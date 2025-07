Movimento forte só em 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há claro movimento eleitoral em Sergipe, que se caracteriza pelo início da colocação dos nomes para disputar mandatos nas eleições de 2026. Percebe-se, entretanto, que passada as festas de São João e São Pedro, houve um recuo no movimento que antecipava as candidaturas, com os prováveis nomes que disputarão mandatos encolhendo sua divulgação e se esmerando em campanhas intensas, distante das regras que naturalmente são publicadas mais à frente. Sabe-se, com certeza, que três nomes são candidatos decididos – Fábio Mitidieri (PSD) a governador, Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) – porque disputam à reeleição.

Os demais pretendentes a deputados estadual e federal, a senadores e governadores, que não têm ainda uma decisão dos partidos, não revelam absoluta certeza para a disputa, em razão da necessidade de formação de blocos e da certeza que terão os votos desejados. De qualquer forma estão se mexendo e quem vive na política percebem os movimentos e conhecem os possíveis novos candidatos, mesmo que ainda não haja definição de quem conquistará os mandatos a quem se propõe disputar. Entretanto se revelam menos ao eleitorado e circulam sem excesso de exibição, em razão da distância que falta para o pleito e o esfriamento do eleitor para o processo eleitoral.

De qualquer forma aparecem nomes para disputar o Governo, como é o caso do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que pode disputar mas ainda nega em público. Também apareceu o lançamento da prefeita Emília Corrêa a governadora, mas ela sequer se manifestou, aniquilando o boato que não durou três dias. Já para o Senado são nove candidatos que já não se expõem, exceto os que têm direito à reeleição, cujos nomes já foram citados. Também há um receio de exposição dos possíveis candidatos a deputados estadual e federal, que se mantém em silêncio. O que deixa parecer é que a campanha só vai esquentar para valer, depois do carnaval do próximo ano.

Avanços na Educação

Fábio Mitidieri foi bem recebido pelos professores da escola José Rollemberg Leite, no bairro José Conrado de Araújo, durante entrega de reforma da unidade.

*** Em um diálogo respeitoso e produtivo, eles conversaram sobre os avanços promovidos na educação pública estadual.

*** No próximo dia 22, o governador receberá representantes do Sintese para dar continuidade ao diálogo com a classe trabalhadora da educação.

Pesquisas eleitorais

Não adianta: as pesquisas eleitorais publicadas agora não têm credibilidade, porque são realizadas sem a movimentação política que agita a população.

*** Muita coisa pode mudar junto ao eleitorado em mais de um ano que falta para a realização do pleito.

*** Ganha pesquisa agora quem contrata e paga mais caro.

Edvaldo e Gustinho

O ex-deputado Heleno Silva informou que o ex-prefeito Edvaldo Nogueira teve encontro em Brasília com o deputado federal Gustinho Ribeiro, que preside o Republicanos em Sergipe.

*** – É possível que tenham conversado sobre apoio a Edvaldo ao Senado.

*** Segundo Heleno, há um movimento da Direção Nacional do partido, para que lance candidato a senador e esse encontro deu curso às especulações.

Comemora aprovação

Edvaldo Nogueira (PDT) comemorou a aprovação da PEC 66/2023 pelo Congresso Nacional, nesta semana. A proposta foi votada na Câmara e recebeu, em seguida, o aval do Senado.

*** Em vídeo publicado nas redes sociais, Edvaldo considerou a medida como “conquista histórica para municípios brasileiros” e destacou o impacto positivo da proposta para o equilíbrio fiscal das cidades.

Sérgio cobra recursos

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, voltou a cobrar publicamente o envio de recursos federais prometidos pelo deputado Gustinho Ribeiro para a obra da barragem no município.

*** “A Prefeitura está pronta para autorizar a execução da obra, seja pela Codevasf, pelo Governo do Estado ou qualquer órgão competente. O que falta é o recurso”, disse Sérgio.

Federação em andamento

O secretário Marcos Franco (MDB) disse ontem que se o seu partido fechar a federação com o Republicanos, terá condições de eleger até dois deputados federais.

*** Segundo Marcos, com a federação podem eleger até cinco deputados estaduais. Diz que se não houver problemas está tudo certo e a federação será fechada em agosto.

*** Marcos é candidato a Federal pelo MDB.

Márcio ao Senado?

O ministro Márcio Macedo (PT) diz que é candidato ao Senado, mas os membros do partido dizem que não sabe como.

*** Para disputar o Senado em 2026, tem que ser aprovado pelo partido na convenção e sair ao lado de Rogério Carvalho, que disputa à reeleição.

*** Hoje Márcio estará em Aracaju e visita às obras do hospital do câncer, participa de ato de habilitação dos serviços do Hospital do Amor de Lagarto, além de fazer videoconferência sobre o programa “Agora Tem Especialistas”.

Costura política

Parlamentares do centrão tentam articular solução para que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não perca o mandato, mas congressistas do Centrão evitam dar suporte à costura política.

*** Licenciado, o filho do ex-presidente se vê em uma encruzilhada com o fim do seu período de afastamento, que acaba no próximo domingo.

*** A partir desta data, se não voltar ao Brasil, ele será cassado caso falte mais de um terço das sessões do ano.

Assalto no calçadão

Cuidado: andar no Calçadão da 13 de Julho, por volta das 18 horas, está se tornando um perigo que precisa da ação policial.

*** Ontem, uma mulher foi assaltada, à faca, e o marginal levou celular, jóias e todos os cartões de crédito.

Dá para trás

Lula ‘dá para trás’ ao não cumprir acordo e veta Projeto de Lei que aumenta o número de deputados de 513 para 531.

*** Os partidos estão putos com a decisão, mas é necessário para reduzir orçamento nos próximos anos.