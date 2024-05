Mudanças na Federação

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O nome do ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade), lançado como candidato a prefeito de Aracaju, surtiu vários comentários dentro de um momento político ainda não definido. Valadares ingressa na Federação em que está o PT, PCdoB, PV e Solidariedade. O grupo ligado ao senador Rogério Carvalho, em razão de lançar à prefeita nome de Candisse Carvalho (PT), que foi uma exigência exclusiva dos seus seguidores, sem ouvir os demais integrante da Federação no Estado, hoje comandada pelo PCdoB. Segundo o presidente do partido, Edival Góes, a sigla defende um entendimento amplo com outras legendas, para que avancem na unidade e fortaleça o projeto do presidente Lula em na política. Até o final dessa semana isso estará decidido.

Além disso, com a participação do partido Solidariedade, presidido por Valadares Filho, há simpatia do bloco liderado pelo ministro Márcio Macedo, o Construindo um Novo Brasil, além de setores bem entrosados com a ex-governadora Eliane Aquino e a reaproximação do bloco ao PT em Sergipe. Percebe-se que blocos de direita consciente vêm se vinculando ao PT, para recuperar politicamente o partido nas eleições municipais, que perdeu o equilíbrio em vários atos praticados que apagaram o petismo autêntico, vinculado aos problemas do povo, a igualdade social, mais emprego e melhor educação. Preferiu montar uma linha ideológica para frear o bolsonarismo, que hoje estremece setores da esquerda, ao mesmo tempo em que não é aceito pelo político que deseja sempre um Brasil melhor.

A população não esta entendendo muito bem isso e não se assusta com o esquerdismo, assim como critica a direita radical, que passa a impressão que implanta a violência sem se preocupar com o crescimento Econômico e com a diferença bem clara entre um povo dividido exatamente pelo excesso de cuidado e zelo pela elite.

Tudo especulação

Perguntado se a deputada Kataria Feitoza (PSD) pode ser a candidata à Prefeita e Luis Roberto (PDT) o vice? O governador Fábio Mitidieri foi rápido à resposta: “Eu tenho compromisso com Luis Roberto. Fora disso é tudo especulação.”

*** Para Fábio, “a eleição sempre mexe com os sentimentos e gera ansiedade. O mais importante é termos maturidade política pra disputa não gerar ranhuras”.

Katarina impedida

Sobre a sua candidatura a prefeita de Aracaju, a deputada federal Katarina Feitoza disse que “ainda continua na mesma situação (kkkk) impedida pelo PSD”.

*** Confirmo que ontem conversei com Luis Roberto (PDT) e acrescentou: “como te disse, estou conversando com todos, tentando uma convergência”

Daniele se decide

A delegada Daniele Garcia (PSD) anunciou que é candidata à prefeita de Aracaju já oficialmente. E está conversando com aliados, inclusive de partidos diferentes.

*** Acompanha o bloco do governador Fábio Mitidieri e está na parada para conseguir a unidade em torno do seu nome.

*** Ontem, um político do bloco disse que um dos sonhos da cúpula da base aliada é tê-la com vice de Luis Roberto. Tem quem discorde e muito…

Etapa está superada

Diante da pergunta de que Daniele Garcia “lançou seu nome à prefeita e vai com Fabiano Oliveira ou pode ser vice de Luiz Roberto?”

*** O presidente do MDB, senador Alessandro Vieira, foi objetivo: “Daniele é pré-candidata a prefeita de Aracaju”

Quanto a um acordo para manter a unidade, Alessandro disse: “essa etapa está superada. As pesquisas apontam a viabilidade da candidatura de Daniele, vamos fazer uma campanha limpa e prepositiva”.

Aposta de divisão

Segundo um integrante de base aliada, a aposta é que o grupo político do governador será dividido em três. A tese se bate com a escolha de um, a eliminação de dois e imaginar se toda a base permanecerá unida.

*** Não ficará. O grupo só se manterá unido em caso de ser um nome de consenso, não indicado por alguém. Os sinais de divisão vão se iniciar em 2025, com referência a 2026.

PT vai se dividir

Há uma sinalização forte de que o PT vai se dividir e parte fica na oposição e outra vinculada ao Governo. Só que esse outro segmento será dividido entre os dois aliados que sobrarem da divisão da base aliada.

*** Essa divisão favorece ao PL, que tem Emília Correa candidata e pode ser beneficiada com áreas das esquerdas e direitas, porque até o São João os balões podem tomar rumos diferenciados.

Revisão do Plano

A juíza titular da 1ª Vara Federal de Sergipe, Telma Maria Santos Machado, determinou que a revisão do Plano Diretor de Aracaju (PDDU) só poderá ser encaminhada à Câmara de Vereadores após a realização de consultas prévias.

*** Que sejam livres e informadas à comunidade do Quilombo da Maloca, às Catadoras de Mangaba e a outros grupos tradicionais eventualmente existentes no município.

PT quer a Vice

Em Nossa Senhora do Socorro o grupo do prefeito Padre Inaldo se mantém forte com a sua candidata à prefeita, deputada Carminha Paiva.

*** Mas de qualquer forma o PT, aliado do padre, participa do bloco e agora deseja a indicação do vice-prefeito de Carminha, o que não agrada ao líder político José Franco.

Em Tomar de Geru

O governador Fábio Mitidieri, acompanhado de sua comitiva e equipes das secretarias e órgãos, estará nesta terça-feira, na cidade do ‘Carro de Bois’, Tomar do Geru, participando de mais um ‘Sergipe é aqui’.

*** Fábio Mitidieri, além de verificar a execução dos 160 serviços ofertados, vai autorizar e inaugurar obras no município.

Pode criar problema

A candidatura à prefeita de Daniele Garcia (MDB) pode criar um problema na composição com o vereador Fabiano Oliveira (PP).

*** Ele também vai lançar seu nome a prefeito e um dos seus mais fortes aliados disse que Fabiano não seria vice de Daniele. Será que já começa a intriga.