O caminho do segundo turno

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A deputada federal Yandra Moura (UB) não percorre caminho tortuoso. Vai bem a sua caminhada para conquistar o eleitorado diverso e obter êxito em sua opção pela Prefeitura de Aracaju. A maioria dos seus aliados e adversários acha que ela é um nome forte – e certo – para tentar o segundo turno, caso seja preciso. Um outro nome é bem citado nos blocos, como provável disputante da decisão final pela Prefeitura, Emília. A preferência é por Emília Corrêa, mas o estilo Yandra, suas posições nas pesquisas de opinião publica qualificada deixam dúvidas sobre as preferências, embora o candidato Luis Roberto carregue a força da Prefeitura e do Governo, além de segmentos da elite política do momento.

A expectativa é que nos primeiros dias de junho haja mudança de estratégia, porque é tempo de formar blocos eleitorais, inclusive com a formação de prováveis grupos que se afaste de uma oposição sem chance. O histórico político de Aracaju mostra que a tendência não é o eleitorado seguir orientações e acompanhar os chefes políticos. A maioria dos prefeitos eleitos em Aracaju geralmente sai da oposição. Em períodos anteriores, através das posições ideológicas e do estilo de expor posições políticas mais austeras, essa vantagem acontecia com maior frequência, mas nesse momento, em que composição política independe da posição de oposições radicais, mas da possibilidade de entendimento, fica bem mais difícil identificar as divergências movidas a ódio e em defesa clara dos interesses e desejos do povo.

Até no máximo dia 20 de julho pode acontecer posições surpreendentes entre partidos que demonstram diferença, com o objetivo de obter confiança e conseguir posição privilegiada. Isso já foi visto em Sergipe, onde a oposição conseguiu ganhar o Senado por adesão surpresa, caso contrário o partido que cedeu a aliança de última hora não ganharia o Governo.

Yandra no Arraiá

A deputada federal Yandra Moura (UB) foi ao Arraiá do Povo e lá encontrou o governador Fábio Mitidieri (PSD) e se cumprimentaram com abraços e fotos.

*** Yandra disse que reencontrou muita gente querida e “pude vivenciar um pouco dessa grandiosa festa que está levando o nome de Sergipe país afora”.

Elba agita festejos

O Arraiá do Povo superlotou ontem com a presença de artistas como Elba Ramalho, que sacudiu os festejos e atraiu milhares de pessoas aos shows de Aracaju.

*** Elba Ramalho agita festejos juninos em todo o Nordeste com a força de sempre. Fomos colegas de colégio e no inicio da vida musical.

Luis e Valadares

Anotem essa: Tem sido trabalhado de forma mais incisiva nos bastidores da política, uma chapa formada por Luis Roberto (PDT) e o ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade).

*** Há quem diga que a chapa poderá ser anunciada no início do mês de julho.

*** As conversas estão acontecendo entre partidos, lideranças políticas e pessoas ligadas aos pré-candidatos.

Ricardo mais próximo

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) desmentiu ontem que tenha fechado como candidato a vice da vereadora de Emília Corrêa (PL). Mas confirmou que houve uma melhora no relacionamento político dele e Emília.

*** Ricardo não nega que aceita ser o candidato à vice e aceita e for convidado, mas depende da decisão partidária.

Edvan e posições

O presidente estadual do Partido Liberal, Edvan Amorim, reafirmou ontem que a vereadora Emília Corrêa está indo muito bem na disputa pela Prefeitura.

*** Acrescentou que em “Itabaiana vai com mais de 50% na frente do segundo colocado”

*** Quanto à vice de Emília, Edvan Amorim disse que pode ser Ricardo Marques ou Eduardo Amorim ou nenhum dos dois. Ainda será analisado, mas à frente.

Fábio e o projeto da vaquejada

O deputado federal Fábio Reis diz que seu projeto para transformar Lagarto na Capital da Vaquejada é da sua autoria e foi aprovado pela Câmara.

*** O projeto fortalece a Lagarto nesta área e era desejo de várias outras cidades. Fábio escolheu o senador Rogério Carvalho (PT) para ser o relator.

Yandra cresce muito

Um ex-deputado avaliou ontem que a deputada federal Yandra Moura (UB) cresceu muito em seis meses, através de um trabalho de planejamento e pelo seu estilo simples e popular.

*** Admite que ela faz um trabalho junto ao povo e surpreende aos demais candidatos. Deve chegar ao segundo turno com Emília Correa.

Fragilidade do PT

Comentários de políticos experientes se direcionam ao PT: a fragilidade do partido é algo histórico e que a maioria dos eleitores jamais acreditou.

*** Os nomes importantes do partido fugiram da disputa e liquidaram a legenda. Nomes como o de Rogério Carvalho, Marcio Macedo e Eliane Aquino não poderiam se afastar.

*** – Será difícil o partido se reencontrar com as urnas em Sergipe nas eleições.

Ricardo é candidato

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Vasconcelos, desmentiu inverdades divulgadas por um radialista, nos últimos três dias, na emissora em que trabalha, de que Ricardo Vasconcelos teria desistido de ser candidato a vereador este ano.

*** A informação, segundo Vasconcelos, é apenas uma tentativa de prejudicar sua campanha a vereador da capital.

Marcio desce rampa

O ministro Marco Macedo (PT) desceu a rampa do Planalto ao lado do presidente Lula e do colega ministro da educação, Camilo Santana.

*** Também desceram vários ministros do governo para entregar os primeiros 160 ônibus escolares dos 03 mil que serão distribuídos aos municípios pelo governo federal.