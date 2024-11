Novo formato do Pré-Caju

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Anos atrás, quando a realização do Pré-Caju ocorria após as eleições (seis meses antes) era um dos principais ambientes de discussão política. Setores da imprensa frequentavam a folia, para avaliar quem seria mais atraído pelo povo. Uma loucura! Os Candidatos não faziam questão por camarotes, saiam na folia e faziam a campanha da igualdade com o povo. Era difícil saber quem conquistava eleitor, mas era interessante pela simplicidade que terminavam dando à festa. Pela primeira vez isso não acontece e a festa pré-carnavalesca foi posta à rua com uma estrutura turística impressionante, milhares de foliões, mas sem o tom político e nem o esforço de candidatos para conquistar a inconfundível pipoca.

No Pré-Caju que ocorreu neste final de semana, o tom político não circulou com insistência. Havia mais lamentações até do que alegrias. A festa em si teve a sua característica e foi muito agitada com a presença maciça de foliões de Aracaju e de várias outras cidades de Sergipe e de outros Estados. O assunto frequente com certa conotação política foi a incerteza que no próximo ano haveria tamanho movimento ou seria reduzido, porque certamente terá uma participação tímida da Prefeitura, porque a prefeita integra a igreja evangelista, que não é de promover festas que envolvem “satanás”.

Mas, de qualquer forma, Emília assinalou favorável: “essa prévia carnavalesca, que é conhecida nacionalmente, além da alegria peculiar, fomenta o turismo/economia, dando oportunidade para o nosso povo”. Não se tem certeza é de que forma a prefeitura vai entrar.

Gesto de Emília

O vereador Fabiano Oliveira (PP), coordenador do Pré-Caju, disse ontem que a prefeita eleita Emília Corrêa teve um gesto muito legal ao escrever um texto sob uma foto do Pré-Caju.

*** Disse também que o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) esteve com ele no camarote, e participou do Pré-Caju sem problemas: “descemos do palanque”.

*** Fabiano deixou claro que não tem problemas políticos com ninguém depois de realizada as eleições. “Todos estão trabalhando por Sergipe”.

Passadinha no sábado



A prefeita eleita Emília Corrêa, deu uma passadinha no corredor da folia, e disse: “é lindo de se ver como a cidade está respirando Pré-Caju”.

*** E aconselhou: “Vivam intensamente esses dias de magia, mas com responsabilidade. Pré-Caju é nosso!”

Fortalecer parcerias

A prefeita eleita vereadora Emília Corrêa avisou que a gestão, oficialmente, inicia em janeiro de 2025, “mas o nosso trabalho para a Nova Aracaju já começou”.

**** – E, com objetivo de fortalecer parcerias entre municípios e o Governo Federal, possibilitando uma gestão pública mais integrada e eficiente, participei do Encontro Regional de Gestores Municipais, disse ela.

Jackson não foi ao Pré-Caju

O ex-governador Jackson Barreto não foi ao pré-caju. O primeiro que ele não freqüenta.

Lembrou que no primeiro Pré-Caju ele saiu em cima do trio ao lado de Fabiano.

*** Disse que poderia ter adquirido abadá ou camarote, mas nunca “fiz isso, porque sempre fui convidado. Mas neste ano não! É como ‘Rei Morto, Rei Posto, lamentou”.

Lagarto tem secretariado

O prefeito de Lagarto, deputado Sérgio Reis, anunciou todo seu secretariado no sábado à noite. O grupo já vinha funcionando na organização da futura Administração.

*** O secretariado abrangeu nomes que sempre integraram o bloco dos Reis, somados a novos líderes que passara a apoiar a candidatura de Sérgio.

Lamenta paralisação

Durante entrega de kits de viagem dos alunos da rede estadual que irão participar do programa Sergipe no Mundo, o secretário de Educação, Zezinho Sobral, lamentou a paralisação dos professores, anunciada para esta terça.

*** “É aprendizado, é conhecimento. Não estamos falando só de infraestrutura, mas de crescimento pedagógico. Preciso falar porque estamos aqui com professores, pais e alunos”, disse.

*** – O Sindicato promoveu uma paralisação no meio do Saese, isso é um boicote ao sistema de melhoria da rede estadual e municipal um prejuízo gigante, disse.

Focado nas posições

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), não veio a Aracaju para o Pré-Caju. Preferiu ficar focado nas posições finais para assumir a administração.

*** Além disso, Francisquinho trata da formação administrativa de Prefeituras que trabalhou para eleger os prefeitos.

*** Tem alguns nomes certos, mas não anuncia porque ainda pode haver troca.

Prefeitos baianos

Valmir de Francisquinho, inclusive, deu uma informação interessante: ontem recebeu a visita de dois prefeitos eleitos de cidades da Bahia.

*** Foram a ele pedir orientação para estrutura administrativa e política. Saíram satisfeitos com o que lhes disse Francisquinho.

Mais novo passo3

Fábio Mitidieri (PSD) anunciou ontem mais um importante passo do “nosso Governo para o futuro de Sergipe! Assinamos o contrato do Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT) com a empresa Infra S/A”.

*** – O PELT tem como missão identificar gargalos na nossa infraestrutura e propor soluções que tornem a movimentação de cargas e passageiros mais eficiente, em todos os modos de transporte, disse.