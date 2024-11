Mudanças de pensamento para 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Registram-se mudanças políticas nas conversas de bastidores nas principais lideranças político/eleitoral de Sergipe, principalmente em Aracaju. Não há nada definitivo e nem confirmado, mas os sinais deixam claro que não haverá uma disputa cerrada que abale a estrutura eleitoral de todo o Estado. Nos bastidores há conversas claras entre entendimentos, que não mexam nas dificuldades prejudiciais ao Estado, em razão de posições que fixem uma ideia de divisão ampla dos grupos, levando a administração para dificultar o desenvolvimento do Estado, dentro de um pensamento que não agrada a maioria e desestruture um trabalho de ampliação do crescimento de setores que cada enxerga de forma deturpada e termina por prejudicar o crescimento.

As eleições de 2026 estão bem faladas. O governador Mitidieri se mantém à frente e se mostra disposto a levar Sergipe a um crescimento econômico, através de vários segmentos que mude pensamentos e tenha colaboração dos mais radicais. Fica claro o vulto de mudança de posição, mandando às favas conceitos que alterem proposituras que sejam melhores para o Estado, independente do pensamento ideológico. As posições partidárias radicais tentem necessidade da manutenção de um bloco que jogue errado só para satisfazer correligionários e que atuem sem sentimento que contrarie a sociedade e prejudique o povo, apenas para agradar detentores de ideologias que derrubem o avanço do Estado.

2026 é um período de mudanças, que pode colocar no lixo adeptos da esquerda e direita radicais. Nenhum radicalismo pode servir para agrada a um Estado que precisa de decisões e definições comuns.

Mitidieri e concursos

O governador Fábio Mitidieri se consolida não só como o gestor do emprego, mas, também, como o dos concursos. Em quase dois anos de gestão, a administração gerencia 17 concursos, entre homologados, andamento e em vigência.

*** Fábio pretende anunciar mais quatro bancas até o final do ano e o Projeto de Lei tratando do concurso do magistério será enviado para a Assembleia.

Novos Delegados

O governador acompanhou a posse de dois novos delegados e o início da 3ª Turma do Curso de Formação de Oficiais Investigadores da Polícia Civil de Sergipe, com 54 novos servidores.

*** – “Somos o governo que em dois anos fez mais concurso público na história. Isso é bom porque oxigena o serviço público, dá oportunidade às novas pessoas que estão chegando e vai mesclando a experiência com a juventude”, disse.

Simpol elogia iniciativa

O presidente do Sinpol, Jean Rezende, marcou presença na aula inaugural do Curso de Formação de Oficiais Investigadores da Polícia Civil e elogiou a iniciativa estadual em fortalecer, cada vez mais, a Segurança.

*** Jean tem acompanhado os avanços na carreira das Forças de Segurança, a exemplo do reajuste salarial de 7%.

“A importância dessa nova turma para o curso de formação como oficial investigador de polícia é, sobretudo, para as famílias integrantes da sociedade sergipana”.

*** Segundo Jean, “a carreira multidisciplinar de acesso por cargos de nível superior, na qual várias formações vão contribuir no dia a dia da atividade de investigação da Polícia Civil, que é uma carreira policial, típica de Estado”.

Adailton e convite

O prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, deixou claro que “nunca tive nenhuma consulta ou convite para participar da gestão da prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa”.

*** – E acrescenta: ”se houvesse só aceitaria discutir se fosse uma indicação do prefeito Valmir de Francisquinho (PL)”.

Sobre conversas

O Presidente regional do PL, Edivan Amorim, em resposta se ele e o irmão Eduardo Amorim, conversam com Mitidieri, respondeu rápido:

*** Converso com Fábio Mitidieri (hoje governador) desde 2010, quando ele apoiou e votou em Eduardo para o Senado, disse.

*** Sobre se hoje tratavam de composições, Edivan Amorim deixou claro: “Não”.

Nega desentendimento

Edivan Amorim negou qualquer desentendimento dentro do PL e sobre disputa pelo Governo disse: “só iremos tratar de 2026 em 2026”.

***Acabamos de terminar uma eleição. “Mas lá em 2026 será analisado os possíveis cenários”.

Rogério a presidente

O senador Rogério Carvalho será candidato a presidente do PT em Sergipe, inclusive com o apoio do grupo do ministro Márcio Macedo.

*** Circulou a informação sobre possível aproximação de Rogério com o governador Mitidieri, mas o deputado João Daniel garantiu que isso não existe.

***Entretanto, Daniel disse que Rogério que apoia qualquer ação de Mitidieri na questão da Petrobrás.

Valmir pensa em Itabaiana

O prefeito de Itabaiana disse sábado que não pensa ainda em disputar 2026, porque antes precisa cuidar de Itabaiana e seu povo.

*** Não falou que era candidato, mas lembrou que é isso que a população deseja dele agora.