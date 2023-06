Mulheres na onda e na cabeça em 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Um político experiente tem uma visão ampla do processo sucessório para a Prefeitura de Aracaju. Acha, a princípio, que será a vez da mulher e avalia que se a base aliada não oferecer para sugestão as deputadas federais Catarina Feitosa e Yandra Moura, e a secretária da mulher, Daniele Garcia, corre o risco de perder para Eliane Aquino (PT), hoje servindo ao setor do Bolsa Família, em Brasília, mas de olho na sucessão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Diz que a vereadora Emília Correa (Patriota) é um nome forte na disputa municipal majoritária, mas acha que ela tem dificuldade em formar um grupo forte e coeso para endossá-la e se perde um pouco à busca de Valmir de Francisquinho (PL), com o qual tentou disputar a vice nas eleições a governador de 2022.

Aliás, as apostas de que quem assumirá a Prefeitura será uma mulher são muitas e isso vem sendo revelado por poucos homens, que demonstram interesse para disputá-la, assim como evita até falar no assunto. Dentro da análise exposta pelo ilustrado político, a deputada federal Catarina Feitosa teria poucas chances de chegar ao pódio, porque é uma parlamentar que demonstra timidez e não está intrinsecamente vinculada a um grupo expressivo e nem se mostra interessada em ampliar composições em que seja o nome ideal.

Quanto à presença do ministro Marcio Macedo (PT) e o bom entendimento com Fábio Mitidieri e Edvaldo Nogueira, tudo mostra que vai muito bem. Márcio é um nome forte pelo trabalho como ministro, o que breca Rogério Carvalho (PT), real oposição ao bloco governista. Entretanto, com a sua experiência o ágil político admite que a base aliada não o aprove para disputar a Prefeitura, dentro de um retorno sorridente do bloco que se montou em 2010. Acha que se Márcio for eleito, com Lula disputando para ser reeleito, a opção do presidente também é ter um governador em Sergipe, o que será muito difícil. Em razão desse risco, que se acelera com uma nova (velha) composição, a aliança hoje, liderada pelo governador Fábio Mitidieri, não aprovará Marcio a prefeito para evitar devolver o comando político ao PT, mesmo que o momento seja de bom entendimento, amizade excessiva e útil a Sergipe, mesmo que aparentemente tire o senador Rogério Carvalho do páreo.

Claro que tudo vem na base das suposições e de uma visão analítica ainda abstrata, mas que sequer será sonhada nesse momento de fixação para normalizar posições de força político partidária que está se concretizando. Atentem: pelo menos até 2038 – se não acontecer qualquer erro nas previsões – tudo seguirá em um perfil já planejado.

Golpe que deu certo

O pedido de licença por 180 dias do prefeito de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano (PT), ocorreu através de acordo entre ele, o vice-prefeito e os vereadores que votariam contra o prefeito.

*** De licença, como está agora, só retorna em dezembro e se afasta por mais dois meses. Com isso ele pede demissão e pode ser candidato a vereador.

*** Sem gastar nada com advogados e sem ter carimbo de processos e impeachment, enquanto o vice-prefeito assume e pode até tentar a reeleição.

Mitidieri e embaixador

O governador Fábio Mitidieri recebeu ontem o embaixador da Irlanda, Seán Hoy. Ele visitou o Palácio Museu Olímpio Campos e conheceu a história de Sergipe.

Segundo Mitidieri, “não há maneira melhor de entender a realidade de um povo do que conhecendo o seu passado”.

Fala das dívidas

O empresário Sérgio Gama, que estava presidente do MDB, pode não se filiar em novo partido. Sérgio chegou de Israel e Londres no final de semana.

*** Ele disse a Narciso Machado que “o senador Alessandro Vieira agora é quem vai ficar recebendo oficiais de justiça, com cobranças de dívidas do partido”!

*** Sérgio Gama negou que tivesse feito qualquer aporte de dinheiro pessoal na sigla e lembrou que o senador está no terceiro partido.

Não perde nada

Um membro histórico do MDB aproveitou para dizer que “Sérgio Gama não perde nada com o partido indo para o grupo comandado hoje por Fábio Mitidieri (PSB)”.

*** Acrescentou que “quem perde mesmo é o senador Rogério Carvalho (PT), que fica sem o apoio e vem sofrendo quedas seguidas”.

*** A informação é que Sérgio Gama não pretende se filiar a outros partidos, embora venha recebendo vários convites.

PCdoB abre portas

– O PCdoB está de portas abertas para o ex-governador Jackson Barreto, disse o presidente do partido, Edival Góis. Mas JB ainda não teve nenhuma conversa sobre essa possibilidade.

