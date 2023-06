Mulheres como candidatas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Uma liderança expressiva da política sergipana avaliou ontem que, pelas previsões, Aracaju pode eleger uma mulher à Prefeitura de Aracaju em 2024, pelo momento que convoca a isso, pela atuação delas na política e pelo estilo que desenvolvem junto à sociedade. Admite que o quadro as favoreça, avaliando o desempenho daquelas que têm mandato e a confiança, cuidado e zelo que passam à comunidade. Reconheceu que alguns homens também aparecem como opção e citou apenas o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) como um deles, ao mesmo tempo admitindo que ele não demonstra interesse que convença disposição, embora aparente mais disposto ao pleito de 2026.

Lembrou que enquanto rareiam os nomes de prováveis candidatos, excedem os de mulheres aptas para assumir a Prefeitura, inclusive com a simpatia da sociedade e certa ansiedade para a mudança que acontecerá na política em Sergipe. Independente de partidos, citou nomes que estão na ‘crista da onda’ da sucessão municipal neste instantes: deputadas federais Katarina Feitoza (PSD) e Yandra Moura (União); vereadora Emília Correa (Patriota), ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) e ainda a delegada Daniele Garcia (Podemos), que demonstra satisfação em estar atuando forte na Secretaria da Mulher.

Numa análise sem demonstrar preferência, mas admitindo a posição política que exercem, os nomes de Emília Correa, Eliane Aquino e Yandra Moura se sobressaem pelo estilo que utilizam e influenciam na conquista do eleitorado. Elas parecem mais presentes, inclusive no atual processo eleitoral. Emília Correa tem atuação permanente junto à comunidade e presença em outras eleições, inclusive de vice-governadora no pleito de 2022 e em outras que demonstraram sua simpatia para as urnas. Eliane Aquino já se elegeu vice-prefeita, vice-governadora e exerce atualmente cargo no Governo Federal. É o nome mais cotado do PT. já Yandra Moura, com cinco meses de mandato, chama atenção pela mobilização por causas importantes do eleitorado, pela sua simplicidade e atuação junto ao Governo estadual e federal, o que lhe dá destaque junto à bancada no Congresso. Atualmente está na China, onde adquire conhecimentos sobre infraestrutura e mobilidade urbana,

Um fato: Eliane, Yandra e Emília não são aliadas, mas nada impede que seus partidos se aliem a formem um bloco em que se faça uma chapa com mulheres que disputem à vice e a Prefeitura, formando uma chapa em condições de administrar Aracaju e, quem sabe, mais à frente o Governo do Estado. Para que não venham a reclamar sobre a política de gênero, a deputada Linda Brasil (Psol) também começa a sonhar com a Prefeitura.

Primeira indústria

O governador Fábio Mitidieri (PSD) informa que a Masterpack é a primeira indústria inaugurada em “nossa gestão e está gerando automaticamente 50 postos de trabalho”. *** – Respeitando o compromisso de campanha, estamos fomentando a geração de emprego e renda através de parcerias com empresas de todo país, disse.

Reeleição de Jeferson

O presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade (PSD), e toda a mesa diretora da Casa, foram reeleitos ontem para o biênio de 2025/2026.

*** A sessão foi tranquila e a vitória teve o voto favorável de todos os parlamentares.

*** O governador Fábio Mitidieri disse que a reeleição “o reconhecimento de muito trabalho em prol dos sergipanos define o resultado da eleição para a nova mesa diretoria da Alese”.

Quarta Secretaria

Houve mudança apenas na Quarta Secretaria, que é a vaga destinada à oposição. O indicado foi o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania).

*** Aliás, é uma tradição na Assembleia que a oposição participe da Mesa Diretora.

Ricardo a prefeito?

Um influente líder político, aliado a vereadores, defende o nome do presidente da Câmara Municipal, Ricardo Vasconcelos, para candidato a Prefeito de Aracaju.

*** Um grupo de vereadores já esteve com a vereadora Emília Corrêa, disse a ela que gostaria que apoiasse Ricardo Vasconcelos e inclusive fosse a sua vice.

*** O vereador Ricardo Vasconcelos não trata do assunto e diz que desconhece as tratativas: “sou candidato à reeleição no próximo ano”.

Farpas entre Moro e Rogério

Troca de farpas entre os senadores Rogério Carvalho (PT) e Sérgio Moro (UB), ontem, na CPI do Golpe, no Senado Federal.

*** Senador Rogério Carvalho disse que Moro teve uma atuação criminosa no âmbito da operação Lava-Jato.

*** Moro rebateu os ataques de Rogério, dizendo que não queria debater sobre o assunto, mas que Rogério é o “único senador de Sergipe que já foi condenado por improbidade”.

