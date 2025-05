Mudança de tom ao Senado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há alguns dias atrás se contabilizava pelo menos quatro nomes com chances reais de eleger-se ou reeleger-se para Senado Federal. Uma coisa assim, como se o pleito já estivesse absolutamente resolvido. Este final de semana houve uma reviravolta e a maioria dos pré-candidatos admite que ainda não tenha um nome absolutamente definido para chegar ao Senado Federal, em razão de muitas incertezas em relação à escolha do eleitorado e às vinculações políticas. O senador Rogério Carvalho (PT), ao se compor com o prefeito Sérgio Reis tem um novo impulso, inclusive em razão de uma queda para seguir a orientação do grupo governista e acabar com o radicalismo de esquerda e direita. Teria amor de Lula…

Claro que é tudo estratégia de integrantes dos partidos, somados a uma série exagerada de fanatismo e consciente de que quem está eleito não pode cair. Pode sim. Falava-se que os prováveis eleitos seriam André Moura, Alessandro Vieira, Rogério Carvalho e Rodrigo Valadares, mas a um simples nascer de sol essa certeza foi ao zero e hoje, segundo um analista, já não existem certezas e nem nomes que já estejam definitivamente no Congresso Nacional. Com os novos nomes que afloram, tudo passou a ser dúvida e a fotografia final pode ser outra completamente diferente e até distante do que fora projetado antes.

Já tem, candidato nervoso e que pode desistir diante da formação de fortes composições.

Mitidieri em encontro

O governador Fábio Mitidieri viaja hoje a Brasília pra participar da 26ª Marcha em Defesa dos Municípios, que teve inicio ontem.

*** O evento se estenderá até quinta-feira e é uma oportunidade de apresentar as reivindicações para lideranças como presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).

Desde ontem que os prefeitos estão em debate, mas também têm conversas profundas sobre as eleições estaduais de 2026.

André seria presidente

Comentários políticos na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, deixam claro que União Brasil e o Progressista será comandado pelo ex-deputado federal André Moura. Que trabalha intensamente para isso.

*** Essa conversa gira em Brasília entre aliados do ex-deputado federal André Moura, que o acompanha na Marcha dos Prefeitos.

Ainda está em formação

Um deputado federal disse em Brasília que a Federação dos Progressistas com o União Brasil vai sobreviver e será forte no Brasil todo, inclusive Sergipe.

*** Mas deixou bem claro e mostrou a impossibilidade de André Moura já ser o presidente nacional. É que a federação ainda está em formação.

Sérgio em Brasília

O prefeito Sérgio Reis destacou que o evento é importante para alinhar políticas públicas para os municípios.

*** A parceria entre governos federal, estadual e municipal é fundamental para que os municípios consigam melhorar e ampliar serviços e investimentos.

*** – A Marcha é um momento de somar forças.

Sintese com Mitidieri

O clima tenso entre Sintese e Governo é coisa do passado. Depois que o governador Fábio Mitidieri recebeu o Sindicato, com auxílio da ex-deputada Ana Lúcia, o diálogo passou a se estabelecer.

*** Nesta segunda, dirigentes do Sintese abordaram Mitidieri em visita ao canteiro de obras do Complexo Maria do Carmo, em Aracaju. Sem faixas e sem gritos.

*** O grupo conversou com o governador e ficou acertada reunião com o Sintese e gestores do Estado no retorno de Fábio da agenda de Brasília.

É impossível

Não há possibilidade do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, apoiar o senador Rogério Carvalho (PT), mesmo que haja um petista na equipe do prefeito.

*** Um aliado de Valmir disse que essa união funciona como “água e óleo”.

*** “E mais: esses abraços são assuntos paroquiais de Itabaiana, sem que seja extensivo ao Estado”.

Rodrigo Valadares

Há um problema com o deputado federal Rodrigo Valadares: ele só pode deixar o União Brasil no próximo ano, quando o partido já estiver em federação.

***Um membro do PL disse que “só tomaremos qualquer posição para 2026 depois que a nacional do partido definir tudo nacionalmente”.

Edvaldo lamenta

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, utilizou suas redes sociais para comentar a atual situação da coleta de lixo na capital.

*** Ele lamentou o cenário enfrentado pela população e relembrou que, durante os anos de suas gestões, a cidade se destacou nacionalmente pela limpeza e organização dos espaços públicos.

Mostra decepção

Os habitantes de Aracaju se mostram decepcionado com o estilo de Emília Corrêa administrar, sem demonstrar competência para resolver problemas simples da cidade.

*** Tem político que atua bem no legislativo e são muito mais úteis…

André David a federal

O secretário André David, que atualmente exerce função na Prefeitura de Aracaju, será candidato a deputado federal em 2026.

*** David não se elegeu por questões jurídicas, mas ainda está na luta para ganhar o mandato perdido. É um bom nome para as urnas…