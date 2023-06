Necessidade de melhor distribuição

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Membros do Partido dos Trabalhadores em Sergipe não expõem o que sentem, mas estão muito chateados com a pouca – quase nenhuma – nomeação de membros da legenda no Estado para dirigir órgãos do Governo Federal. Queixam-se, inclusive, de setores da cúpula que acomodaram pessoas diretamente ligadas a ela, mas esqueceram daqueles que vão à luta para segurar o PT no Estado. Há visível insatisfação, principalmente com a indicação de filiados a outros partidos que foram nomeados para autarquias importantes, o que consideram “um desrespeito com aqueles que há anos mantêm a coerência em relação a uma estrutura partidária de esquerda”.

Em cidades do interior, petistas de raiz, pensam em outras siglas. Acham que o PT mudou muito e não difere de outras legendas. Hoje se baseia apenas nos erros reais e imperdoáveis do ex-presidente Jair Bolsonaro e não se preocupa em trabalhar pela igualdade sociais, direitos do povo e bem estar deles. Virou uma salada sem frutas vermelhas e segue o caminho de legendas anteriores, que temem o centrão e beneficiam membros dessa área politicamente acéfala, que não tem nenhum sentimento ideológico, que não seja o de “se sair bem”. O PT está tão sem estrutura tática, que não sabe quem possa ser o sucessor de Lula. Pior: não tem, porque o comando maior é formado pelas mesmas personagens de sempre. A não ser que coloquem Gleisi Hoffmann, se é para balançar o coreto.

O Congresso fixa forte. Para aprovar qualquer projeto o Planalto repete o ato que em nada colabora com a democracia, como a liberação de emendas que somam bilhões, para que o Governo consiga implementar mudanças numa estrutura arcaica e viciada de Poder. É tudo muito triste e há necessidade de uma reformulação ampla, para que o PT imponha um projeto que assegure um mínimo da ideologia que adotou desde o seu início, com o objetivo de retirar excessos de direito de uma elite que sempre se mantém forte e sustenta os inconformados. Mas, também, é preciso reconhecer que a militância mudou e expõe um perfil vinculado a interesses que antes repudiavam, mas perceberam vantagens em não seguir com excesso o que decide a cúpula, porque só ela estava se saindo bem à frente do Poder e da luta acima das necessidades sociais.

Lula está fazendo transformações tamanha no PT que, se ele tiver de sair, passa a Presidência para Alckmin, que sempre foi avesso ao petismo em todo o Brasil.

Fábio desmente notícia

O governador Fábio Mitidieri (PSD) desmentiu, de forma veemente, que “jamais disse que em outubro pode não ter recursos para pagar a folha”. E acrescentou: “isso é fake, nunca disse isso”. E acrescentou: “o Governo está equilibrado”.

*** Mitidieri acrescentou que tem “confiança no trabalho que está sendo feito por toda nossa equipe”.

*** – Todas as pastas estão trabalhando intensamente para apresentar resultados e a maior parte da população está satisfeita. Cultura, turismo, agricultura, comércio… Todos os segmentos estão num bom momento, concluiu.

Reconhece os comunicólogos

Fábio Mitidieri reconhece que é essencial a imprensa ser uma aliada no avanço das ações do Governo.

*** – Os comunicólogos estão sempre atentos e podem direcionar a mão da gestão para demandas inusitadas, assim como auxiliam a máquina pública na divulgação de suas ações.

*** – Acredito, do fundo do coração, no valor da comunicação social dentro da administração pública e sigo comprometido com o diálogo sincero com o quarto Poder e com a transparência, disse.

A mão do comunicólogo

Fábio avança nesse reconhecimento da imprensa, que pode direcionar “a mão da gestão para demandas inusitadas”. Mas é verdade que parte de quem integra o Governo não aceita critica e isola o comunicólogo que a faz.

*** O fato de haver discordâncias de ações, não significa que o comunicólogo é de oposição, embora esteja muito claro que existem setores da área que assessoram grupos políticos contrários e têm visão controversa do que o Governo pratica,

*** Mas isso é democrático e deve ser interpretado como posição profissional e não política, exceto daqueles que agem com ódio por interesses contrariados.

Como manter o Ipes?

O deputado Marcos Oliveira (MDB) é favorável que o servidor público continue pagando um percentual mínimo ao Ipes, para que “ele, a mulher e dois filhos tenham direito a assistência médica e atendimentos nos melhores hospitais do Estado”.

*** Com o detalhe: se o servidor tiver seis filhos, só dois pagam e os outros quatro são grátis. Com esse pensamento não há alternativa não seja fechar o Ipês.

*** O que, se acontecer, servirá de mais um discurso para o deputado Marcos Oliveira que, no momento, pensa estar ao lado do benefício para o servidor.

André David a prefeito

Com o resultado final do TSE, ontem, já esperado pelo próprio delegado André David, que fora candidato a deputado federal e surpreendeu com sua votação, termina a novela dos agravos.

