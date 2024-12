O pleito para 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A política está com prática tímida. Natural nesse período pós pleito, em que se esperam os festejos natalinos para encontro fraternal com familiares e amigos. Realmente foram bem reduzidos, mas as lideranças já estão pensando e praticando contatos pra fortalecer o bloco. O pensamento agora já é 2026 e miram-se nos mandatos proporcionais – como deputados estaduais, federais e nos majoritários, como governador e senador, inclusive já tem nomes exclusivos para todos eles e um já certo para o Governo, que é Fábio Mitidieri, governador que caminha certo para a reeleição. Todos, para alcançar objetivos, já iniciam contatos importantes, para que a caminhada tenha potência para atingir os adversários.

As eleições majoritárias, principalmente, parecem com maior dificuldade. Para o Senado, os candidatos podem ser os mesmos que foram eleitos há oito anos e de novo aparecem André Moura e Rodrigo Valadares, ambos do União Brasil, mas para governador o nome que naturalmente aparece é o de Mitidieri, sem concorrência, porque é muito clara a ausência de liderança para disputar o mandato. Fala-se muito em Valmir de Francisquinho, prefeito eleito de Itabaiana, mas há impedimento contra ele na Justiça Federal. Valmir, entretanto, diz que primeiro quer cumprir seu mandato em Itabaiana, para depois pensar nisso.

Complexo Viário

Depois da assinatura para o início das obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, a expectativa é pelo andamento da obra que vai mudar a mobilidade na capital.

*** O governador Fábio Mitidieri está esperançoso que até o início de 2027 a obra seja entregue, com possibilidade de a inauguração acontecer antes do previsto. Obra que vai ser um marco da sua gestão.

Mais obras

Hoje, Fábio Mitidieri, logo mais às 9h, fará implantação da Rodovia SE-160, do entroncamento do Cafuz, na BR-235, ao povoado Pedrinhas, em Areia Branca.

À tarde, Mitidieri assina mais ordens de serviço, desta vez para obras em dez municípios, incluídas no programa Acelera Sergipe. Será às 14h, no auditório do Palácio de Despachos.

Reunião e violência

A reunião do Diretório Estadual do PT em Sergipe, domingo na sede do partido, foi um show de violência e agressões verbais. Tratava-se de um informe da Diretoria que teria análise dos companheiros e avaliação das eleições municipais.

***Seria uma análise ampla feita por integrantes do CNB à Diretoria.

*** Foi apresentada uma análise feita pela corrente comandada pelo senador Rogério Carvalho, João Daniel e Ana Lúcia, com prioridades para 2026 e a manutenção dos mandatos de Rogério de João Daniel como candidatos a senador e deputado federal.

Fascistas e rato de esgoto

O CNB, grupo liderado em Sergipe por Márcio Macedo (PT) reagiu e não aceitou a imposição da proposta e recusou o que fora apresentado pela Direção, se manifestando contra e pedindo para que a proposta fosse lida.

*** O próprio senador Rogério Carvalho ordenou que “todos têm que aprovar a nota da Executiva Estadual”.

*** Membros do CNB disseram que eram contra a nota e isso provocou uma reação classificada de brutal do senador Rogério Carvalho, dizendo que “não aceita nenhuma negação da CNB, e acusou o pessoal de ser fascistas e rato de esgoto”.

CNB se retira

Todos os membros do CNB se retiraram depois de responderem às agressões de Rogério Carvalho.

*** Isso significa dificuldade na relação com o Rogério e a partir de agora tudo será resolvido mais à frente.

Furar bolha

Segundo um membro do PT, a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) conseguiu “furar a bolha que dizia que faria durante a publicidade de campanha”:

*** O fez ao nomear o marido e a irmã de Edvan Amorim, Edna, pra a Secretaria da Educação.

Edvaldo não para

Edvaldo Nogueira muito animado com as obras finais para entregar a Prefeitura. Vai permanecer trabalhando em 2025 em uma Pasta do Governo.

*** Durante todo esse período, Edvaldo vai continuar para as eleições de 2026. Não diz ainda o que deseja disputar, mas a tendência é tentar o Senado ou Deputado Federal.

Conversa com lideranças

Ao governado Fábio Mitidieri (PSD) vem conversando muito com lideranças, inclusive que deixou o bloco nas eleições municipais, para fortalecimento do grupo já visando 2026.

*** Circula informação de que ele teve uma longa conversa com André Moura no sábado passado à tarde.

Prática consensual

Você sabia que o swing, prática consensual que envolve troca de casais em busca de novas experiências sexuais, está deixando de ser tabu no Brasil?

*** Em um levantamento recente, o Ysos, app destinado a pessoas que têm essa prática, mostrou que há swingueiros em todos os estados do País, seja em grandes capitais ou cidades pequenas.