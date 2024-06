Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Insistimos que o clima eleitoral deste ano está muito diferente. Primeiro porque ainda não há tesão no eleitorado e segundo ainda há algumas dúvidas em relação ao quadro final, na formação de uma chapa que esteja pronta, posta a disposta. Não há como negar que dois nomes aparecem com maior capacidade: A vereadora Emília Correa (PL) e a deputada federal Yandra Moura (UB), que surpreende pelo seu estilo, a menos de um ano depois de ser eleita para a Câmara Federal. As duas aparecem praticamente coladas em todas as pesquisas de opinião publica e começam a levantar opiniões de que provavelmente devem disputar o segundo turno e o resultado final será uma surpresa para a maioria dos políticos que lidera a política em Aracaju.

Não há assim um diagnóstico para o resultado final, mas a disputa nas urnas ainda não tem um nome com carimbo de preferido, embora haja sugestões de que o candidato indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, Luis Roberto (PDT), pelo apoio que vem obtendo, poderá revelar condições de dar passos mais largos, ao mostrar a responsabilidade que terá de continuar o trabalho administrativo e assegurar a posição de apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD), que também já expôs sua preferência por ele. Entretanto, a frieza eleitoral do que restou do grupo pode provocar mudanças radicais, com a chance de adesão de setores do PT, declaradamente não satisfeitos com o nome de Candisse Carvalho (PT) à prefeita.

A oposição, apenas na posição político-eleitoral, hoje representado pelo PL é realmente quem mostra uma boa marca junto á população, mas precisa superar a Yandra Moura, que surpreende, se coloca realmente como rival em suas pretensões e certamente não fará composições para liberar o mandato que disputa. Lógico que até outubro muita coisa pode mudar, mas poucos acreditam que isso aconteça.

Conversa sobre vice

Circula a informação de que em conversa com o governador Fábio Mitidieri (PSD) o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) sugeriu que a delegada Daniele Garcia (MDB) fosse candidata à vice de Luis Roberto (PDT).

*** Membro do MDB desmentiu ao dizer que “esse assunto ainda não foi posto à mesa” e insistiu que Daniele é candidata à prefeita de Aracaju.

Daniele x Fabiano

Daniele Garcia (MDB) envia Zap à coluna e esclarece que não foi o publicado o que ela teria conversado com o colunista, via telefone, na terça-feira à noite.

*** E explicou: “Eu disse que tanto eu quanto Fabiano (PP) seríamos pré-candidatos a prefeito, mas que estávamos conversando. Nesse momento ninguém discute sobre ser vice”!

*** A coluna publicou que Daniele “continuará conversando com Fabiano Oliveira (PP) e podem chegar a um entendimento político, desde que ela dispute a Prefeitura”. (?)

Cresce divergência petista

Cresce os entendimentos entre o PV e o PCdoB sobre uma composição com o Solidariedade, dentro de uma nova federação em que Valadares Filho pode ser candidato a prefeito,

*** Marcio Macedo também teve uma conversa com Edvaldo Nogueira, colocou à disposição o seu bloco (CNB) e falou sobre formação de chapa a prefeito.

*** Isso tem irritado muito os petistas vinculados a Rogério Carvalho (PT), que não tem poupado críticas ao ministro.

Lançamento de Candisse

Amanhã o PT lança a candidatura de Candisse Carvalho à Prefeitura de Aracaju e reúne o bloco liderado pelo senador Rogério Carvalho em festa no Cotinguiba,

*** Petistas vinculados ao bloco darão todo apoio a Candisse em uma grande festa, mas na opinião geral ela ainda não ameaça ganhar o pleito.

*** O bloco do PT que a apoia faz críticas veladas a Márcio Macedo (PT), cujo grupo não lhe dar apoio.

Presença nacional

O presidente do PT em Sergipe, deputado João Daniel, confirma o lançamento para amanhã e anuncia a presença do secretário geral do partido, deputado federal Henrique Santana, e possivelmente o líder do Governo no Senado, Jacques Vagner.

*** – Faremos um ato de Aracaju com Candisse, estaremos todos firmes e fortes na construção dessa candidatura, disse.

Disputa do Senado

Um experiente político avaliou ontem que a disputa para prefeito de Aracaju, na realidade é um ensaio dos prováveis candidatos ao Senado em 2026.

*** E sugeriu: percebam as lideranças que estão indicando os candidatos e veja se essa não é a tese que leva à disputa ao Senado?

Falta de líder

Na realidade, jamais teve eleição municipal em Aracaju tão indecisa e sem precisão quanto às candidaturas em todos os segmentos políticos.

*** Na Câmara Municipal, pelo menos um vereador chegou a dizer que este pleito revela a falta de um líder forte para conduzir o pleito.

Eliane virá a Aracaju

A ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) disse que não vai ficar fora da política e pergunta que “confusão é essa que está acontecendo no partido?”.

*** Eliane disse que em julho vai passar 10 dias em Aracaju, para tratar sobre as eleições e ver o que pode fazer pelo partido.

Federação para 2026

Está certa a formação de uma Federação Partidária entre o Progressistas (PP) e Republicanos (RP), mas a partir das eleições do próximo ano.

*** As conversas foram realizadas e fechadas com a presença dos presidentes dos dois partidos. A Federação já foi absolutamente decidida.

Clima participativo

O ministro Marcio Macedo (PT) sugere que Até 05 de agosto, contribua com o Plano Clima Participativo. Acesse http://gov.br/planoclima, cadastre até três propostas e vote em até 10 propostas.

*** Diz que as “as dez mais votadas nos 18 eixos serão analisadas e podem integrar o Plano com diretrizes para enfrentar as mudanças climáticas”.