Necessidade de reconciliação?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Uma liderança importante da base aliada disse ontem, e até surpreendeu, que o líder do bloco continua sendo o governador Fábio Mitidieri (PSD). Não houve rompimento, tanto que alguns dos participantes do pleito retornaram aos seus lugares no Governo sem nenhum problema. O que está faltando a partir de agora uma conversa demorada, profunda e definitiva sem algumas lideranças que preferiram ficar fora do candidato oficial da base aliada, e lançar candidaturas de aliança que consideravam mais importantes junto a todo o grupo que apoiava o Governo e unia a sua estratégia política.

Lógico que quem tem de procurar o pessoal que deixou o bloco é o seu líder, governador Fábio Mitidieri e seus assessores mais próximos. Mitidieri adquiriu experiência política e bom senso para concluir quem cabe na base aliada para evitar “surpresas” em 2026 e quebrar o seguimento traçado desde 2022. Tem muita gente de outros partidos conversando e revelando interesse em acompanhar novos políticos para o lançamento de outro nome a fim de disputar o Governo, mas nada sólido e nem decidido, porque será uma decisão que não caberá retorno.

Lógico que a divisão põe gente indefinida de todos os lados, mas o processo natural é não perder o jogo. Mitidieri já demonstrou que está aberto a conversas para a unidade, tanto que já telefonou para lideranças políticas do bloco que estão afastadas, depois de ouvir queixas suas e posições durante entrevista. Marcou inclusive encontro, mas não aconteceu. Essa posição, entretanto, está calma e o pessoal deixa claro que está à disposição para o diálogo que coloca o bloco em ordem depois de arrumações.

Conselho a Valmir

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, teve encontro no domingo com um forte aliado e foi aconselhado a conversar com Emília Corrêa (PL), para fortalecimento do grupo.

*** Além de Emília, o conselho foi para Francisquinho conversar com outras lideranças, formar um bloco e comandá-lo para a disputa de 2026.

Eleição do PT

No Partido dos Trabalhadores está tudo normal e preparando a programação para pleito nacional de 2025. Está se reorganizando politicamente.

*** O presidente regional do partido, deputado federal João Daniel disse que ainda não foi avisado que Rogério Carvalho pretende disputar o Diretório em Sergipe, mas se quiser será o nome.

Edvaldo e as eleições

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse ontem que as coisas vão bem, a eleição acabou e todos sabem o resultado e estamos retornando ao trabalho.

*** Edvaldo tem 26 novas obras para concluir até entregar o cargo…

*** Segundo Edvaldo, o governador Mitidieri vai manter o bloco, conversando com todas as lideranças e conquistar novos políticos que fortaleça o bloco.

*** Diz que está com Mitidieri e vai trabalhar ao seu lado em 2025 para 2026.

Edivan e boatos

O empresário e articulador político Edivan Amorim já aparece, mesmo que de forma camuflada, na equipe de transição da prefeita eleita Emília Corrêa.

*** O coordenador da equipe, José Hunaldo Santos da Mota, é advogado de Edivan.

*** Qual será o sistemão que Emília vai furar?

Ainda não tratou

Edivan Amorim disse à coluna que Emília ainda não tratou disso de auxiliares com ele, nem sobre Batatinha e nem sobre ninguém.

*** E concluiu: “Pelo menos que eu saiba”.

Zezinho e Nilson

A notícia vem da Assembleia Legislativa: o nome de Zezinho Guimarães (PL) também é rejeitado pela maioria dos deputados.

*** Pessoas vinculadas a Emília já desmentiram a indicação de Zezinho para exercer o cargo.

*** Um nome que fora chamado e recusou foi o de Nilson Lima, que elaborou todo o projeto administrativo para o novo Governo.

André em silêncio

Chefe da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro, o ex-deputado André Moura (UB) está em silêncio e cuida das necessidades de sua Pasta.

*** Um aliado dele informou que André vai dar um tempo e retornar às conversas importantes para fortalecer o seu grupo e disputar as eleições de 2026.

Eliane em 2026

A ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) vai colocar seu nome à disposição do partido, para disputar mandato político em 2026.

*** Será na área federal, mas até o momento ela está esperando mais um pouco para ver o que vai disputar.

Rodrigo nos EUA

O deputado federal Rodrigo Valadares com a mulher, vereadora eleita, Moana Valadares encontram-se nos Estados Unidos, comemorando a vitória de Trump para presidente da República dos EUA.

*** Rodrigo e Moana viajam ao Washington desde a sexta-feira da semana passada e participou da campanha.

Emília e o transporte

Emília Corrêa disse que está preocupadíssima com a situação do transporte público. Com a suspensão da licitação, temos um problema que poderá recair sobre a nova gestão, prejudicando a população que depende desse serviço essencial.

*** – Esse processo licitatório, se mantido, deveria ser ajustado para beneficiar de fato os usuários, mas sabemos que a realização de uma nova licitação demanda tempo, disse Emília.