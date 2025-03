Movimento eleitoral vai começar

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Candidatos a deputados estadual e federal sergipanos já estão começando a se movimentar para fazer política, rever amigos e e buscarem eleitores. O deputado estadual Luciano Bispo aliou-se a Anderson de Zé das Canas, para viajarem sempre juntos e buscar o eleitores, com visão na Assembleia Legislativa e Câmara Federal, com direito à entrevistas nas emissoras, como é o caso de Glória e Poço Redondo. O objetivo é agitar a política na região, assim como acontece em todo o período eleitoral, formando um movimento em favor da dupla. Luciano já foi prefeito de Itabaiana e deputado estadual por vários anos, inclusive chegando à Presidência. É um trabalho importante, que chama à atenção do eleitorado e dos demais candidatos.

Na realidade são nomes fortes na região, que mexem com a população e podem trazer surpresas, inclusive pela antecipação do trabalho. Na outra semana Anderson e Luciano visitam outros municípios e vão apoiando possíveis conquistas para asseguraram seus cargos em Sergipe e Brasília.

De qualquer forma é um agito a quase dois anos da eleição, que podem surpreender outros nomes, os quais inclusive estão parados e podem servir de alerta para outros pré-candidatos. Em Aracaju há movimentos para montar federações e as conversas são mais insistentes como aconteceram na capital e em Socorro. Na realidade o processo eleitoral em Sergipe vai começar entre junho e julho e pode ter êxito aquele que mostrar-se mais interessado como crescimento de suas regiões e não fazer uma política sem olhar para a necessidade de cada cidadão.

CNB do PT reúne-se em Sergipe

Sábado, a corrente interna do PT em Sergipe, construindo um Novo Brasil-CNB, realizou um Seminário Estadual em Aracaju, com o Candidato a Presidente Nacional do Partido, Edinho Silva.

*** O ex-ministro Márcio Macedo (PT-SE), foi o Coordenador Geral do Evento, que contou com a presença de aproximadamente quatrocentos militantes de 38 municípios sergipanos.

*** O seminário aconteceu no Sindicato dos Bancários de Sergipe. Edinho Silva já foi prefeito de Araraquara e Ministro de Comunicação do Governo Lula.

MDB e UB

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse que é candidato à reeleição para o Senado e apoia Mitidieri a governador.

*** Diz que a montagem da chapa majoritária, mais adiante, será de responsabilidade do governador. Alessandro e candidatura. “é o processo natural”.

Posses de Secretários

Fábio Mitidieri realizou o ato de posse de Valadares Filho na Secretaria Especial de Cultura e de Fabiano Oliveira na Presidência da Empresa Sergipana de Turismo-Emsetur.

Dois governadores presentes

*** Dois governadores Jackson Barreto e Antônio Carlos Valadares também estiveram presentes. O presidente da Assembleia Legislativa, Jefferson Andrade, a presidente do TCE, Suzana Azevedo e representantes do Tribunal de Justiça e do Ministério Público também representaram suas instituições.

*** Mitidieri disse que marcou naquele auditório porque eles informaram que convidariam apenas os familiares e amigos, mas ele não sabia que tinham tantos amigos.

Governador é um pai

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, disse em tom de sucesso: “Isso não é um governador, isso é um pai”, referindo-se ao governador Fábio Mitidieri.

– Mitidieri estava próximo ao deputado Fábio Reis no gabinete em Aracaju.

Progressista e União

Segundo informação do senador Laércio Oliveira o Partido Progressista está fechando federação com o União Brasil para as eleições de 2026.

Laércio disse que a reunião foi realizada domingo à noite e o projeto do Progressista fora aprovado por unanimidade.

Grupo em andamento

O grupo de pré-candidato a deputado federal, ainda sem nome divulgado, já tem 27 pessoas que vão disputar a Câmara Federal.

*** Nenhum deles tem experiência política, mas criaram um clima de seriedade e responsabilidade, pelo Estado.

A prefeita e as mudanças

A prefeita Emília Corrêa está se mostrando que é boa de festa e atrai a população para os eventos que pratica, além de integrar os blocos que circulam.

*** Emília quer mostrar que é boa de Festa como o era Edvaldo Nogueira.

*** Emília agora precisa mostrar capacidade construtiva, sem apenas colocar ônibues com ar condicionado…. O que está muito bom.

Edvaldo joga discreto

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira está trabalhando meio em surdina, mas sem perder os contatos e nem lembrar o trabalho que realizou em Aracaju.

*** Entretanto não revela seu projeto, que pode ser de senador ou deputado federal. Há quem pense em Edvaldo disputando a Prefeitura em 2026.

O Secretário da Cultura

O secretário da Cultura, Valadares Filho viajou ontem à Brasília para rever amigos do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República.

*** Com ele o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, onde tiveram uma reunião com o Ministro Márcio Macedo, para o fortalecimento do cenário cultural sergipano, buscando o diálogo com o governo federal.