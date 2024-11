Momento de conversas diversas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As conversas políticas agora acontecem em termos de formação de equipes de auxiliares. As análises são feitas da ação de cada cidadão, sobre a possibilidade de cada um para exercer cargos. Isso são avaliações para que o trabalho à frente das Secretarias seja realizado de forma isenta, sem proteção a aliados que merecem lugares de destaque na administração apenas porque integra a família ou é amigo de quem participou da campanha. Quer dizer: um cargo de responsabilidade técnica é entregue a qualquer um que tem a indicação daqueles que participaram da campanha e expõem força para manusear ações, dentro de uma estrutura que requer excessiva responsabilidade.

Hoje também as conversas giram sobre candidaturas em 2026, onde excedem os boatos sobre políticos que pretendem disputar mandatos, mas têm problemas dentro dos seus partidos, somados à rejeição do eleitorado. As conversas geralmente não casa, mas criam destempero entre grupo de aliados, que tentam preservar a mesma estrutura da disputa anterior. As especulações vão longe. Às vezes batem e irritam, mas tem momentos que são a solução para contratempo. Hoje, uma das informações que circulou nos bastidores da política é que está havendo conversas entre André Moura e Francisquinho para aproximação política. Não foi confirmado e nem desmentido…

Focado na gestão

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que está focado na gestão. “A política é sempre importante, mas preciso me dedicar nesse momento à gestão”.

*** E mais: – Tenho certeza que é isso que a população prefere, concluiu.

Deputados conversam

Deputados federais estão conversando muito sobre as dificuldades de seus partidos e podem se transferir para outras legendas. A notícia é de Brasília.

*** Os que demonstram maior preocupação é Gustinho Ribeiro (Republicano), Joaldo (PP) e João Daniel (PT).

Em dois grupos

A mesma fonte também diz que haverá dificuldade para eleição dos deputados, “que será dividida em dois grupos: A e B”.

*** O grupo A tem três nomes: Fábio Reis, Yandra Moura e Cláudio Mitidieri.

*** O grupo B acomoda os que podem ser reeleitos e precisam de 40 mil votos para integrá-lo.

Tesoureiro de campanha

Também de Brasília chega a informação de que ministro Márcio Macedo (PT) não será candidato a senador em Sergipe pelo seu partido.

*** Segundo um membro do partido em Brasília ele já foi convocado a permanecer tesoureiro de campanha na tentativa de reeleição de Lula.

Valadares e eleição

A opinião é de um pré-candidato a deputado: a direita em Sergipe não elege o deputado Rodrigo Valadares ao Senado.

*** Acrescenta que – a direita radical não tem 400 mil votos em Sergipe para eleger Rodrigo Valadares, embora ele atue muito.

Laércio e Lei Rouanet

A Comissão de Educação aprovou ontem, em caráter terminativo, o projeto de lei que reconhece a cultura cristã e os eventos a ela relacionados como manifestação da cultura nacional.

*** O senador Laércio Oliveira (PP) é relator do projeto.

*** Assim, os recursos da Lei Rouanet devem ser estendidos aos eventos das igrejas. A proposta inclui templos religiosos como “ponto de cultura”.

Lembrança que irrita

O grupo de Valmir de Francisquinho (PL) não gostou de discurso de Eduardo Amorim, quando este lembrou o apoio dele a Rogério Carvalho (PT) em 2022.

*** Ele deu essa opinião, esquecendo que o apoio a Rogério foi um decisão do bloco e não apenas de Francisquinho.

Secretária da Saúde



O secretariado de Emília está sendo formado e deve ser anunciado no início de dezembro. Mas há um nome certo: médica Débora Mendes.

***Ela foi sugerida pelo marido Cícero Mendes, com simpatia de Edvan Amorim.

*** Cícero continuará dando assistência ao setor de comunicação de Emília.

Isentão é Lula

Publicado por Ricardo Rollemberg: Toda vez que alguém disser que não é Lula e nem Bolsonaro, ele é Lula. Toda vez que alguém disser que não existe só Lula e Bolsonaro, ele é Lula.

*** Toda vez que alguém reclamar de Lula e Bolsonaro, ele é Lula. Aprenda, o isentão é Lula (avaliação estúpida).

Edvaldo apaixonado

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse que “Enquanto mais de 1100 atletas cumpriam o desafio do Itaú BBA IronMan 70.3, em Aracaju, eu vesti a camisa da minha triatleta favorita, minha esposa Danusa Silva, e fui ser staff nesta prova linda.

*** “Você foi incrível, meu amor! Serei sempre o seu maior fã”, disse Edvaldo apaixonado.