O pleito ainda em dúvida

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O segundo turno ainda está muito frio. As conversas entre partidos, à busca de aliança, ainda não se definiram e mesmo que algumas legendas tenham se excluído da disputa, ainda não há definição de que filiados dessas siglas tenham optado por um dos nomes que está na disputa. A vereadora Emília Corrêa (PL) mudou o modelo das suas propagandas, e parece mais animada para ganhar o jogo. Entretanto, a maioria dos partidos que ficou na base aliada e lançou candidatura, retornou a composição anterior e estão ligados ao Governo, defendendo o voto para Luiz Roberto, que ainda não apresentou

projetos novos. Não há ainda pesquisas, mas pelo que se vê nenhum dos dois obteve fôlego e aumentou a sua posição.

Não dá para negar que o nome de Emília vem sendo o mais citado e tem quem ache que Valmir de Francisquinho pode se transferir com o seu grupo para Aracaju com o objetivo de ajudar Emília. Mas, também a maioria dos eleitores, quando ouvidos, não acredita que o prefeito eleito de Itabaiana tenha força para influenciar na Capital, o que dificulta a proposta. O governador Fábio Mitidieri está se dedicando à campanha de Luiz Roberto tem conversado com muito gente, principalmente vereadores e lideranças do município, para atrair os partidos, a apoiar seu candidato.

Não demora muito e se terá uma visão mais adequada do crescimento dos dois nomes e se chegará a uma opção mais adequada de quem ganha o pleito.

Márcio vota em Luiz

O ministro Márcio Macedo (PT) “decidiu que nas cidades onde houver segundo turno iremos apoiar as candidaturas de partidos democráticos, que ajudam o presidente Lula a governar o Brasil. Esse é o caso de Aracaju”.

E continuou: “por isso, eu (Márcio) e Eliane Aquino queremos expressar nosso apoio à candidatura de Luiz Roberto, do PDT. Luiz é quem tem a maior capacidade de resolver os problemas da nossa cidade”.

Cair em mãos certas

Aracaju não pode cair em mãos erradas e não pode retroceder em direção ao atraso. E conclui: “Aracaju tem que continuar avançando em direção a um futuro mais feliz. Por isso, no segundo turno, vote Luiz Roberto. Vote 12”!

Eliane Aquino também, diz que quer uma Aracaju com mais respeito, e precisa ter responsabilidade. “Agora, em Aracaju, a gente não pode deixar que o ódio vença”.

Não foi novidade

Não foi novidade o União Brasil liberar seu pessoal. A idéia vinha desde o resultado do primeiro turno. Assim, o UB fica à vontade para votar em Emilia Corrêa ou Luiz Roberto.

*** A informação de setores do partido é que a tendência da sigla é ficar com Roberto, que integra o mesmo grupo do governador.

Não rompe

O ex-deputado André Moura (União Brasil) não rompe com o governador Fábio Mitidieri (PSD) porque os dois tem comando político de vários municípios, onde estiveram juntos durante as eleições municipais.

Além do pleito de agora, os dois partidos deve manter a unidade para disputar em 2026.

Os mandatos majoritários, inclusive a reeleição de Mitidieri.

O MDB vai de Luiz

O MDB, ouvindo a vontade democrática dos eleitores, apontou apoio ao segundo turno o candidato Luiz Roberto (PDT).

*** O MDB considerou o alinhamento dos partidos na esfera estadual e resolver apoiar o candidato Luiz Roberto.

PP vai com Roberto

O Partido Progressista tem certeza que Luiz Roberto ganha o segundo turno, com as reuniões que vem realizando com o seu grupo.

*** O senador Laércio Oliveira, presidente (PP) diz que o partido elegeu 20 prefeitos e 15 vices e vamos trabalhar. Quinta-feira o PP realizou uma reunião em sua sede e ficou decidido que “vamos com Fabiano”.

Belivaldo não toma posição

Belivaldo Chagas (UB), que disputou a vice ao lado de Yandra Moura (UB), não deseja falar em segundo turno: tomarei a posição do partido e ficarei independente.

*** Belivaldo seguirá a decisão do partido neste segundo turno e não terá nome a prefeito neste segundo turno e nem vai orientar sobre ninguém.

Mitidieri e projeto

Fábio Mitidieri intensificou o trabalho em prol de Luiz Roberto para a Prefeitura de Aracaju. Em reunião com apoiadores, Fábio destacou a parceria com Edvaldo Nogueira e reafirmou que o projeto de Luiz é pelo desenvolvimento da capital.

*** “Edvaldo foi meu primeiro voto para prefeito, em 2008. Então, essa história tem muitos anos de trabalho. Eu sempre caminhei ao lado das pessoas que querem bem ao estado e à capital”.

*** – Temos 15 dias de caminhada e de luta para mostrar o projeto que quer avanço, que quer Aracaju crescendo, disse.

Sobre Capela

A vitória de Júnior de Dr. Carlos Milton para prefeito de Capela, no dia 06, entregou um sonoro recado para os Sukita: “Capela não é lugar para corrupção!”

*** – De fato, a conquista foi uma verdadeira pá de cal em Sukita, que tentou emplacar sua filha, Isadora, mas, como previsto, não teve sucesso.