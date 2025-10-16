O cenário econômico e valorização política

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O cenário político-econômico de Sergipe, criado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) revela um Estado que busca consolidar avanços estruturais com responsabilidade fiscal e diálogo social, que é um dos objetivos do atual Governo. A aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) pela Assembleia, com acréscimo de 10,96% em relação ao orçamento de 2024, sinaliza um esforço grande para ampliar investimentos e atender às demandas da população. Com receita total estimada em R$ 17,29 bilhões e uma outra corrente líquida de R$ 14,39 bilhões, o orçamento reflete não apenas o crescimento da arrecadação, mas também a incorporação de mecanismos de participação popular, como as audiências públicas que ajudaram a moldar as prioridades do Executivo.

Politicamente, o governo estadual tem buscado manter uma base de apoio sólida na Alese, o que tem permitido a tramitação célere de projetos estratégicos. No entanto, o desafio permanece em equilibrar os compromissos com os diversos setores – especialmente saúde, educação e segurança – diante de um cenário nacional ainda marcado por incertezas fiscais e tensões federativas. A economia sergipana, por sua vez, apresenta sinais de recuperação e dinamismo impulsionado por setores como energia, agronegócio e serviços. A expectativa é que os investimentos públicos previstos no orçamento de 2025 sirvam como catalisadores para parcerias privadas e geração de empregos, especialmente no interior do Estado.

Em suma, Sergipe caminha para um 2026 de consolidação fiscal e fortalecimento institucional, com foco na eficiência da gestão e na escuta ativa da sociedade. O desafio será transformar os números do orçamento em políticas públicas efetivas que melhorem a vida dos sergipanos. Com um modelo de gestão que valoriza a escuta ativa da população e a eficiência administrativa, Sergipe se posiciona como um exemplo de planejamento fiscal aliado à participação cidadã.

Mitidieri e Pesquisas

O governador Fábio Mitidieri (PSD) lidera todos os cenários testados em pesquisas mais recentes.

*** Ele aparece com vantagem sobre possíveis adversários como Valmir de Francisquinho (PL), Thiago de Joaldo (PP) e Ricardo Marques (Cidadania).

*** Mesmo admitindo que pesquisas realizadas a um ano do pleito ainda não têm consistência.

Para o Senado

Segundo avaliação de analistas, a disputa para o Senado promete ser histórica, com dois cargos em jogo e nenhum favorito claro, mesmo com boa posição de André Moura.

*** Os atuais senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) terão que defender seus mandatos em um cenário fragmentado.

*** As pesquisas indicam equilíbrio entre os principais nomes, e cerca de 22% dos eleitores ainda estão indecisos.

Rogério Carvalho e IR

O senador Rogério Carvalho (PT), ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu, mais uma vez, medida essencial para a justiça social no Brasil: o imposto de renda zero para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

*** – Estamos falando de mudança profunda e histórica, que beneficia diretamente mais de 28 milhões de brasileiros, que antes pagavam impostos mesmo tendo renda baixa.

Edvaldo vai ao Senado

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) voltou a afirmar, ontem, ao Faxaju, que é candidato ao Senado. Tem lido informações de que disputará o Governo, mas insiste: “vou disputar o Senado”.

*** Edvaldo diz que está trabalhando para isso, e tem conversado com prefeitos, ex-prefeitos e lideranças políticas em busca de apoio para o pleito de 2026.

Prefeito deixa o PL

O prefeito de Carmópolis, Edi Leite, disse ontem ao radialista George Magalhães, que vai deixar o Partido Liberal. Em voz alta bradou: “estou fora do PL”.

*** Acrescentou que só “represento quem me representa”, mas não disse para qual legenda vai se transferir.

*** Segundo ainda informações, Edi Leite está conversando com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) e com o ex-deputado federal André Moura, do União Brasil.

Bolsonaro na boca

O deputado federal Rodrigo Valadares (PL), referindo-se a integrantes do PT, disse: “eles não conseguem tirar Bolsonaro da boca”.

