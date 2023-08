Movimento mexe com unidade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

De qualquer forma, as conversas constantes sobre eleições municipais deram uma parada natural, neste período de recesso. Lógico que é um assunto permanente neste momento, mas há uma frieza em relação às prováveis candidaturas, principalmente em Aracaju, onde a maioria acha que as indicações devem vir para valer entre novembro e até janeiro. Está havendo maior atuação no interior, onde as alianças locais, e até que vivem em Aracaju, trabalham nomes possíveis para tentar a eleição – e até reeleição – além de buscar maior estrutura para os partidos. Não será uma disputa diferente, mas há visível preocupação na questão da formação de federações, para que se monte uma aliança que chegue a um tempo mínimo de quatro anos.

Um fato também alerta. Percebe-se ampla tendência para troca de partidos em busca de maior opção para candidaturas. Há um item que chama á atenção: muitos políticos querem se afastar de velhos e inconsequentes chefes, para poderem formar blocos e terem posição privilegiada na disputa da próxima eleição. Aliás, nos bastidores essa disputa vem sendo expostas em entrevistas e declarações nos grupos, inclusive jogando confetes em alguns nomes que já se destacaram, mas não conseguem montar um bloco coeso que leve adiante um partido que exponha visão única, demonstrando um perfil de unidade que ofereça maior seguranças aos filiados.

Um detalhe chamou a atenção ontem. Ex-presidente do PSDB e hoje filiado ao PL, o médico e ex-senador Eduardo Amorim, concedeu uma entrevista que chamou a atenção de políticos, ao anunciar sua candidatura irrevogável nas próximas eleições. Sem euforia, Amorim dizia antes que o seu nome estava à disposição, mas sem demonstrar interesse. Agora, com o PSDB pronto para uma federação com o Patriota, Eduardo Amorim se sacudiu, porque o PL quer conquistar a vereadora Emília Corrêa e apostar nela como candidata a prefeita. Para isso, já tem muita gente politicamente forte querendo assumir a estrutura tucana para refazê-la, embora também se encontre alguns velhos filiados, com pensamento conflitante.

Reunião importante

O governador Fábio Mitidieri (PSD) teve uma reunião importante, ontem, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), sobre o alinhamento da participação de Sergipe no PAC.

*** Segundo Mitidieri, a pauta sergipana inclui a duplicação da BR-101 em toda sua extensão; a duplicação da BR-235, no trecho entre Aracaju e Itabaiana; construção da ponte entre Neópolis e Penedo; Canal de Xingó entre outros.

*** – Mitidieri acrescentou: “Estamos no rumo certo. Vamos impulsionar a nossa economia com obras estruturantes, investimentos no turismo, na cultura, na agricultura familiar e com parcerias público privadas”.

Linda disputa

A deputada Linda Brasil (Psol) é pré-candidata à prefeita de Aracaju. Ela anunciou oficialmente ontem, à militância do partido e já comunicou que vai ser um “babado”!

*** O anúncio foi antecipado pelo slogan: “Ela é de luta, ela é guerreira, Linda Brasil a prefeita babadeira!”.

*** Em um rápido pronunciamento, Linda deixou clara que manterá a sua posição de oposição e a luta contra a violência e a opressão.

Algumas resistências

O Psol ainda não fechou com a candidatura de Linda Brasil, mas o grupo da vereadora é forte, embora encontre algumas resistências.

*** Tem filiados ao partido que se colocam contra a candidatura de Linda, mas em termos populares ela é bem aceita.

Everton a vereador

Everton Souza será candidato a vereador e já está trabalhando para conquistar votos. A tendência de Everton é filiar-se ao Partido Verde (PV).

*** Nas eleições anteriores Everton disputou o mandato, mas não teve êxito, embora registrasse mais votos do alguns eleitos. Questão de partido…

*** Everton foi indicado para a Geap e atua e coordena o setor de relacionamento do setor.

PTB e Patriota conversam

O radialista Gerliano Brito é o presidente já definido do PTB, que tem liderança do deputado federal Thiago de Joaldo (PP). Tem se movimentado no Estado, inclusive em Aracaju, para formação do partido.

*** Thiago de Joaldo também conversa e já admite a candidatura de Emília à prefeita de Aracaju. Ela vai para a vice-presidência do Diretório do Patriota em Aracaju.

*** Patriota e PTB estão formando uma federação em Sergipe o que já contrariou o PP, que é o partido em que Joaldo é filiado.

Milton desmente

Milton Andrade desmentiu ontem que estaria sendo transferido para a Deso, onde participaria da direção, Foi uma matéria maldosa e implantada em tom de fake-news.

*** A matéria foi publicada via internet e Nilton diz que se mantém Desenvolve-SE, que realiza um trabalho importante para o Governo de Sergipe.

Resposta à altura

O deputado federal João Daniel (PR) diz que espondeu à altura ao relator da CPI, Ricardo Salles, diante dos elogios feitos por ele à ditadura militar e suas ações de quebra da ordem institucional do país.

*** “Um Absurdo”! Como também pelo desrespeito com o depoente General G Dias, inclusive de constrangimentos pessoais.

Recebe aliado

Ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) continua recebendo aliados na sede do partido, mas admite que as eleições a prefeito vão se manter na base de especulações e conversas.

*** Acha que os primeiro passos para posições mais concretas sobre candidaturas só ocorrerão em novembro,

*** Belivaldo mesmo é um dos nomes mais citados e lembra que continua no banco de reserva.

Emília em viagem

Com a viagem da vereadora Emília Correa (Patriota) para o exterior, onde foi visitar a familiares, houve uma para na discussão sobre sucessão no grupo que ele participar.

*** Esperam que ela retorne para que acelere o movimento em razão de Emília ter o seu nome praticamente lançado à prefeita de Aracaju, com chances de composições.

Eliane vista pouco

Segundo um integrante do PT, o nome de Eliane Aquino foi posto à disposição para tentar a Prefeitura em 2024 e animou um grupo de aliados.

*** O pessoal reclama da ausência constante de Eliane a Aracaju neste momento, em que os pré-candidatos iniciam trabalho para formação de alianças.

*** Eliane hoje trabalha no Bolsa Família, reside em Brasília e circula muito pouco por Aracaju.