*** Edival acha que o PCdoB é o partido ideal para os históricos do MDB, que sempre estiveram na legenda ao lado de Jackson Barreto.

*** Acha que a “sua presença ajuda a todos nós, progressistas…”

Reunião do MDB

Durante a reunião de Alessandro Vieira (MDB) com o Diretório do partido, ele disse que não vai mexer em diretórios municipais que já tenham em vista candidatos a prefeito.

*** Um fato interessante: Alessandro anunciou que vai conversar com emedebistas históricos como Jackson Barreto, João Augusto Gama e Sérgio Gama sobre a continuidade na sigla.

*** Vai demitir todo o pessoal do Diretório e renomeá-los em seguida, mantendo os candidatos à reeleição.

Cidadania e candidato

O presidente regional do Cidadania, deputado Georgeo Passos, disse que uma candidatura a prefeito de Aracaju, pelo partido, vai depender do Diretório Municipal.

*** Segundo Georgeo, o pessoal está conversando, dialogando e no caso, como presidente estadual, estou aguardando a definição do Diretório Municipal.

*** Georgeo não falou sobre nomes, mas o vereador Ricardo Marques é quem mais aparece.

Não pode errar

Membros do Patriota dizem que a vereadora Emília Corrêa ainda está “vendo prós e contras de uma composição para disputar a Prefeitura”. E acrescentam: “a gente não pode mais errar”.

*** Deixaram claro que “o nosso parceiro é o Partido Liberal (PL)”, conversando com o partido e deseja uma parceria. A “informação é de que ainda não houve conversa com Valmir de Francisquinho”.

Eliane levanta

Setores do PT dizem que a ex-governadora Eliane Aquino, como candidata à Prefeitura de Aracaju, “é o melhor nome do partido”.

*** Um deles lembrou que na reunião do PPA, no Teatro Tobias Barreto, o mestre de cerimônia convidou todos os membros da mesa “e Eliane foi à última”, mas quando chamada “levantou o auditório”.

Cantor denuncia

A política rola solta até mesmo entre cantores. Domingo, durante show no povoado Chapada, em Cristinápolis, o cantor Dedé Brasil teceu críticas a vereadores de oposição do município.

*** Disse que “a não realização da festa de aniversário de Cristinápolis foi de responsabilidade da oposição, que tentou atrapalhar também o São João”.

Rogério sobre golpe

O senador Rogério Carvalho (PT) disse na CPI do Golpe, que “é preciso expurgar as laranjas podres de dentro das Forças Armadas”!

*** Disse que o coronel Lawand Jr, junto com outros membros que tramaram um golpe, orquestrou o 08 de Janeiro e tentaram implantar o caos no Brasil. “São o lixo do Exército Brasileiro”!

Pessoa feliz

Essa é do advogado Cezar Brito, sobre uma frase que ele gosta e que lhe serve de mantra:

***Uma pessoa é feliz quando vai dormir sem se preocupar com o que a imprensa ou a vizinhança dela dirá no despertar do dia…

Giro pelas redes sociais

Sobre canal – Lula pode financiar obras para a Argentina e não inicia a do Canal de Xingó, que ele próprio anunciou para Sergipe em seu segundo mandato.

Ricardo Noblat – “Risco de golpe era de zero multiplicado por zero e dividido por zero”, diz Ives Gandra, apontado como “mentor teórico do golpe”.

Metrópoles – No lançamento do Plano Safra nesta terça-feira (27) presidente afirmou que “quer saber” do superávit de US$ 4 bilhões que o Brasil tinha com o país vizinho.

Vanessa – Dia tão feliz que vale um biscoito. Hoje estou no SUS, aquele que os neoliberais querem destruir, mas não vão. Ansiosa para comemorar a inelegibilidade daquele dejeto em forma de homem.

Marília Arraes – Minha gente é verdade que Raquel Lyra disse que achou difícil encontrar pessoas negras para compor seu governo? Ela governa a Noruega?

Metrópoles – Bolsonaro disse que Michelle é excelente cabo eleitoral, mas que não tem experiência para lidar com 594 parlamentares.

Te Atualizei – Se a Jovem Pan tiver a concessão cassada será a decretação da ditadura brasileira de modo materializado e sem vergonha alguma do rótulo.

Antagonista – As hospedagens das comitivas de Lula ao exterior são caras, mas a comida não é boa, segundo o presidente. (Obs) em Paris, por exemplo, comeram Jabá.