O peso do Estado unido

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Nos bastidores da conjuntura política de Sergipe, principalmente com a divisão dos candidatos à Prefeitura de Aracaju, percebe-se que existem pequenos trincos na sua formação. E que eles podem se aprofundar a partir de julho, para a formação das chapas majoritárias, principalmente dentro do Governo, que deixou juntar divergência, ao mesmo tempo em que conseguiu a magia de unir o bloco de forma unânime. O governador Fábio Mitidieri (PSD) demonstra que faz uma política de unidade, sem expor divergências, mesmo em situações que algumas figuras importantes do bloco estejam se olhando ao avesso e sem enxergar o que seja melhor para a continuidade da serenidade eleitoral, para manter um Estado unido em seus interesses econômicos, sociais, produtivo e político, direcionando para uma participação de quem deseja o seu crescimento em todos os segmentos.

Lógico que Sergipe precisa manter um sentimento político que não seja de preferências, mas de luta para assegurar as características de crescimento real, com a participação integral de todos. Sergipe ficou mais jovem, é bem visto isto, mas continua ouvindo posições e conselhos dos mais experientes, para amadurecer em projetos que precisem transformar o Estado economicamente, buscando um crescimento sólido que mude a sua estrutura social, amenizando as diferenças de vida, em relação ao estudo e ao trabalho, para que se adquira a modernidade futura que o desenvolvimento exige. Fábio Mitidieri já promoveu algumas mudanças, deve lembrar que tem mais tempo pela frente que pode ser fácil e decisivo, para que o Estado alcance seus objetivos de projetos para o crescimento com igualdade.

Lógico que as eleições deste ano mantenham a expectativa de um desenvolvimento real e ajude no projeto futuro, com bons prefeitos eleitos e vereadores que saibam buscar a liberdade para defender sua gente. Será nesse estilo que Sergipe chega ao topo de todos os seus projetos, para se tornar em um Estado desenvolvimentista, com caráter progressista.

Despacha de Casa

O governador Fábio Mitidieri tem despachado de sua casa devido a forte virose. Está trabalhando de forma reclusa, sob cuidados médicos e monitorando as ações do governo junto ao secretariado.

*** Hoje Fábio Mitidieri deve cumprir agenda no Hospital da Criança com ampliação de leitos pediátricos.

Confusão à vista

Segundo integrante da base aliada, que discorda de indicação que não seja pela unanimidade da maioria, acha que a partir de outubro haverá cisões no bloco.

*** O vice-governador Zezinho Sobral (PDT) não queria votar no candidato do seu partido, Luis Roberto, mas no do União Brasil, Yandra Moura.

Liberado e retornado

Zezinho Sobral teria sido liberado, depois de conversas, mas em seguida foi orientado a votar no candidato do seu partido. Luis Roberto.

*** Isso depois que a direção do União Brasil conversou com a direção nacional do PDT e Zezinho teria sido liberado. Ainda falta confirmação…

Programa no Bugio

O vereador Fabiano Oliveira (PP), pré-candidato a prefeito, diz que está caminhando e fazendo o dever de casa, juntos com a força do seu grupo liderado por seus pais.

*** Sábado, no Bugio, Fabiano Oliveira vai gravar ao vivo o seu último programa de televisão, Canal Elétrico, cumprindo a legislação eleitoral.

Perfeita desordem

Em um dos seus projetos futuros, Fabiano Oliveira defende um do ex-governador Marcelo Déda (PT), que é a construção da “Linha Vermelha”.

*** Considera que há necessidade de desafogar a Tancredo Neves. Fabiano lembrou o que dizia o ex-governador Celso Carvalho: “estamos na mais perfeita desordem”.

Sobre pesquisa de Emília

O apresentador Carlos Focca está sendo acusado de espalhar fake news contra o Instituto de Pesqisas Inor, que está tomando providências jurídicas.

*** Focca diz que a pesquisa em que o instituto dá 48% a Emília está com o CNPJ encerrado e que a Inor não poderia registrá-la junto TSE.

*** O publicitário Cícero Mendes diz que Focca foi induzido ao erro e publica o novo e correto CNJP da empresa: 7.525.411/0001-64.

Katarina desmente boato

Circula a informação de que a deputada federal Katarina Feitoza teria desistido de disputar a Prefeitura de Aracaju, por dificuldade na formação de sua chapa.

*** Katarina desmentiu e disse que “está na mesma. Meu nome continua à disposição do grupo e aceitarei se for de consenso”.

*** – Caso contrário, não poderei ser candidata já que meu partido está comprometido com o PDT, disse.

João Daniel e o PT

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, disse ontem que o partido está bem posicionado em todo estado

*** – Estamos muito animados e confiantes de que faremos um bom debate, uma boa luta e teremos sucesso eleitoral, disse.

*** Admitiu que “o lançamento em Aracaju foi muito importante e que agora é hora de organizar um programa, um projeto e ir aos bairros debater com a população.”

Rodrigo critica Lula

O deputado federal Rodrigo Valadares critica “Lula que vai à Suíça pra falar uma coisa dessa: que bilionários têm programas espaciais só para fugir dos trabalhadores”?

*** “Alguém me diz em que planeta ele está”?

Canal Xingó

Em entrevista a Luiz Carlos Focca, na Transamérica FM em Aracaju, o ex-deputado José Carlos Machado destaca a importância do Canal de Xingó. “Lembrei que tudo começou na gestão do ex-governador João Alves Filho”.

*** – A captação em Xingó seria um canal sergipano, que está já projetado; são dois terços em território da Bahia e um terço em Sergipe.

*** O Canal é reconhecido como uma obra muito importante, que garantirá a segurança hídrica para o estado.

Banir o celular

Em São Paulo um grupo de mães faz movimento para banir o celular da sala de aula, por considerar que prejudica os alunos e influencia no caráter.

*** A concepção do grupo é que o celular transforma a educação doméstica e prejudica o ensino nas escolas.