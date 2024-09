Movimento político complicado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As eleições a prefeito deste ano em Sergipe – principalmente em Aracaju – apresenta um movimento atípico. Lógico que tem toda uma estrutura montada pelo marketing, que não muda de estratégia, levando a população com bandeiras às ruas e tentando inovar via peças publicitárias nos grupos sociais e apresentações na televisão. Funcionam também as mobilizações nos bairros, com música, abraços e dancinhas do momento. Aparentemente uma festa que diverte a população, que ainda não demonstra interesse real pela pesquisas que circulam, via institutos contratados pelo próprio candidato. Fora isso tudo, não se percebe uma liderança política forte, com projetos ousados, tentando a Prefeitura da Capital e que se possa confiar no trabalho que propõe.

O que se vê hoje é um grupo de candidatos lançados por outras lideranças experientes e que ficam por trás ditando normas que mantenham seus fortalecimentos nas eleições posteriores. Além disso, os projetos apresentados têm benefícios para um eleitorado que se apega ao sistema e vão às campanhas com o objetivo de manter benefícios e assegurar empregos que mantém o mesmo status de sempre e que serão postos como surpresa na campanha seguinte. Nesses próximos 29 dias de campanha tem que mudar estilos e programas para que o povo não continuar ouvindo promessas de melhoria do ensino, emprego, ação social, comida e casa própria. Isso já está cansativo porque nunca é cumprido e serve apenas para alicerçar nomes que pensam nas próximas eleições.

Confiante no número de prefeitos

O governador Fabio Mitidieri (PSD) diz que tem procurado prestigiar “nossos candidatos a prefeito no interior e na capital”.

*** E acrescentou: “Estou confiante que faremos o maior número de prefeitos novamente”.

*** Para Fábio, “a campanha começa a ficar mais animada, com os eleitores procurando conhecer melhor os candidatos. Estamos nos aproximando da reta final e é aí que as coisas se definem”.

Milhares de empregos

O governador Fábio Mitidieri considerou a concessão da Deso à Iguá um grande “ato do nosso governo. Algo que falamos durante toda a nossa campanha que faríamos e estamos cumprindo”.

*** – Será um divisor de águas para o saneamento em Sergipe. Além dos milhares de empregos que serão gerados e os bilhões injetados na nossa economia.

*** – Estou feliz que estamos vivendo um grande momento com geração de emprego, aumento de arrecadação e números da economia crescente, disse.

Márcio apóia Candisse

A candidata do PT à Prefeita de Aracaju, depois de exibir uma foto dela com o ministro Márcio Macedo (PT), diz: “nossa democracia interna é o que nos fortalece.”

*** Com gesto, adotado em Agosto, todos os grupos do PT fecham com Candisse, o que aconteceu depois de Lula pedir votos para ela na televisão.

Segundo Candisse, “todas as correntes estão de mãos dadas com a nossa candidatura.”

Mudança para cima

Houve uma mudança para cima nos números de pesquisas da candidata petistas e ela admite que tem sido uma jornada consistente, com amor, seriedade e compromisso com o povo.”

*** – E a nossa gente aracajuana tem retribuído ao nosso trabalho com apoio e vibração. É o 13 que Aracaju ama.

Emília cresce menos

Segundo um pesquisador que se esmera na pesquisa qualitativa disse ontem que a candidata Emília Correa (PL) não estacionou, “mas para de crescer e vai para o segundo turno”.

*** Diz que Yandra (UB) mantendo o mesmo patamar de crescimento e vai disputar o segundo turno contra Emília com boas chances de vitória.

Um detalhe

Yandra mantém o seu discurso, avança nas pesquisas e 40 por cento dos jovens votam nela, independente das críticas familiares, que eles não conhecem e nem se interessam.

*** Uma constatação: Está decidido que a futura prefeita de Aracaju será realmente uma mulher: “Disso ninguém tem mais dúvida”.

*** E mais: Pela primeira vez em 40 anos, a direita assume o poder em Aracaju.

Gestor Eficiente

Segundo o mesmo pesquisador qualitativo, a candidata Daniele Garcia (MDB) vai ficando em terceiro ou quarto lugar, porque insiste a utilizar a profissão de delegada para atrair eleitores.

*** Admite que a sociedade não quer um delegado para dirigir Aracaju, “precisa de um gestor eficiente”.

Disputa no interior

Um líder do Interior, muito experiente, avaliou ontem que a disputa eleitoral, na maioria dos municípios, ocorrem entre o PSD e o União Brasil.

*** Acrescentou que é um risco, porque são siglas da base aliada e devem estar juntas nas eleições estaduais de 2026.

Momento de arrojo

Entre boa parte do pessoal de marketing e de políticos, acha que esse próximo final de semana será importante para cada candidato, em termos de chegar à disputa do segundo turno.

*** Acha que quem chegar bem estará consolidado.

Luiz Roberto anima-se

A campanha do candidato Luiz Roberto (PDT) agita-se e anima o pessoal que o apoia. Embora seja considerado o mais preparado para exercer o mandato, Luiz tem dificuldade em conquistar voto.

*** Apoiado por Edvaldo Nogueira (PDT), que fez uma boa administração, Luiz Roberto passa a impressão de que haverá continuísmo nos projetos da Prefeitura.

Questão de Socorro

O deputado federal Fábio Henrique (UB) admite que a campanha do deputado Samuel Carvalho está crescente e do jeito que vai pode ganhar as eleições.

*** Acrescentou que o apoio do ministro Márcio Macedo a Carminha foi simplesmente político, já que o PT lhe dá apoio.

*** Sobre o processo de impugnação da candidatura de Carminha em razão de ser mulher do prefeito, Padre Inaldo pode acontecer ainda esta semana: “Mas isso não interessa a Samuel”.