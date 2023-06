O PT não se entende em Sergipe

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Um membro do PT ‘raiz’, disse ontem que o seu partido ainda não está totalmente desgastado porque tem base mais antiga que mantém todos os princípios que criaram o partido, conseguindo chegar ao comando de Estados e do País. Lamentou que a legenda, em Sergipe, perdeu praticamente tudo o que tinha e, depois do governador Marcelo Déda, caiu no lugar comum que sustenta as demais siglas de direita, inclusive fazendo composições. Avanço ideológico no radicalismo das ações? Pode ser, mas está distante de retornar ao comando de cidades no Estado ou de ter representação forte, como o foi José Eduardo Dutra, em Brasília.

É verdade que não se pode esquecer a atividade de Marcio Macedo, que atua firme como ministro de Lula, mas é lamentável que a estrutura interna, que brigava para valer nos congressos, mas se unia quando o projeto discutido era aprovado pela maioria. Isso se acabou em razão de interesse pessoais, dentro de tendências sem qualquer ideologia. Para ele, o PT deveria “pensar grande sobre Sergipe”, com a reaproximação das poucas lideranças existentes, para ver se reencontra o caminho, nem que volte a fazer rifa do símbolo maior do partido, a estrelinha. Isso, sem perder a nova tendência de composições políticas sem a exigência de uma esquerda superada, mas de um socialismo avançado e amplo, deixando de lado as vaidades e o egoísmo.

O distanciamento de lideranças atuais não ocorre por conflito ideológico, mas por posições privilegiadas nas atividades políticas. Não há um nome a prefeito pelo PT que seja eleito pela força partidária, mas por composições até de extrema direita, como ocorreu na disputa pelo Governo, em que o candidato teve até que se unir a bolsonaristas, para tentar uma vitória que não aconteceu. Uma espécie de vale tudo, jogando no lixo a história do partido. Agora há necessidade de reflexão e até constatar que a sigla se transformou em um simbolismo do que fora, hoje sem perspectiva de lideranças até para disputar a reeleição de Lula.

Velhos petistas estão realmente refletindo se devem continuar numa sigla que encolheu, se desestabilizou, fugindo de um tempo em que sempre colocou acima de tudo o seu idealismo ou buscar outros símbolos em que o poder não seja um fanatismo, para que a luta retome os caminhos da igualdade social. Alguns deles acham que, com Lula fora do Planalto, o PT se dilui definitivamente.

Reforma Tributária

O governador Fábio Mitidieri (PSD) está em Brasília. Reuniu-se ontem com a Bancada Federal de Sergipe, para discutir aspectos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, que trata da Reforma Tributária.

*** – Precisamos garantir as alterações legislativas que beneficiem o povo sergipano. Juntos somos mais fortes! Disse.

Sobre taxações

Em Brasília, Mitidieri disse que a Previdência é uma questão social e econômica delicada a nível mundial. Por isso, o Governo de Sergipe trata das taxações com zelo e responsabilidade financeira.

*** – Sobre a possibilidade da retomada da cobrança dos 14% dos inativos, o povo de Sergipe pode ter a certeza de que, neste momento, a pauta não está sendo discutida e que a transparência é um dos carros chefes da nossa gestão, disse.

Com Fernando Haddad

Ontem à tarde, ladeado pelos senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira, o governador Fábio Mitidieri esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

*** Na pauta, alguns projetos para Sergipe e que o ministro visse a situação do Estado em relação à sua condição financeira absolutamente regular e segura.

Mitidieri e política

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse à coluna que “a política ainda está na fase das especulações, muita sondagem e fake news…”

*** Para Mitidieri, “só no final do segundo semestre as coisas começam a esquentar mesmo”.

Belivaldo na reserva

Ontem, a Narciso Machado, o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) não afirmou que seria candidato a prefeito de Aracaju. Manteve o que fala sempre: “está no banco de reserva”.

*** Lembrou que só se encontrou duas vezes com Edvaldo, depois que deixou o Governo: “nunca conversamos sobre sucessão e se precisarem que me tirem de onde estou”.

*** Contou que, por onde anda, as pessoas perguntam se ele é candidato a prefeito: “no elevador de uma clínica fui tratado como meu futuro prefeito! Tem sido assim”.