*** Mas André David continua firme como candidato a prefeito de Estância pelo União Brasil e o seu nome circula como “forte” junto ao eleitorado.

*** André David pode ter como vice Ivan Leite ou um nome indicado por ele, mas em Estância a situação não está muito favorável politicamente aos “Leites”.

Cristiano e Sukita

O deputado estadual Cristiano Cavalcanti (União), muito criticados em Capela, porque abriu os festejos juninos, ontem, na porta da casa do seu rival, ex-prefeito Sukita,

*** Segundo informações, ele teria feito um “pesado discurso de ódio exatamente no início de um mês que o Nordeste precisa de paz”.

Brincadeiras nos bastidores

Um detalhe que dá um clima chato na Câmara Municipal: vereadores vão deixar de tirar brincadeiras nos bastidores, para evitar que elas sejam levadas a público.

*** A formalidade de sessões plenárias, com as excelências, nem sempre reflete o que realmente acontece nos bastidores entre colegas, dentro da informalidade.

Correção do aluguel

O ministro Marcio Macedo comemora: “o IGP-M, usado para correção do aluguel, caiu 1,84% em maio. As iniciativas do governo do presidente Lula estão fazendo a roda da economia girar”.

*** Segundo Márcio, “o Brasil tem melhoria na projeção do crescimento e o resultado já está aparecendo”!

Dr. Samuel é candidato

O deputado estadual Dr. Samuel (Cidadania) mantém a sua candidatura a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, e vem conversando com aliados e eleitores.

*** Mostra-se muito animado com os resultados das avaliações internas.

*** Ontem, circulou a informação de que Dr. Samuel não seria mais candidato e ele atribuiu a “pânico dos adversários com os sinais de derrota”.

Aprova Bolsa Família

O senador Alessandro Vieira (PSDB) aprovou o novo Bolsa Família. “Uma grande alegria ter contribuído com a possibilidade de incluir beneficiários do BPC que tenham PCDs na família”.

*** Segundo ele, “a desigualdade é uma barreira para o desenvolvimento e o progresso do Brasil e vamos trabalhar por um país mais justo e igualitário”.

*** BPC são Pessoas com deficiência de qualquer idade e pessoas com 65 anos ou mais que não podem se manter sozinhas ou ser mantidas pela família.

Zanin é confirmado

Alessandro informou que foi confirmado o nome de Cristiano Zanin para o STF. “Considero inadequada a indicação do advogado pessoal do Lula, embora em primeira análise não exista restrição legal”.

*** – O papel do Senado é realizar uma sabatina rigorosa, para verificar a presença dos requisitos constitucionais, disse.

Reunião sobre órgãos

O Partido dos Trabalhadores havia agendado uma reunião de diretório para hoje, mas em razão de compromissos de Rogério Carvalho e João Daniel em Brasília, foi adiada para próxima sexta (08/01 – coincidência).

*** A discussão seria a distribuição de comando de órgãos federais, que não chegam para o partido e, com isso, o PT não está satisfeito.

*** Tem muita gente reclamando sobre isso em todos os Estados…

Pode ser Eliane

Há uma detalhe que também seria debatido na reunião, mas está sendo transferido para a próxima sexta-feira: “maioria está fechada com candidatura própria do PT”.

*** Sobre candidatura há uma hipótese: se a ex-governadora Eliane Aquino topar e a militância concordar, ela pode ser a candidata.

Liberar drogas ilícitas

O ex-deputado estadual Capitão Samuel com a retorno, hoje, à pauta do Supremo Tribunal Federal a decisão que pode liberar as drogas ilícitas no Brasil.

*** Faz um apelo: “importante que toda a sociedade se posicione sobre esse grave risco”.

Giro pelas redes sociais

Ofensas homofóbicas – Psicóloga, que diz ser desembargadora, agrediu e fez ofensas homofóbicas contra funcionários de restaurante no Museu do Amanhã.

Noblat – Polícia Federal não confirma versão de que avião com drogas de tio de Damares foi denunciado pela família da senadora.

Lauro Jardim – Deltan quer que Câmara não reconheça decisão do TSE por violar competência e ampla defesa.

Lula – Entre as muitas coisas que aprendi na política é que o mandato presidencial é muito mais curto do que aparenta. Não temos tempo a perder.

Dora Kramer – Só eu tenho a impressão de que Pedro Bial está mega desconfortável apresentando o Linha Direta?

Carmelo Neto – Após cinco meses trágicos de PT na Presidência da República, adivinha quem apareceu nas redes sociais para elogiar Lula? Leonardo DiCaprio.

Metrópoles – “Não temos a mesma definição de direitos humanos e democracia”, diz presidente do Uruguai para Lula após fala sobre a Venezuela.

Thiago dos Reis – Maduro acaba dd anunciar que a Venezuela vai pagar toda a dívida que tem com Brasil, com os juros e correções devidas.