O Nordeste no cenário econômico

O Nordeste brasileiro, conhecido por suas belezas naturais, riqueza cultural e patrimônio histórico, assume em 2025 o papel de protagonista no cenário econômico nacional. De acordo com projeções do Banco do Brasil, o Produto Interno Bruto (PIB) da região deve crescer 3,4% em 2025, superando a média nacional de 3%. A Paraíba, em especial, desponta como destaque nacional, consolidando-se como um dos motores desse crescimento. Mais do que números, este avanço reflete a resiliência e a transformação econômica de uma região que reafirma sua representatividade no desenvolvimento do Brasil.

“Graças ao crescente empreendedorismo e à expansão de negócios na região, a economia do Nordeste sempre está aquecida, se destacando com um mercado consumidor em ascensão. Além disso, políticas públicas voltadas para incentivos fiscais e programas de apoio ao pequeno e médio empreendedor têm fomentado a criação de novas empresas, principalmente nos setores de gastronomia, comércio e agronegócio. Esse cenário é impulsionado pela rica diversidade cultural e econômica da região, que oferece oportunidades únicas para produtos e serviços adaptados ao mercado regional e nacional”, explica Jorge Gonçalves, conselheiro empresarial e CEO da Gonçalves Consultoria.

O turismo segue como um dos grandes pilares da economia nordestina, atraindo milhões de visitantes anualmente. As praias paradisíacas, o rico patrimônio histórico e os eventos culturais tornam o Nordeste um dos destinos mais procurados do país, gerando empregos e fomentando negócios locais. Redes como a Loucos Por Coxinha, referência no segmento de fast-food, e a ATW Delivery Brands, holding de dark kitchen, são exemplos de empresas que se beneficiam diretamente da movimentação turística, expandindo sua atuação e fortalecendo a economia regional.

Além do turismo, o crescimento econômico do Nordeste é impulsionado por marcas que representam a essência empreendedora da região. A Acuidar, voltada para serviços de saúde domiciliar, e a Seguralta, com forte presença no setor de seguros, exemplificam a capacidade de inovar e atender às demandas locais com excelência. No setor de serviços, empresas como a Mary Help, rede de intermediação de serviços domésticos, e a Tem Jeito, rede especializada em serviços de costura, destacam-se por gerar empregos e fomentar o mercado interno.

No varejo, marcas como a Love Gifts, que aposta em presentes criativos e personalizados, mostram como o Nordeste é berço de negócios com grande apelo nacional. Já no setor industrial, a Essanto, fábrica de móveis planejados, se destaca como uma das maiores geradoras de empregos no segmento, consolidando a representatividade industrial nordestina.

O desempenho do Nordeste não é apenas um reflexo de expansão econômica, mas um exemplo de como a região reafirma sua importância no cenário nacional. Empresas que nasceram e prosperaram no Nordeste, como as mencionadas, agora representam o estado e a região em outros pontos do país, mostrando que a força empreendedora nordestina é um modelo a ser seguido.

A Paraíba, como destaque na projeção de crescimento do PIB, se posiciona como símbolo desse protagonismo. O estado, assim como toda a região, demonstra que sua representatividade vai além de paisagens deslumbrantes e cultura rica: é também uma força econômica essencial para o Brasil.

Com esse cenário, o Nordeste reafirma sua relevância e se consolida como um dos principais motores econômicos do país, transformando desafios em oportunidades e inspirando o Brasil a olhar para o futuro com um novo foco: o de valorizar e investir na riqueza que essa região oferece. (LUCKY – Assessoria de Comunicação)

Continua crescendo

Sobre a situação de Sergipe em relação às mudanças de juros, proposto pelo Governo e Receita Federal, o governador Fábio Mitidieri diz:

*** “Sergipe continua crescendo em todas as áreas. As Finanças estão num bom momento”, disse.

Blocos em formação

Existem conversas para formação de dois bloquinhos para disputar pelo menos três vagas de deputado federal em 2026.

*** As conversas correm e na verdade participa do bloco quem demonstrou ter de 12 a 15 mil votos e fortaleça a tendência de composição entre eles para disputar o pleito.

*** Um detalhe: dia 06 de abril esses blocos estarão definidos, serão transformados em siglas, com objetivo definido para a disputa em 2026.

Grupo com Mitidieri

O grupo está conversando com frequência e os mais fortes terão de 12 a 13 lideranças, mas aceita quem apresentou menor número de votos no pleito de 2022.

*** O grupo admite que a eleição para deputado federal por Sergipe, terá dez bons nomes, para disputar as 08 vagas.

*** Um detalhe: a formação do grupo será feita com nomes que apóiem o a reeleição de Fábio Mitidieri a governador.

Márcio suspende férias

Em meio às conversas sobre uma possível reforma ministerial, o chefe da Secretaria da Presidência, Márcio Macedo, vai interromper suas férias atendendo ao pedido do presidente Lula.

***O motivo é que Márcio terá de participar da reunião ministerial que o petista pretende com o primeiro escalão na próxima segunda-feira.

Eduardo Senador

O médico e ex-senador Eduardo Amorim não titubeia: “sou candidato a senador em 2026 pelo meu grupo”.

*** Deixa claro que mais adiante, caso exista necessidade de disputar outro mandato, ele estará à disposição.

*** Eduardo lembra que já foi “o melhor senador do Brasil” e, com experiência, vai trabalhar muito mais por Sergipe e por seu País.

Rogério ao Senado

Na reunião que aconteceu da cúpula do PT foi emitido documento de que o senador Rogério Carvalho (PT) seria candidato à reeleição em 2026.

***O Diretório do PT informou em Sergipe que Rogério é prioridade para o Senado, João Daniel para a Câmara Federal e Chico do Correio a estadual.

Sobre diabetes

O presidente Lula vetou integralmente o Projeto de Lei 2.687, de 2022, que classifica o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência. O projeto havia sido aprovado pelo Senado em dezembro de 2024.

*** O senador Laércio Oliveira lamentou a decisão do presidente e disse que vai trabalhar pela derrubada do veto, que exige a maioria absoluta dos votos de deputados federais e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional.

David pode assumir

Com a nomeação do delegado André David, primeiro suplente de senador, ele não perde a posição em caso de surgir uma vaga no Senado Federal.

***Caso haja vacância, David assume normalmente.

*** Entretanto ele faz uma observação: “posso recusar de assumir a vaga e nesse caso o segundo suplente é que assume”.

Governo contra-ataca

“Ampliação da faixa de isenção do IR seria contra-ataque do governo, no duelo com oposição”, avaliam deputados governistas. Parte deles diz que recuo na norma Pix deu força a opositores. (O Globo)

*** Deputados da base governista se dividiram entre o apoio e críticas a decisão do governo se recuar das novas regras de monitoramento de transações financeiras, incluindo o Pix.