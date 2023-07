Mudanças que não levam a nada

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Bem que se previu excesso de especulação sobre a sucessão municipal de Aracaju, logo no início de julho, Ainda não se ouve tanto quanto se imaginava, mas já utraprapassa todo o mês de junho, onde tudo podia acontecer entre as quadrilhas, a culinária junina e os fogos constantes. Ainda tem quem ache que é muito cedo para o papo rolar sobre o rei das urnas, mas agora, que já não se areia a fivela, a sucessão municipal começa a tomar um rumo que se percebe mis constante. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que preza pelo silêncio, tem tratado sobre política municipal com aliados, em conversas discretas, mas não revela nomes “nem que a vaca tussa”! É um silêncio absoluto sobre nomes, porque ainda acha muito cedo para que se trate de candidato neste momento. Pensa em outubro e talvez a partir de janeiro.

De qualquer forma, lideranças naturais do momento, sejam da situação e oposição, concordam que não há lideranças expressivas que chamem a atenção do povo como um candidato forte, firme e do tipo que “não tem quem derrube”. Sofre-se dessa carência e é unanimidade, inclusive nas discussões de alguns lideres tradicionais que não enxergam uma saída mínima. Além disso, os grupos formados têm interesses definidos e pensam naqueles que estão mais próximos dos chefões, o que termina por atiçar divergências entre aliados, mesmo que todos estejam caçando o mesmo nome para chegar ao Poder e administrar com transparência para todos. Quem investiga bem percebe que a política é feita por e para aqueles que defendem a mesma estrutura. Quando foge desse ângulo certamente a cobrança vem depois, em termos de mudanças de posição. O interesse sempre anda à frente das necessidades.

Entretanto, de qualquer forma, percebe-se uma transição para esta próxima eleição, numa visão clara que o Governo tem um bloco mais atraente, em razão do egocentrismo da oposição, exatamente porque tem menos chance de chegar ao Poder. Mas é um pessoal que mais critica e exige direitos, mesmo quando a situação é de imensa dificuldade. Apenas para chamar a atenção: há um movimento forte se criando para que se consiga a unidade de alianças entre partidos que têm acesso ao poder e aqueles que não conseguem chegar lá, para tentar um equilíbrio falso entre os que ganham menos passem a ganhar mais e aqueles com pouca influência e privilégio consigam superar, em parte, suas dificuldades. É praticamente impossível dentro de um pensamento de quem se sente eternamente usurpado.

Marcio Macedo pelo PT

Extra – A informação chega de Brasília: O ministro Marcio Macedo (PT) pediu para aprovar, por unanimidade, sua candidatura a prefeito de Aracaju pelo PT.

*** A fonte acrescentou: “Marcio é o candidato a prefeito pelo PT, através da Executiva”.

*** Marcio pode construir alianças com quem quiser através da federação entre PT, PCdoB e PV. Pode compor com o PDT, Podemos e outras legendas. O impedimento é com o PSD, partido do Governo em Sergipe.

*** Marcio não foi ouvido, mas a base aliada admite que o PT faz um jogo que contraria o pensamento de alguns integrantes da sigla.

Dialogar é preciso

O governador Fábio Mitidieri (PSD) despachou na terça-feira até as 23 horas, com auxiliares e técnicos, no Palácio Augusto Franco.

*** Ao sair disse para o repórter: “nenhuma mudança. Apenas conversas naturais da política. Dialogar é preciso rsrs”.

Edvaldo nega deixar PDT

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) negou ontem que tivesse trocando de partido e se filiando a uma outra legenda; “isso não existe isso, porque estamos satisfeitos com a legenda.

*** Nós e todo o nosso grupo que integra o PDT.

*** Edvaldo diz que conversa sobre política, fala sobre 2024, mas em nenhum momento se refere a nomes para candidatos: isso nó próximo ano.

Federação ampla

Uma novidade o PDT e vários outros partidos, iniciaram diálogo para formação de um federação que inclui vários partidos, inclusive o PSB, Patriotas entre outros.

*** Edvaldo Nogueira aprova a federação, “mas diz que até o momento não houve nenhuma conversa mais profunda sobre ela mas, porque sobre isso os partidos só vão conversar no próximo ano.

Opinião de aliados

Aliados de Edvaldo Nogueira, que vêm de outros partidos, têm certeza que a posição política do prefeito não combina com parte significante das legendas que aparecem como possíveis integrantes da federação.

*** A opinião mais expressiva é sobre uma posição coerente com a sua tradicional atuação política e que sequer ele permaneça no PDT.

Exemplo de obras

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) deu ontem à análise da LDO/2024. Trata-se da ferramenta que a Prefeitura de Aracaju utiliza para a gestão mostrar o que pretende fazer, a exemplo de obras que já estão em andamento.

*** – Ou que precisam ser realizadas e quando determina-se os encaminhamentos dos gastos.

Belivaldo forte

Por mais que o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) insista de que não será candidato a prefeito de Aracaju, as conversas de bastidores de municípios de todo o Estado é de que ele vai disputar a Prefeitura.

*** Também se tornou unânime: a secretária da Mulher, Daniele Garcia (Cidadania) será a candidata à vice. Pode não acontecer, mas essa é a vontade do eleitor.

Sobre Diretórios

O Diretório Estadual do PT reuniu-se na terça-feira para definir os municípios que vão precisar fazer composição: serão aqueles que ainda estão em formação para organização do partido.

*** Os diretórios já completos e sem necessidade de rearrumação não vão precisar de TED, como determinou a Direção geral.

Aposta do Dia

Políticos, inclusive vereadores apostaram ontem que o chamado Clube dos 20, que vai funcionar na Câmara de Vereadores, não terá nenhuma influencia nas eleições. municipais, inclusive porque são partes interessadas.

*** Vereador pode até ter influência sobre o seu candidato, mas não terá força política para escolher quem será.

Dílson e Valadares

Valadares Filho disse que terça-feira foi um dia repleto de trabalho no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República;

*** – Tive a felicidade de receber os prefeitos Dilson de Agripino, de Tobias Barreto e Diogo Machado, de Carira, disse.

*** Na quarta-feira Dílson foi submetido a julgamento no Tribunal de Justiça de Sergipe, e foi absolvido.

Marcio Macedo

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Marcio Macedo participou de reunião com o Movimento Estadual dos Catadores de Materiais Recicláveis de Minas Gerais.

*** – Ouvi as demandas do movimento e daremos os encaminhamentos necessários a uma pauta tão importante, que é o apoio à classe dos catadores.

Giro pelos grupos sociais

