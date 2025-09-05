Moana teria sido nomeada?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Circulou a informação ontem à noite de que a vereadora Moana Valadares (PL) teria assumido a direção do partido, por nomeação da Direção Nacional, e ficaria no comando até abril, quando haverá a “abertura da Janela” e políticos podem trocar de sigla sem problemas. Será o caso do marido de Moana, Rodrigo Valadares trocar o União Brasil pelo Liberal e assumir o comando da sigla em Sergipe, substituindo à sua mulher, que apenas guarda a chegada do deputado. O clima é tenso em razão da troca de direção liberal, em razão da cúpula (ou ex) não aceitar sequer a presença de Rodrigo como filiado da legenda.

Consultado pela coluna Plenário, o ainda presidente regional da sigla, Edvan Amorim, disse apenas que “ainda não fui informado… mas a tendência é essa”. Mas não é de se duvidar. O Partido Liberal está em conflito interno, que une nomes como o de Edvan Amorim, do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que devem levar todo o bloco que os acompanham para outra sigla. A informação é que cinco partidos estão se pondo à disposição das ex lideranças do PL, mas ainda não há nada definido.

De Brasília, o deputado federal Rodrigo Valadares, quando perguntado pela posse de Moana na Presidência do Liberal, estava ocupado e respondeu apenas que “converso já com você, para lhe explicar”. Mas não respondeu nada quanto a nomeação da mulher neste momento.

Na realidade o Partido Liberal ficou meio zonzo e perdido nas decisões políticas, com a mudança de comando e a ascensão de Rodrigo Valadares que se prepara para assumir o destino da sigla em Sergipe. Entre integrantes do grupo que estão indiferentes à troca de comando, não se percebe preocupações. Um bom número deles acha que a sigla estava se excedendo no otimismo e perdido no projeto político imediato. A maioria não aprova a candidatura de Emília ao Governo, porque considera que ela precisa cumprir o mandato integral de prefeita e não arriscar-se em uma disputa que lhe oferece pouca chance, exatamente pela fragilidade do bloco, que favorece a uma disputa através do prefeito Valmir de Francisquinho, que não mantém o desejo de tentar conquistar o Governo, porque depende de impedimentos judiciais, que precisam de uma defesa sólida para tirar o risco iminente do seu caminho.

Há necessidade de uma consolidação da estrutura, para concretização de um projeto ousado e, ao mesmo tempo, temeroso.

Ciente de continuar avançando

O governador Fábio Mitidieri (PSD) admitiu ontem que “uma boa gestão é fruto de boas ações de todos os segmentos”. E acrescentou: “Sergipe vive um grande momento”.

*** E relacionou: “crescimento sustentável, recorde de empregos, redução de desigualdades, avanços na educação, segurança e saúde, além das obras estruturantes”.

*** Concluiu dizendo que “estamos felizes com o resultado até aqui, mas cientes que devemos continuar avançando.”

Mitidieri anuncia edital

O governador Fábio Mitidieri anunciou ontem o lançamento do edital da nova ponte Aracaju–Barra dos Coqueiros.

*** Classifica a obra como a maior de mobilidade de Sergipe! E revela valores: “serão R$ 1,117 bilhão em investimentos para a construção da ponte e três viadutos”.

Pesquisas surpreendem

As pesquisas qualitativas que estão sendo realizadas na grande Aracaju, para o Senado, dão um resultado inusitado, segundo um dos institutos de pesquisas.

*** Os candidatos Rodrigo Valadares (UB) e Rogério Carvalho (PT), que tenta a reeleição, aparecem como os mais votados.

*** Há um detalhe: com o julgamento no STF, que envolve Jair Bolsonaro, Rodrigo Valadares sofre uma queda na avaliação.

Emília imatura

Um analista político acha que a prefeita Emília Corrêa (PL) comete um equívoco, “que chega a ser infantil”, ao se insinuar candidata ao Governo do Estado em 2026.

*** Admite que ela está iniciando bem, mas com reservas, a administração municipal, mas não a ponto de eleger-se governadora.

*** Acha que Emília “é imatura e vaidosa,” e se deixa levar por interesses políticos de alguns dos seus aliados.

Alessandro e julgamento

O senador Alessandro Vieira (MDB) previu, ontem, que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro vai resultar em condenação.

*** Alessandro admite, entretanto, que a repercussão política “vai ser complexa” e terá um “apelo à anistia” ainda minoritário.

*** O senador diz ainda que está trabalhando muito para consolidar as chapas que disputam o pleito de 2026.

Partidos oferecidos

O ainda presidente regional do PL, Edvan Amorim, disse ontem que cinco partidos políticos foram oferecidos “ao nosso grupamento”.

*** Amorim disse que vai começar a conversar com o “nosso grupo sem pressa”, para definir uma posição.

*** Amorim sentiu-se traído pela direção nacional do PL.

Retirada de fiação

Informa o radialista Marcos Aurélio: “Tartaruga com cãibra”, foi como definiu Breno Garibaldi ao falar da retirada da fiação exposta em Aracaju.

*** Breno Garibaldi falou sobre “promessa de campanha de Emília Corrêa, que já anunciou o início da operação, em abril de 2025”.

Direita radical

O deputado federal Rodrigo Valadares insulta: “Observem a esquerda do Brasil – simplesmente, ao lado de ditadores, golpistas, torturadores, genocidas, terroristas”…

*** E conclui: – “Só a turma do mal. Quem ainda vota no PT não é inocente, é cúmplice”!

*** Rodrigo deixa clara sua posição de direita radical.

Café com Emília

A prefeita Emília Corrêa, de Aracaju, admitiu ontem que o Café com ela ganha um novo formato e anunciou a mudança.

*** – Marcela Sousa, jornalista conhecida nas redes por comentários espontâneos sobre política, será nossa primeira convidada para um bate-papo sobre Violência de Gênero, disse.

Critica a anistia

O senador Renan Calheiros diz que a anistia de Jair Bolsonaro, defendida por alguns, não deve sequer entrar em pauta.

*** – Não está entre as agendas prioritárias, é inconstitucional e o próprio presidente do Senado tem poder regimental para impugnar propostas ilegais, ensinou Renan.