Rogério na CPI

Na CPI do Golpe, o senador Rogério Carvalho disse que “nós não vamos deixar que essa CPI seja transformada numa fraude em que digam que foi um ato que se resumiu ao dia 8 de janeiro”.

*** Segundo Rogério, “tentam, através de uma narrativa pouco consistente, tirar o foco de quatro anos de estímulo contra a democracia e as instituições”,

André e a inflação

O ex-deputado federal André Moura (União) “diz que o preço da carne vermelha tem caído nos mercados, o que traz alívio para o bolso de todos nós”.

*** Lembra que “de janeiro a abril, a queda foi de 3,16% e de 4,4% no acumulado dos últimos doze meses”.

*** E conclui: “Apesar disso, ainda é preciso controlar a inflação, que registra alta de 2,72% nesse ano”.

Certeza o Senado

André Moura trabalha como se fosse disputar eleição federal em 2026 e tudo indica que ele será candidato ao Senado pelo União Brasil.

*** A dedução é simples: a deputada federal Yandra Moura, sua filha, faz um bom trabalho na Câmara e é candidata à reeleição.

*** Naturalmente, André manterá o seu projeto de disputar o Senado pelo grupo liderado por Fábio Mitidieri (PSD).

Conselho da Juventude

O ministro Marcio Macedo (PT) disse ontem que o Conselho Nacional de Juventude realizou sua 58ª reunião ordinária, objetivando a organização dos trabalhos que virão pela frente.

*** Marcio esteve na reunião e colocou o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência à disposição das ações que o Conjuve trabalhará.

Ivan em Estância

O ex-prefeito Ivan Leite (PSDB) deseja retornar à Prefeitura de Estância e é candidato a prefeito no pleito de 2024. Ainda não se movimenta para formação de base de apoio com outros partidos.

*** Segundo Ivan, o senador Alessandro Vieira apoia sua candidatura a prefeito e “estou fazendo composição com o povo”. Acha que não é hora de formação de grupo.

Arquivo de denúncia

O senador Alessandro Garcia (PSDB) diz que o STF, atendendo a PGR, arquivou denúncia de corrupção contra deputado Arthur Lira.

*** A alegação é de que a denúncia seria baseada só em deleção, o que não é permitido. *** O site Agência Pública Org. detalha tudo. Faça a sua análise. Parece mais um caso de excesso de provas.

Airton é forte na Barra

Uma liderança política regional disse ontem que ninguém ganha as eleições na Barra dos Coqueiros de Airton Martins.

*** Quanto à candidatura de Danilo Segundo, endossada pelo Partido dos Trabahadores, a fonte foi clara: “o PT não existe na Barra”.

*** – Além disso o partido vai dividido, ninguém conhece Segundo e seu nome não emplaca.

Beto nas Finanças

Jacyana Vieira, que estava como secretária de Administração e Finanças da Prefeitura de Canindé do São Francisco, se despediu da equipe ontem.

*** Em seu lugar assumirá Beto Vieira, que atuava como secretário Geral na Câmara Municipal. Homem com expertise na área, Alberto Jorge chega com forte histórico de capacidade administrativa e de aplicar em mudanças.

*** Algumas delas estão em fase de acontecer nos próximos dias em termos de ajustes administrativos, informa Aderval Marques

Giro pelas redes sociais

Kátia Abreu – Ministro Haddad surpreendendo positivamente: Não cria crise, não cria inimigo e trás soluções. Tem foco e não perde tempo com o “moído” do dia a dia. O novo programa Desenrola deverá ser sucesso. Vamos torcer.

Andréia Sadi – Bolsonaro conta com Kássio Nunes Marques, indicado por ele ao STF, para obter sobrevida de três meses no TSE.

Metrópoles – Lula diz que 70 mil toneladas de carne foram exportadas de forma equivocada para a China.

GloboNews – Jair Bolsonaro considera como principal erro durante sua gestão os embates com o judiciário e ministros da Corte.

Metrópoles – “Taxa-los de golpistas é muita crueldade”, diz Marco Feliciano sobre golpistas do 08 de Janeiro.

Reforça ódio – Jojo Todynho acaba sendo exposta por continuar seguindo André Valadão, mesmo ele reforçando publicamente seu ódio a comunidade LGBTQIAP+.

Lázaro Rosa – Senador Rogério Correia para o Senador Marcos do Val: “O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Poderia ficar em silêncio”.

Metrópoles – Políticos do DF tentam sensibilizar senadores sobre riscos que a inclusão do FCDF no teto do novo regime fiscal representa.