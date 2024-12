Movimento está parado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O “movimento político está parado”. Resultados de eleição definidos, prefeitos eleitos já são diplomados na próxima semana e o recesso está na porta, o que dá certo silêncio nas transações mais internas da política. Claro que as conversas continuam e lideranças tratam de fortalecer seus partidos e buscar condições já para 2026, mas ainda sem a refrega das conquistas de votos. De qualquer forma à montagem das equipes administrativas mobilizam os municípios com os nomes que vão surgindo para ocupar cargos e a ação da oposição para fazer críticas a indicados. Todos de olho nos parentes e as críticas duras a nomeados incompetentes, mas integrantes do bloco dos bajuladores.

Em Aracaju a prefeita Emília Corrêa atua para indicação dos seus secretários e mereceu algumas críticas em relação à indicação do seu marido para a Secretaria Geral, mesmo que ele não tenha experiência na administração pública. Entretanto, alguns políticos inclusive da oposição admitiram que a prefeita estivesse certa, porque determinados cargos não podem ser entregues à estranhos, porque de alguma forma há algumas resoluções que necessitam de uma decisão através de opinião de confiança.

A partir de agora, até o retorno do recesso, as conversas políticas são reduzidas, mesmo que se busquem soluções imediatas para fortalecimento dos blocos e isso provoca discussões amplas entre os próprios aliados.

Exigente e teimosa

Na avaliação de um político experiente, a prefeita eleita Emília Corrêa deve ter muito cuidado com o secretariado que montou para que tudo dê certo.

*** Admitiu que Emília é muito exigente e teimosa, mas que o tempo à frente da Prefeitura vai ensina-la a ser menos exigente, inclusive com o erro.

*** Admitiu que fosse correta a indicação do marido para a Secretaria de Governo, e de Ricardo Marques para a Comunicação. Os dois terão o comando administrativo e político que ajudarão Emília.

Unidade do bloco

Sobre a reeleição de Fábio Mitidieri ao Governo do Estado, a mesma fonte avalia que terá que promover ações políticas no Estado e promover algumas mudanças na equipe.

*** Acha que se não aparecer outro nome que faça sombra em 2026, ele será reeleito com tranquilidade.

*** Sobre a unidade do bloco, admite que não haja dificuldade para isso.

Nova estrutura de Governo

O radialista André Barros explicou, ontem, sobre a reforma administrativa que será feita em janeiro pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

*** A ideia é recompor o governo com técnicos que defendam suas respectivas pastas com “unhas e dentes” e que possam fazer a diferença na gestão.

*** Mitidieri deve definir quais são os reais aliados para estar com ele nos próximos dois anos.

Estímulo à atividade portuária

Um projeto de lei do governo, que visa instituir o Programa de Estímulo à Atividade Portuária no Estado, foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa.

*** O programa propõe um conjunto de incentivos fiscais para ampliar as operações de importação realizadas pelo Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB).

*** Também visa tornar Sergipe um importante polo do comércio marítimo nacional e internacional.

Fabiano a estadual

Vereador Fabiano Oliveira (PP), que disputou o mandato de vice-prefeito e não obteve êxito, continuará atuando na política ao lado do governador Fábio Mitidieri e do senador Laércio Oliveira.

*** Diz que o seu projeto político é disputar vaga de deputado estadual pelo seu partido e realizar um bom trabalho.

Gestão em Itabaianinha

O deputado federal Thiago de Joaldo disse ontem que está torcendo para que o próximo prefeito não deixe que a qualidade da gestão pública municipal de itabaianinha caia.

*** – Somos referência em educação, em gestão fiscal e financeira, no trabalho da primeira infância, enfim. Tomara que sigamos assim, apelou Joaldo.

*** O prefeito de Itabaianinha será Eraldo do Frigorífico a partir de primeiro de janeiro.

Em Defesa da Vida

O vereador Lúcio Flávio foi indicado e será nomeado o “Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família”, na Câmara de Vereadores.

*** Lúcio classificou a nomeação como grande responsabilidade e “imensa honra”! E agradeceu a confiança de todos os envolvidos! Acrescentando: “Contem comigo! Eu conto com vocês”!

Parentescos no secretariado

O chefe de Gabinete da prefeita eleita Emília Corrêa, quando ela estava vereadora, Hugo Thiago, indicou seu irmão, Sidney Thiago, para a Secretaria de Finanças.

*** Emília evitou outras indicações de terceiros, ao colocar o seu vice-prefeito, Ricardo Marques, na Secretaria da Comunicação.