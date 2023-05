O dinheiro e o voto preferencial

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há 10 anos, um ilustrado político preencheu um cheque de R$ 100 mil e pediu a seu assessor para trocá-lo: naquele momento estava iniciando a campanha para mandato proporcional. Deu uma ordem: “diga ao gerente para me mandar tudo em notas de 10 e de cinco reais”. E assim foi feito. O que era papel se transformou em um amontoado de sacolas, que com muito esforço coube na mala e no banco traseiro do veículo. A tese era que político em campanha que não circulasse com dinheiro trocado para distribuir com seus prováveis eleitores, estaria fadado ao fracasso. Também era uma exigência de parte do eleitor, porque o período eleitoral era a garantia de benefícios para complementar o salário, principalmente com o que recebia nas feiras, carreatas, manifestações e comícios. Com o tempo essa distribuição de dinheiro foi bem reduzida, mas não deixou de existir.

A grana sempre foi quem empurrou o eleitorado carente às urnas, já com decisão definitiva. Sem a força da “grana que destrói coisas belas”, o cenário político de todo o Brasil seria outro. Certamente para melhor, porque quem “compra não tem compromisso com o vendedor”. O bom candidato em cidades do interior não vai à feira sem uma boa quantia no bolso, para ajudar até na cachaça. Quando o volume é alto e tem que ser entregue a intermediários para fechar porteira, a entrega é feita durante a madrugada em locais discreto, mas momentaneamente frequentado. Será muito difícil mudar esse modelo, inclusive hoje, sem precisar de grande volume de dinheiro, porque o Pix faz a entrega direta no celular, sem o beneficiado sequer sair de casa. Embora sempre tenha sido proibida por lei, a transação financeira para aquisição de currais eleitorais jamais deixou de funcionar, e continuará acontecendo embora haja uma fiscalização mais severa por parte da justiça eleitoral.

E por que entrei nesse assunto agora? Simples! Ontem circulou em um grupo de WatsApp, da região centro norte a exibição de um áudio que continha comentário de um radialista da Jovem Pan, de Brasília, que bateu duro no deputado estadual Cristiano Cavalcante, por ter jogado dinheiro para cima em um final de festa no município de Ilha das Flores, onde já foi prefeito. Lógico que foi uma indecência, mas tudo resolvido, brasileiramente, com um pedido de desculpas. Os seguidores do grupo não pouparam xingamentos grosseiros ao parlamentar, embora alguns tenham se preocupado em fazer a defesa, mas sempre acossados por acusadores. Lógico que isso faz parte, mas só se chegaria ao fim se provocasse uma medida que punisse essa insanidade parlamentar.

Mas, qual o quê? Entre os críticos vorazes haviam lideranças políticas que distribuíram dinheiro da mesma forma e pessoas que faziam o périplo aos pés de quem jogava grana para cima e tumultuava o ambiente. O gesto não deu e nem dará em nada. Com certeza, nas próximas eleições, em festejos e encontros na grande maioria das cidades – principalmente nos povoados – o dinheiro subirá esvoaçante das mãos de candidatos, para chafurdar e satisfazer o eleitor. Com um detalhe: quem não fizer isso, será ignorado diante das urnas. É tudo muito triste…

Mitidieri e Sintese

O governador Fábio Mitidieri (PSD) recebeu, pela quarta vez em quatro meses, a diretoria do Sintese, para tratar, de forma conjunta, “da retomada do Plano de Carreira da categoria, que ao longo da última década sofreu perdas consideráveis”.

*** – O encontro foi mais um passo importante para consolidarmos uma política de valorização dos profissionais da educação em Sergipe, disse.

Recebido a pipoca

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) esteve ontem no Palácio dos Despachos, para conversar com o seu sucessor, Fábio Mitidieri.

*** Foi surpreendido com a recepção: uma pipoquinha feita na hora.

Entre Edson e Aguinaldo

O deputado estadual Luciano Bispo (PSD) disse ontem que ainda não definiu candidato a prefeito de Itabaiana, mas está entre Edson Passos e Aguinaldo do Verso.

*** Luciano vai ter conversa longa com os dois mais adiante, para tratar sobre candidatura, e admite que o nome deve sair por consenso.

Luciano e autistas

O deputado estadual Luciano Pimentel (PDT) considerou muito importante o projeto da deputada federal Yandra Moura (União), sobre autismo, aprovado na Câmara Federal.

*** Luciano também fez um projeto de lei sobre assistência ao autista, que já é lei em Sergipe desde 2021,

*** Admitiu que a política de amparo ao autismo é muito importante e precisa ser bem cuidada por todos os setores da área de saúde.

