Mudanças terríveis em 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Pelo que se têm acompanhado, as eleições deste ano podem trazer novidades, que fragilizam a direita – radical ou não. O radicalismo se mantém tão intrincado quanto sempre foi, mas os políticos que seguem orientações ideológicas, não demonstram posições que podem levar até à morte, quando se trata de um pleito municipal no Brasil. Percebe-se que a tendência ideológica está mais para atingir objetivos que favoreçam a maioria e não fique apenas no rigor de um idealismo que não muda a estratégia. As composições não são fechadas pelo rigor do pensamento político partidário, mas que avance no crescimento do grupo. O que vale é o poder de distribuir benefícios e tratar das necessidades sociológicas das pessoas, Não o que se coloca para impor.

Esse é um instante de eleições municipais, mas que se pensa profundamente no pleito estadual de 2026. A reeleição provoca mudanças mais severas no estilo de Governo, porque não são blocos que querem o consenso em torno do outro, mas a força de apenas um para eleger outro que dê segmento ao projeto posto e que seja ele próprio a continuidade e assim vá seguindo por vários anos, Nem sempre dá certo, mas infelizmente a força financeira tem habilidade para por em funcionamento um ciclo, que às vezes, se mantém ativo por toda uma eternidade sem nenhuma identificação ideológica, mas mantendo uma linha que busca a igualdade social de mentalidades diversas e sempre insatisfeitas.

2026 é o ano eleitoral que vai se concretizar a mudança. Por incrível que pareça o Jair Bolsonaro provocou um radicalismo por parte da direta e a esquerda não impôs o seu formato, porque muita gente passou a ver que na via esquerda se consegue, inclusive o radicalismo público que até mata. Talvez seja o ano da mudança mais radical de todos os tempos.

Nota contra Eliane

A nota do PT contra Eliane Aquino mexeu pouco com o partido, que está radicalmente dividido e sem forca para lançamento de uma candidatura majoritária este ano em Aracaju,

*** Sem ter aval de toda a base partidária, a nota no fundo quis dizer que já passou o tempo de Eliane Aquino ser a candidata e manda um recado: “agora é tarde para isso”.

Houve Resposta

Houve resposta imediata de correntes que não aceitam aliados a Eliane, ao anunciarem que: “Nota conjunta do PT Estadual e Municipal Aracaju não corresponde à verdade”.

*** E acrescenta: “não houve reuniões das instâncias partidárias, nem das executivas estadual e municipal, tampouco dos seus respectivos diretórios para discutir e aprovar o tema em questão”.

Resposta rápida

De Brasília, onde se encontra, a Eliane Aquino deu uma resposta rápida à nota publicada: “da minha parte não está havendo nada com o PT que é de todos nós”.

*** sobre a razão do conteúdo da nota, Eliane disse: “não faço a menor ideia”.

Não pensa em vice

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) decide que será candidato à reeleição e não trata mais sobre vice, inclusive porque tem a continuidade praticamente garantida.

*** Ainda não houve qualquer definição, que só será tomada em junho. De qualquer maneira as decisões só entre junho e julho.

Novas composições

PCdoB e PV, que integram a Federação em Sergipe ao lado do PT, acham que o grupo do ministro Márcio Macedo (PT) está se articulando muito bem através do CNB.

*** Ainda não há sugestão de candidato, mas o sentido é compor com um nome já exposto e tem quem fale em Luis Roberto.

Gincana de absurdos

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse que “na permanente gincana de absurdos praticados por ministros do STF hoje o destaque foi de Dias Toffoli, que anulou numa canetada todos os atos referentes a Marcelo Odebrecht”.

*** E lembrou: “aquele mesmo que confessou sua participação em um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil”.

Documento em cartório

O governador Fábio Mitidieri cumprimentou muito o pré-candidato a prefeito de Itabaiana, que registrou documento em cartório se comprometendo em permanecer quatro anos de mandato à frente da Prefeitura, caso seja eleito.

*** – Rapaz! Gostei do negócio do cartório sobre o mandato de quatro anos, aplaudiu Mitidieri.

Fabiano em Brasília

O vereador Fabiano Oliveira (PP) cumpriu agenda em Brasília ao lado do senador Laércio Oliveira, líder do Progressista em Sergipe.

*** Aproveitou para cumprimentar políticos sergipanos, com a deputada federal Katarina Feitoza, Eliane Aquino e Valadares Filho, além de assistir importantes votações no Congresso Nacional,

Difícil para Luis

Na opinião de um pré-candidato da base aliada, se a delegada Daniele Caxias (PSD) fizer chapa com Fabiano Oliveira, “será muito difícil para o candidato Luis Barbosa, indicado por Edvaldo Nogueira”.

*** Diz que Daniele não apoia Luis e pode provocar uma queda na chapa dificultando sua chegada ao segundo turno.

Anuncio da chapa

O senador Alessandro Vieira, presidente do MDB em Sergipe, disse que o afastamento de Daniele vai acontecer nos próximos dias.

*** Confirmou que existe um compromisso de caminhar junto com Fabiano, mas o anúncio da chapa virá mais adiante.

Vitória e derrota

A esquerda em Estância trabalha intensamente pela unidade do bloco, com candidatos de todos os partidos, do qual será escolhido um.

*** O professo Dominguinhos (PT) diz que “será a unidade para uma vitória ou um afastamento para perder”.