunciamento durante manifestação favorável à anistia, realizada segunda-feira em Brasília.

*** Ele disse que “não desistiremos dos presos políticos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”!

*** Rodrigo tem se empenhado na questão que condenou Bolsonaro e não vem conversando para mudanças que vão acontecer no Partido Liberal.

Valmir adia viagem

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) viajaria a Brasília na segunda-feira, para ter uma conversa com o presidente do partido, Waldemar Costa Neto.

*** Evitou a viagem em razão da manifestação pela Anistia, que teve o PL à frente, e dificultava conversas que relacionava Sergipe.

Analisando convites

O empresário Edvan Amorim (sem partido) disse que no “momento estamos analisando, sem pressa, todos os convites feitos ao nosso grupo”.

*** Disse que está avaliando alguns convites, mas que “estamos mantendo tudo em sigilo até para não tumultuarmos as coisas”.

*** Edvan não teve mais nenhum encontro com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto.

Ajudará a Lula

A coordenação da CNB (tendência interna do PT) tem convicção que para o próximo período, um futuro mandado de Márcio Macedo no Senado ajudará o presidente Lula a fortalecer a democracia, as políticas públicas e a soberania.

*** A CNB está realizando reuniões de trabalho pré-eleitoral em todos os municípios de Sergipe, na perspectiva de acalorar a futura pré-candidatura de Márcio Macedo para o Senado Federal.

Georgeo no Cidadania

Circulou ontem a informação de que o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), atualmente na oposição, sairia do partido.

*** À coluna Plenário, Georgeo Passos disse que não tinha nenhum interesse em deixar o partido.

*** A causa para sua saída era que “a federação PSB-Cidadania está se aproximando do bloco governista, liderado por Fábio Mitidieri (PSD)”.

Um imbróglio

De qualquer forma, mas à frente, terá que ser tomada uma posição da Federação PSB-Cidadania, porque a tendência natural do PSB é apoiar o Governo de Fábio.

*** Atualmente, inclusive, setores do Cidadania integram o Governo Mitidieri e vão permanecer com ele nas próximas eleições.

*** A direção do partido terá que adotar posição, isolada da Federação. É um imbróglio.

Cenário em Lagarto

Uma avaliação feita por um político de Lagarto, sobre as eleições proporcionais de candidatos diz que o deputado federal Fábio Reis se reelege, e o estadual, Ibrahim Monteiro se mantém na Assembleia.

*** Quanto aos demais candidatos, há certeza de que a ex-prefeita Hilda Ribeiro se elege para Estadual e que se a prefeita Emília Corrêa investir elege Mateus Correia para a Alese.

*** Quanto a Gustinho, a fonte acha que ele tem chances de reeleger-se, “dependendo para onde vai”.

Avaliação para reeleição

A questão do deputado federal Gustinho Ribeiro é que se ele ficar no Republicanos terá ou não mantida a filiação do delegado André David, que hoje é ligado a Emília Corrêa?

*** Além disso, o Pastor Heleno tem a mesma performance eleitoral de antes? E quem seria os outros candidatos para, junto com Gustinho, somar mais de 120 mil votos, que o elegeria em primeiro, caso fique no Republicanos.

*** Caso Gustinho troque de partido e se filie a uma sigla que apóia o Governo, ele será o segundo mais votado e estará reeleito em qualquer situação. Se for sozinho é que tem risco.

Trabalho nos bairros

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) mantém o seu trabalho nos bairros, agora para acompanhar mudanças no trânsito e para escutar a comunidade.

*** Ricardo fez isso quando candidato a vereador e a vice-prefeito. Elegeu-se com a popularidade desse seu contato com a população dos bairros.

*** Teria sido isso a causa principal do seu afastamento da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que despertou sentimentos de vaidades.