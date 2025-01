Mudanças de Poder

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Os prefeitos eleitos e reeleitos em 2024 para 2025 revelam que estão “arrumando a casa”, principalmente na questão orçamentária, mesmo que tenha sido ele o administrador. É tudo muito complicado, porque os reeleitos anunciam que estão promovendo mudanças e chegam a falar do Governo anterior, envolvendo principalmente de um ou outro secretário, que terminaram deixando “erros graves no seu trabalho” e que precisa fazer reforma profunda em alguns setores com relação as mudanças de equipe, inclusive nas finanças. O clima fica ruim inclusive porque hoje já houve falação sobre uma Prefeitura de que o eleito não ganha, mas quem esteve à frente para conseguir sua vitória. Inclusive, o prefeito ad hoc aparece de forma intocável, passando por cima de todos.

Outro fato que desmoraliza algumas administrações é o excesso de nomeações de aliados próximos e que têm influência direta no chefe do município. É natural que o prefeito eleito quando assume anuncia apenas secretários. Todos bem integrados ao seu bloco político, independente de capacidade técnica ou profissional. São “meninos” indicados por lideranças políticas que estarão ocupando algum cargo importante – ou não – na atual administração. E dessa troca natural que surgem os grupos adversários, que se coloca contra o prefeito a trabalhar para desfazer os serviços da atual gestão.

Mudança de poder é um Deus nos acuda, porque provoca benefícios impróprios e ações que são aplicadas por vingança.

De forma tranquila

As conversas sobre as eleições em 2026 para governador correm de forma discreta e praticamente oculta. Mas a maioria dos políticos acha que Fábio Mitidieri será reeleito de forma tranquila.

*** Mas há também setores da oposição que revelam certeza absoluta de que Valmir de Francisquinho também vai disputar o mandato e pode ser eleito.

*** Valmir tem obstáculos jurídicos…

Não acha nada

O presidente regional do PL, Edvan Amorim, perguntado por um repórter sobre o que achava das eleições a governador de 2026, respondeu rápido:

*** – Não acho nada! “Mesmo porque 2026 está muito longe ainda”, disse.

Almoço no reservado

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, o ex-deputado federal José Carlos Machado e o conselheiro Flávio Conceição almoçara terça-feira passada no reservado do restaurante Miguel.

*** Um jornalista, ao vê-los saindo, perguntou-se: “o que estariam confabulando?”

Juventude Negra

O ministro Márcio Macedo assinou, ao lado do prefeito João Campos, a adesão de Recife (PE) ao Plano Juventude Negra Viva, iniciativa do governo federal. As ministras Anielle Franco (Igualdade Racial) e Margareth Menezes (Cultura) também participaram da assinatura do convênio.

*** Após o ato, os ministros e o prefeito seguiram para a abertura da 14ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), que reúne milhares de jovens na capital pernambucana.

Destaca satisfação

No ato de assinatura, Márcio Macedo destacou sua satisfação em estar ao lado de um parceiro importante do governo para colocar em prática políticas públicas que estão transformando o país.

*** – Estamos trabalhando juntos. Este programa tem um símbolo muito grande. Temos no país uma dívida histórica com pretos e pretas, disse Márcio.

*** – Toda política que possa combater o racismo e a discriminação, sobretudo com a juventude, tem que ser fortalecida, afirmou.

Estoque de empregos

O estado de Sergipe é o 7º do país em crescimento percentual (4,81%) no acumulado do ano de 2024 e 3º do Nordeste na variação relativa do estoque de emprego, com 342.868 postos de trabalho.

*** Este resultado reflete o acumulado do ano (janeiro a dezembro), na comparação com o resultado de 2023. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados quarta-feira.

Jeferson e André

O presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade (PSD), negou,durante entrevista à Fan, que tenha quaisquer problemas políticos com o ex-deputado federal André Moura.

Jeferson deixou claro que “está sempre conversando” com o ex-deputado federal André Moura (União Brasil) sobre problemas de Sergipe e o processo político de 2026.

Evaldo sugere vice

O advogado Evaldo Campos defendeu, nas redes sociais, onde faz comentários diários, a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Evaldo sugeriu o nome do deputado Jeferson Andrade como vice de Fábio em 2026.

*** Segundo Evaldo, “o atual presidente da Alese seria um dos mais qualificados políticos da atualidade”.

*** Ao agradecer a referência, Jeferson Andrade disse que seria uma honra acompanhar Fábio e ajudá-lo no projeto do desenvolvimento econômico e social de Sergipe em 2026.

Sobre Machadinho

Em Canindé do São Francisco, segundo Adeval Marques, em conversas de empresários, profissionais e populares falam-se que é hora de Machadinho assumir que é prefeito da cidade.

Para isso tem que “mostrar competência para o cargo que foi eleito”. Até quando vai colocar a culpa em Weldo, na união com Kaká e em terceiros?

Não pendurou a chuteira

O deputado Luiz Garibalde disse ontem que “em 2025 já estamos em evidência e é óbvio que se trata de um grande corredor para 2026”.

*** Acrescenta: “Como ainda não ‘pendurei a chuteira’, estou trabalhando continuamente como sempre fiz, e sobre qual candidatura, isso dependerá muito do momento que o processo eleitoral vai se afunilando”.

*** – Eu sempre estou pronto, preparado e querendo qualquer desafio que venha decidir junto com nosso grupo político, disse Garibalde.