Danilo está internado

O ex-vereador Danilo Segundo (PT) está internado no Hospital Primavera, em plena recuperação. Sempre ao seu lado, a namorada Lurian Silva.

*** Aproveitou e mandou um recado: “lembrem-se: vocês serão minhas pernas e minha voz, na Barra dos Coqueiros”. E se despede com um “até breve companheiros e companheiras”!

*** Danilo deixa claro que será candidato a prefeito da Barra, mesmo que Rogério Carvalho não queira…

Embargos no TSE

O Republicanos, através do advogado de defesa de André David, recorreu dos embargos da decisão que tirou o mandato dele de deputado federal. O julgamento estava pautado para ontem e foi “jogado para a próxima semana pelo TSE”.

*** A esperança do partido é que mudou a composição do TSE: Ricardo Lewandoski, que se aposentou e no lugar deste último entrou Nunes Marques.

*** Como a decisão foi apertada – 4 a 3 – se algum ministro mudar o voto, André David voltar a ter o seu mandado.

Via mais estreita

Um advogado que atua em Brasília explicou que os resultados finais de uma votação dos embargos geralmente não influenciam em qualquer decisão.

*** Disse: “embora o embargo de declaração possa rever o julgamento, é a via mais estreita, pois não deve analisar toda a matéria”.

*** – Apenas em casos de omissão, obscuridade e contradição, disse. Pode mudar o resultado, mas é muito difícil.

Questão é difícil

O delegado André David pretende disputar a Prefeitura de Estância e já estava em conversa para trocar de partido. Provavelmente para o União Brasil.

*** Entretanto, com a votação dos embargos na próxima semana e se for favorável a ele, David permanece no partido em que se encontra e assume o mandato.

*** Entretanto, caso não aconteça, realmente buscará outra legenda para filiação.

Reunir consórcio

Vereador Ricardo Marques é muito atuante. Acha que é grave os prefeitos de Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros nunca se reunirem nesse consórcio para melhorar o transporte coletivo.

*** – Para Ricardo, “é função dos prefeitos trabalhar para melhorar o nosso sistema de passageiros”.

Operação e presos

A Operação Underground aconteceu, ontem, nas cidades Aracaju, Itabaiana, Ribeirópolis, Aparecida, Canindé de São Francisco, Areia Branca, Neópolis e Ibotirama/BA.

*** Na operação, de grosso calibre, tiveram dois mortos e quatro presos na capital e em cidades do interior do Estado.

*** Sabe-se que tem um soldado PM preso e um político que vai se apresentar hoje na delegacia com seu advogado. Trata-se de um vereador de Aracaju.

Garibaldi e pesquisas

Deputado estadual Garibaldi Mendonça diz que não é surpresa a pretensão dele de disputar a prefeitura de Aracaju. Ontem, deixou claro que “quando tiver oportunidade vai conversar sobre isso com Edvaldo Nogueira (PDT)”.

*** Garibaldi diz que “é de grupo e vai pedir para Edvaldo colocar o nome dele como candidato nas pesquisas que deve realiza em Aracaju”.

*** Avisa que esse é o último mandato como deputado estadual (o 7º) e dará “outros vôos” em outras eleições.

Rogério e Anderson

O senador Rogério Carvalho diz que “Anderson Torres pode até ter saído da prisão. Mas continua monitorado por tornozeleira eletrônica e não terá moleza na CPMI do 08/01, da qual faço parte”!

*** – Torres guarda as chaves da caixa-preta do golpe, e tudo será revelado no momento oportuno. Esperamos que muito em breve!

Giro pelas redes sociais

Hilda Ribeiro – Vem aí o ‘Festival da Mandioca 2023’. Receba esse spoiler de mais quatro atrações da nossa maior festa. Quero ver quem acerta! Dica: são músicas.

Preta Gil – Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!

Uol Notícias – Ministro Flávio Dino responde Marcos do Val: “Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores”.

Cláudio Castro – É oficial! O Rio de Janeiro sediará o encontro da cúpula dos chefes de estado do G20 no próximo ano.

Choquei – Homem faz vídeo em supermercado comemorando a queda dos preços: “Lula é o projeto de Deus que deu certo. O povo vai voltar a comer três vezes por dia”.

Renato Souza – “Eu fui juiz federal por 12 anos e nunca fiz conluio com o ministério público, nunca tive uma sentença minha anulada”, diz Flávio Dino a Sergio Moro no Senado.

Metrópoles – A apresentadora Angélica falou sobre as pressões que sente por causa de trabalho e das redes sociais e revelou que teve síndrome do pânico.

Rafael Viegas – A extrema direita não suporta Flávio Dino, que é muito preparado e não deixa nada sem resposta. Ver-se o potencial presidenciável.