*** E continuou: “Já são quase quatro anos de desgoverno e não têm nada a apresentar para o povo! Mas sabem tudo de Bolsonaro, não é mesmo”?

Republicanos não muda

Um membro importante do Republicanos, falando em off, disse: “está tudo certo, o partido não muda”. E acrescentou sobre a perda do Dnocs: “é um espaço irrelevante para garantir base parlamentar”.

*** Acrescentou que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) “não tem chapa para reeleger Ícaro a deputado federal”. Mas faz uma observação: “só tem se ficar no PL”.

*** Informou que o delegado André David (Republicanos) poderá assumir a qualquer momento a Câmara Federal, “com o julgamento do processo do PL por fraude à cota de gênero”.

*** Uma novidade: a vice-prefeita Gedalva, de São Cristóvão já se filiou oficialmente ao Republicanos.

Não há rompimento

O vereador Lúcio Flavio (PL) disse ontem que, por enquanto, “ninguém saiu do PL e garanto que também tem gente querendo entrar no partido”.

*** Acrescentou que o “nosso agrupamento é grande e sem dúvida terá outros partidos também para se somar.

*** Sobre a situação do vice Ricardo Marques e da prefeita Emília Corrêa, Lúcio Flavio disse que “a informação oficial é: não há rompimento”.

PT nunca esteve tão forte

Para o deputado federal João Daniel (PT), “o partido nunca esteve tão forte como está agora”. E acrescentou: “o PT nunca esteve dividido, sempre teve tendências e disputas internas”.

*** João Daniel diz ainda que hoje “existe uma situação do ministro Márcio Macedo, porque ele segue orientação do governador e nós não estamos no Governo, que nos trata como oposição”.

Eduardo Amorim ao Senado

O empresário Edvan Amorim disse, ontem, que o seu grupo político decidirá, no momento certo, quem será o candidato do agrupamento ao Governo e ao Senado.

*** Edvan diz que trabalhará imensamente para a política, mas somente em 2026 e acrescenta que seu irmão, médico Eduardo Amorim, hoje é pré-candidato ao senado, mas sempre estará à disposição do grupo.

Gilson vai recorrer

O ex-prefeito de Estância, médico Gilson Andrade, disse ontem que é “pré-candidato a deputado estadual sim”.

*** Sobre a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE), em 2020, Gilson afirmou que respeita, mas não concorda com o teor da decisão e anunciou que recorrerá ao Tribunal de Justiça de Sergipe e, se necessário, ao STF.

*** Informou que está discutindo se sai ou não do PSD: “estamos dialogando”.

Márcio e o professor

O ministro Márcio Macedo (PT) disse que “neste dia 15 de outubro (ontem), celebro a profissão que considero uma das mais bonitas. Não é à toa que é a minha”.

*** E explicou: – porque ser professor é acreditar no potencial de cada estudante e semear esperança em cada sala de aula.

*** Depois desejou: “feliz dia do Professor para todos os educadores que dedicam suas vidas a transformar o mundo pelo conhecimento”!

Thiago quer o Governo

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) mandou um recado para o governador Fábio Mitidieri (PSD): “pode anotar, governador, a hora da urna vai chegar”.

*** E acrescentou: “eu estarei do outro lado, enfrentando sua arrogância e ajudando a devolver o poder ao povo de Sergipe”.

Paulo Júnior e Itaporanga

O deputado estadual Paulo Júnior fez um apelo à Secretaria da Educação para buscar solução para alunos da Escola Estadual Felisbelo Freire, em Itaporanga d’Ajuda, que estão em prédio improvisado devido à reforma da unidade.

*** Segundo o parlamentar, estudantes o procuraram, juntamente com o deputado Georgeo Passos, solicitando apoio diante das dificuldades enfrentadas.

*** Paulo Júnior reforçou o pedido para que a Secretaria avalie a possibilidade de transferir turmas do 3º ano do próximo ano letivo, a fim de garantir condições adequadas de ensino e aprendizagem aos jovens.