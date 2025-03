Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O acesso ao crédito no Brasil sempre foi um desafio para milhões de colaboradores do setor privado. As altas taxas de juros, a burocracia e a falta de garantias dificultam a obtenção de empréstimos com condições justas. No entanto, o modelo de crédito consignado privado surge como uma solução inovadora e promissora para democratizar o crédito no país, trazendo mais flexibilidade e segurança para o trabalhador brasileiro.

Essa proposta do governo, que tramitará pelo Congresso ainda neste primeiro semestre, de acordo com o Ministério da Fazenda, consiste em criar um sistema único que permitirá que o trabalhador do setor privado possa solicitar esse recurso em qualquer banco. Atualmente, é necessário que a empresa tenha um convênio com uma instituição financeira, por isso o crédito consignado do setor privado se torna escasso e a taxa de juros depende muito dos convênios que as empresas possuem. De acordo com dados do Banco Central, há cerca de R$ 41 bilhões na carteira ativa dos bancos com essa modalidade de crédito.

A proposta de utilizar o saldo do FGTS e as verbas rescisórias como garantia para empréstimos consignados representa uma mudança estrutural no mercado de crédito. Com isso, os trabalhadores contratados no regime CLT terão a oportunidade de acessar linhas de crédito com juros reduzidos, aproximando-se, em parte, das condições oferecidas a servidores públicos e aposentados do INSS. Essa medida tem potencial para incluir financeiramente milhões de brasileiros que antes não possuíam alternativas viáveis de crédito.

Além da redução das taxas de juros, um dos grandes avanços dessa proposta é a digitalização do processo. Por meio da plataforma virtual, administrada pelo Ministério do Trabalho e alimentada mensalmente pelas empresas, o trabalhador poderá simular, comparar ofertas de diferentes instituições financeiras e contratar o crédito de forma rápida e segura. Isso transfere o poder de escolha para o trabalhador, permitindo que ele selecione a melhor opção para sua realidade financeira, promovendo mais transparência e competitividade entre as instituições.

De acordo com o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, essa modalidade pode beneficiar cerca de 42 milhões de trabalhadores, que possuem registro de trabalho formal. A implementação do consignado privado pode ter outros impactos positivos, não apenas para os trabalhadores que possuem registro de trabalho formal, mas também para a economia como um todo. A ampliação do acesso ao crédito com condições mais justas impulsiona o consumo, ajuda na regularização de dívidas e contribui para a estabilidade financeira das famílias. Além disso, a redução do spread bancário decorrente dessa nova modalidade pode estimular um ambiente mais competitivo no setor financeiro, beneficiando todos os consumidores.

Estamos diante de uma oportunidade única de transformar o acesso ao crédito no Brasil. O consignado privado representa um avanço significativo para milhões de trabalhadores que, até então, não tinham acesso a crédito digno. A iniciativa traz um equilíbrio maior ao mercado, garantindo que mais brasileiros possam planejar melhor suas finanças, investir em seus sonhos e enfrentar desafios econômicos com mais segurança. Seguiremos atentos às próximas movimentações no Congresso Nacional para garantir que essa proposta avance e que a democratização do crédito se torne uma realidade para todos.

Samuel muda para o MDB

O prefeito de Socorro, Samuel Carvalho troca hoje o Cidadania pelo MDB em solenidade que acontece em sua cidade.

*** Já está certa a vinda do presidente do MDB, Baleia Rossi, ministra Simone Tebet e o deputado Bulhões para a solenidade.

*** Além disso, contará com o prestígio de filiados do MDB. Além de deputados, vereadores e a população.

Marcos no Turismo

O ex-deputado Marcos Franco se mantém como secretário de Turismo em Sergipe, onde fica até a data que terá de deixar o cargo para ser candidato a deputado federal.

*** O ex-vereador Fabiano Oliveira assume a Presidência da Emsetur e vão trabalhar juntos para ampliação do Turismo no Estado.

*** Marcos Franco chegou a dizer que só a unidade promove o crescimento de um setor que tem expandido Sergipe pelo Brasil e outros países.

Federação em arrumação

A mudança em secretarias do Governo vai ocorrer na próxima semana – quinta-feira – com o ex-deputado Valadares Filho ocupa a Cultura e o ex-vereador Fabiano Oliveira sendo indicado para a Emsetur.

*** Os dois já estão fazendo novos projetos e ouvindo orientação dos dois partidos – PP e MDB – sobre o turismo e a cultura, dentro do pensamento do governador.

Ricardo fica com Emília

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) diz que tem ouvido apelos da população para ser candidato em 2026, mas não disse a quê!

*** Pelo estilo de Ricardo, o apelo é para que dispute o Governo…

*** Ricardo declara que apelam realmente para isso, mas deixa claro que não pensa nisso e quer continuar ao lado da prefeita Emília fazendo política.

Edvaldo e a Política

Segundo informação do PDT, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira pode ser candidato ao Senado em 2026, embora ele venha mantendo o mais absoluto silêncio.

*** Alguns aliados do ex-prefeito acham que ele não vai arriscar o Senado, mas a Câmara Federal.

Denúncia grave

Chega a informação do sertão que a qualquer momento pode sair uma denúncia grave contra um prefeito reeleito, capaz de cassar o mandato e colocá-lo na prisão.

*** O crime tem vinculação ainda com a administração anterior, que esta dando continuidade agora. Bom aguardar…

Uso do patinete

A deputada Linda Brasil, em discurso na Alese, fez críticas à instalação de patinetes elétricos para jovens com o objetivo de incrementar o turismo.

*** As críticas da deputada fazia sentido em razão da desobrigação do capacete.

*** Foi rápido: ontem mesmo a SMTT agiu o obrigou o uso do capacete durante o uso do patinete.

Ministra dança no Ministério

O Ministério da Cultura divulgou no Instagram no sábado, 15, um vídeo defendendo a Lei Rouanet como “um dos principais mecanismos para fomentar a cultura no Brasil“.

*** No meio do vídeo, a ministra Margareth Menezes faz propaganda de si mesma, fazendo uma selfie com pessoas e mostrando ela própria fazendo um discurso.