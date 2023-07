Mudanças de mentalidade política

Diógenes Brayner – brayner@gmail.com.br

As eleições provocam fatos inesperados. É natural que seja assim. A monotonia perde o sentido de qualquer movimento político. Em razão disso a variação provoca não só fatos novos, como dão vida à criatividade para mudanças do estilo de se fazer da competição pelo Poder. Há um comportamento diferente na disputa eleitoral em Sergipe, principalmente em Aracaju. A estrutura política que oferece maior condição vem sendo conduzida pelo governador Fábio Mitidieri – que se pôs acima das perspectivas em apenas seis meses – tendo ao lado exatamente o ministro Marcio Macedo, que caminha convicto para entendimentos que hoje fogem ao radicalismo de posições ideológicas e se volta para as necessidades do povo. Tudo isso está bem claro.

E ninguém imagine que se trata de um projeto “feito nas coxas” – desculpem a baixaria – mas é uma nova concepção de avaliação, com prós e contras até para um desconcerto em sua formação Tudo isso tem o dedo, atenção e incentivo do presidente Lula, que pensa em retornar sem problemas ao Planalto. E o sentimento para formação desse novo quadro mão terá denominação que passa de narrativa cívica, mas de todo um processo, que tenha como principal visão melhorar a vida do povo, sem que machuque a elite, que precisa ter um sentimento cívico que o melhor não é uma riqueza insaciável e conservadora, mas uma amplitude de que todos passem bem e tenham direitos, do que limitar posições dentro de um campo social que privilegia uma minoria e esmaga a maioria que, de alguma forma, empobrece o País.

O projeto que dá esse toque de mudança vem sendo montado para 2026, dentro de critérios absolutamente possíveis, principalmente na representação política. O ministro Márcio Macedo deve ser candidato ao Senado em 2026. Terá apoio de toda estrutura do PT para assumir a composição política que assegure à reeleição ao governador Fábio Mitidieri, sem que se busquem cisões em razão de posições partidárias. Todos vão entender que o importante não é a sigla, as montagens ambiciosas, mas o correto é remontar uma estrutura que mude e favoreça a todo o País, dentro de um pensamento nobre de igualdade dos povos, dentro da teoria de que o socialmente pior não é conviver na miséria.

É um assunto prolongado, vai passar pela disputa municipal, federal e nacional, mas consciente que o máximo não é ter dinheiro, mas direito à vida e suas necessidades.

Mudar feição da cidade

O governador Fábio Mitidieri (PSD) diz que está investindo no desenvolvimento econômico através das obras de infraestrutura.

*** Acrescenta que “em Aracaju, obras de mobilidade urbana irão mudar a feição da cidade”.

*** – Assim como o novo elevado da rua da frente, com a ponte Coroa do Meio/Tancredo Neves. Além da nova ponte Aracaju/Barra.

Diálogo aberto

Fábio Mitidieri disse que na política, “tenho dialogado com todas as correntes, mas, principalmente, tenho procurado estar próximo das pessoas”.

*** Admite que “levar o governo para próximo do cidadão comum. Humanizar a gestão. Acho que essa tem que ser uma marca nossa”.

Desenrola Brasil

Valadares Filho avaliou que o “Desenrola, Brasil!”, em cinco dias de programa, bancos já renegociaram R$500 milhões em dívidas.

*** – Um balanço divulgado pela Febraban mostra, ainda, que dois milhões de pessoas com dívidas bancárias de até R$100 já estão com o nome limpo graças ao programa do Governo Lula.

Análise de fato

O cientista político André Carvalho faz uma análise: O senador bolsonarista Laércio Oliveira “já foi grandão sem medo em cima dos cargos do governo federal em Sergipe, mas na hora de dar voto ele não parece querer colaborar com o presidente Lula”.

