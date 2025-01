Movimento incômodo sobre 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há uma movimentação muito grande de bastidores sobre as eleições de 2026. Muita gente querendo se antecipar na formação de blocos e troca de partidos, para se manter onde está ou readquirir mandatos perdidos. A população, sinceramente, não está preocupada com um novo pleito, porque não tem nada a mudar nesse momento, embora tenha algumas idéias a por em prática, promessas feitas e um certo reboliço com a administração da vereadora Emília Corrêa (PL), que assumiu a Prefeitura de Aracaju há alguns dias e está atenta à questão do transporte e do lixo. A Câmara Municipal ainda não iniciou os seus trabalhos e a tendência é a mudança no transporte e a questão de limpeza pública. Ainda não se viu nada, mas Emília é insistente em certos pontos que terá de resolver só para dizer que já está atuando.

No restante, o momento chega mais ao movimento político que durante a campanha eleitoral. A grande preocupação é se houve conversas entre lideranças, para a formação de uma nova tendência política se formar e criar um ziz-zag por um pleito que ainda não tem qualquer sentido, inclusive porque o mais complicado é derrotar quem já está no lugar. Não será fácil, porque quem está no Governo tem chance de reeleição – Fábio Mitidieri – e esta trabalhando com essa intenção e buscando atender os interesses do Estado, que está equilibrado e dificilmente sairá do rumo que o leva ao crescimento. O candidato a senador que se decanta com maior possibilidade, André Moura – já está retornando a Aracaju, porque se desligou do cargo que exercia no Rio.

Enquanto isso se cria grupo de candidatos a deputado para buscar fortalecer uma tendência que disputava a eleição sem condições de se eleger. É uma novidade que vai se formando e pode puxar a ideia para outros segmentos político social.

André em Sergipe

.O atual secretário estadual de Governo do Rio de Janeiro, André Moura, oficializou sua candidatura ao Senado Federal por Sergipe nas eleições de 2026.

*** A decisão encerra especulações sobre sua permanência na política fluminense e marca um retorno às suas raízes sergipanas.

*** “Meu título de eleitor é de Sergipe”, enfatizou Moura, reafirmando seu compromisso com o Estado.

*** Durante o anúncio, ele agradeceu ao povo do Rio de Janeiro pelo apoio e reconhecimento em sua trajetória como o mais longevo secretário de Governo no Estado.

Alessandro X André

O senador Alessandro Vieira (MDB) ao ter certeza de que André Moura é candidato a senador em Sergipe, concedeu uma entrevista dura contra ele, que será seu adversário talvez de mesmo bloco.

***Lógico que será um problema para a base do Governo no próximo ano, que precisa de muita habilidade para evitar o que aconteceu em 2024.

Nome tem apoio

O nome do ex-deputado André Moura (União Brasil) tem o apoio da maioria dos redutos eleitorais, principalmente no interior, e dificilmente perderá a eleição em 2026.

*** A informação é que na eleição passada, ele elegeu 24 prefeitos e ainda mantém uma liderança segura entre as cúpulas políticas.

Pé de Meia

Aproximadamente 60 deputados federais pretendem apresentar, no retorno do recesso parlamentar, um novo pedido de impeachment do presidente Lula.

*** Por indícios de irregularidades na gestão do programa do Ministério da Educação de auxílio a estudantes: o Pé-de-Meia.

*** A previsão é que não passa no Congresso.

Emília satisfeita

A prefeita Emília Corrêa (PL) disse que ninguém imagina a sua satisfação em ler isso aqui, gente!: Uma notícia sobre transporte que atende a ela:

*** – “Foram anos de luta, na Câmara, por um transporte coletivo digno para a população e finalmente estamos vendo esse sonho virando realidade”.

Só com apoio a Fábio

Ainda não fechou, mas está andando bem o bloco de candidatos a deputado estadual cujos integrantes tenha perspectiva de até 15 mil votos.

*** Lógico, será uma disputa de quem tem até 15 mil contra os que somem mais que isso. O bloco só aceita quem apoiar o governador Fábio Mitidieri.

*** Ontem mesmo não foi aceito no grupo um candidato que não votem Fábio.

Thiago de Joaldo

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) disse que está trabalhando a reeleição para deputado federal. Acrescenta que segue no PP e antecipa que a permanência ao partido “é nossa prioridade”.

*** – Mas dependerá da certeza de que o Progressistas construirá uma chapa onde possamos disputar bem a vaga que temos na Câmara dos Deputados, disse Thiago.

Pode ir a governador

Thiago de Joaldo informa que o “questionamento que recebi recentemente sobre a possibilidade de uma candidatura a governador, depende do cenário futuro. Acho que nada pode ser descartado”.

*** – Ainda mais diante das falas recentes do governador Mitidieri, que disse avaliar não ir à reeleição, e a de Valmir de Francisquinho, que disse pretender continuar à frente da Prefeitura e buscar sua reeleição em 2028, não saindo ao Governo em 2026, concluiu.

PP com chapa forte

Segundo o ex-vereador Fabiano Oliveira, os Progressistas (PP) terão uma chapa forte tanto pára deputado federal, quanto para estadual.

*** – Será uma chapa muito boa, mas tudo isso através de conversas, presidido em Sergipe pelo senador Laércio Oliveira.

Com Márcio

A ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) disse ontem que quer ser sim candidata a deputada federal por Sergipe.

*** Acrescentou que será sempre ao lado do ministro Márcio Macedo, que também vai tentar um mandato federal.