*** E conclui: “Pense nuns aliados bons que Marcio Macedo quer pro PT”.

Franco é de Grupo

O ex-prefeito de Nossa Senhora de Socorro, José Franco, reagiu à informação de que não acompanhava o nome indicado pelo Padre Inaldo para sucedê-lo.

*** Durante entrevista, em Socorro, José Franco disse que permanece no grupamento do padre Inaldo, e o que ele indicar o ex-prefeito apoia.

Simão Dias e Boquim

O governador Fábio Mitidieri (PSD) viaja hoje a Simão Dias para a festa de Sant’Ana e será recebido pelo ex-governador Belivaldo Chagas.

*** Chega por volta das dez horas e circulará pela cidade para rever amigos e aliados. Almoça com Belivaldo e por volta das 16 horas viaja a Boquim.

*** Em sua cidade, Mitidieri também participa dos festejo de Sant’Ana, juntos com familiares, amigos e correligionários e cumpre as homenagens à santa.

Trincheira de combate

O empresário Luciano Barreto, da Construtora Cely, continua na trincheira do combate às associações “pró-moradias”, que colocam em risco o mercado imobiliário, inclusive os compradores desses imóveis.

*** O MPE-SE entrou na questão é já solicitou vários documentos das pessoas e empresas envolvidas!

Busca candidato

Um bloco do PT está tentando internamente lançar candidatura à Prefeitura de Aracaju, mesmo que não tenha a unanimidade dentro do partido.

*** O PT hoje se destaca no Estado pelo trabalho do ministro Márcio Macedo e Eliane Aquino, que convivem naturalmente com o governador Fábio Mitidieri (MSD) e o prefeito Edvaldo Nogueira (PPE).

*** Segundo um integrante do partido, “será difícil desfazer essa nova composição que tem simpatia do presidente Lula”.

Canindé em confusão

O prefeito licenciado Weldo Mariano (PT) aplicou um bem montado golpe. Ia sofrer impeachment, mas depois de entendimento com vereadores, liderados pelo vice-prefeito Panck, deram-lhe uma licença de 180 dias.

*** O vice-prefeito Panck assumiu na expectativa de que dentro desses 180 dias o Weldo Mariano, sofreria uma outra licença e não poderia disputar a reeleição. Panck seria o candidato.

*** Mas o tiro saiu pela culatra: Weldo retornou ontem, reassumi a Prefeitura e quem fez entendimento pela licença tenta uma forma de por a justiça em ação.

*** Canindé do São Francisco, uma das mais importantes do sertão, se transformou em uma grande bagunça.

Alese recebe TCE

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu visita da secretária de Estado da Transparência e Controle, Silvana Lisboa.

*** A conversa girou em torno da adequação à nova metodologia de avaliação dos portais de transparência que passou a ser adotada pelo TCE.

Giro pelas redes sociais

GloboNews – Um levantamento da Controladoria-Geral da União apontou erros de contabilidade bilionários durante o governo Bolsonaro.

Jobson Camargo – Segundo a deputada Erika Hilton há 3 milhões e 600mil pessoas trans na prostituição. Você acredita nisso?

Roberto Freire – Com declarações como essa não terá paz. Extirpar não e linguajar de quem deseja instaurar civilidade alguma. Lamento. (Obs): Lula esta ficando Maduro.

Noblat – A Presidência da República gastou R$ 2,6 milhões com o cartão corporativo em viagens do presidente Luiz (PT) ao exterior nos 05 primeiros meses de 2023.

GloboNews – Advogado de família suspeita de ameaçar Moraes diz que guarda vídeo que comprova a versão dos suspeitos, e que Moraes teria feito ofensa.

Choquei – Presidente Lula agradece à África por “tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão”.

Noblat – Bolsonaro apresentou uma exigência principal para a nova casa que o PL procura para ele. É preciso que o local tenha dois escritórios: um para ele e um para a ex-primeira-dama.

O Antagonista – “A Venezuela está cansada, o povo quer encontrar uma solução”, diz Lula, que prefere culpar os EUA pela situação no país.