Princípio de tumulto

Em Lagarto um princípio de tumulto que já rola há algum tempo. Marlisson Magalhães, secretário de Turismo do município, foi para Lagarto com o propósito de ser o candidato a prefeito.

*** Quem frequentava a “Casa Azul”, residência do deputado federal Gustinho Ribeiro, deixava a entender que ele foi de Aracaju para lá, com esse objetivo. Marlisson era o secretário de turismo da Capital.

*** Ele é da família da deputada Áurea e tinha um peso que dificultava sua candidatura: a falta do Ribeiro.

Uma noite no meio

O líder político Rosendo Ribeiro, avô de Gustinho, repetia uma frase: “nada melhor que um dia após o outro. O problema é que tem uma noite no meio para atrapalhar”.

*** E uma dessas noites atrapalhou o projeto de Marlisson de ser candidato, porque os Ribeiros fecharam com Rafaela, inclusive pelo nome da família.

*** Essa decisão teria melindrado alguns eleitores e os Ribeiros buscam uma alternativa para que Marlisson retorne a ocupar um cargo em Aracaju.

Rodrigo sobre CPMI

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) disse ontem que finalmente foi aprovado na CPMI do 8/01 o requerimento de convocação de Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI do Governo Lula.

*** – Agora, ele terá que explicar sobre as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, onde aparece sem confrontar invasores e abrindo portas.

Sobre Alessandro

De um filiado ao PSDB: “segue a saga dos tucanos sergipanos revoltados com Alessandro Vieira” e acrescenta que “a propaganda do PSDB em Sergipe retrata sua imagem. O presidente sozinho”.

*** Diz mais: “Nem sabia que tinham feito inserção. Afinal, só lembram de nós militantes em período de campanha ou datas comemorativas”.

Francisquinho pensa longe

Em Itabaiana as previsões e especulações dão como certa a candidatura de Francisquinho à Prefeitura daquela cidade, apesar de Adailton ter direito à reeleição.

*** Como bom aliado, Adailton cede sem problemas para ele.

*** Tem quem dê certeza absoluta que Francisquinho também voltará a disputar o Governo do Estado em 2026, caso não haja problemas…

Pode acontecer

A oposição em Itabaiana também não está parada. Quer que Edson e Agnaldo se unam e saiam em uma única chapa. Até o momento não há decisão.

*** A maioria das lideranças oposicionistas acha que os dois em uma chapa podem retomar a Prefeitura de Itabaiana e, pelas conversas, isso pode acontecer.

Valadares motivado

Valadares Filho (PSB) está muito motivado com o ritmo de trabalho implementado pelo ministro Márcio Macedo (PT).

*** Valadares acompanhou o ministro em Belém e Macapá, ontem, na plenária do orçamento participativo.

Lembrou Umbaúba

O senador Rogério Carvalho (PT) disse, ontem, na CPI do Golpe, “que a PRF passou a reproduzir a crueldade do seu maior dirigente”!

*** E foi fundo: “com isso, torturou e assassinou Genivaldo, em Umbaúba, Sergipe, e tentou fraudar as eleições impedindo eleitores de chegarem aos locais de votação”.

*** – Esses episódios fazem parte da cronologia do 08 de janeiro, disse.

Fabiano pelo PP

O Partido Progressista levará o nome do vereador Fabiano Oliveira para ser avaliado pela base aliada, na reunião que vai decidir quem disputará a Prefeitura de Aracaju.

*** A cúpula do PP admite que Fabiano esteja se saindo bem em pesquisas internas e o seu nome chega legal junto ao eleitor. O PP, entretanto, acompanha quem o bloco indicar, sem problemas.

Giro pelas redes sociais

Wendal Carmo – Ministro Fachin, do STF, arquiva inquérito contra senador Renan Calheiros por suposta propina na Transpetro.

Eliziane Gama – CPMI: Com dados oficiais, desmontei primeira narrativa do depoente. Entre as 10 unidades da federação que mais apreendem drogas, nenhuma é da região Nordeste.

Metrópoles – Ministro Alexandre Moraes volta a defender regulamentação das redes e questiona anonimato. “Não é possível que cada Twitter tenha um CPF?”,

Ricardo – O radicalismo excede: Condomínio “de luxo” só para eleitores de Bolsonaro é lançado no RN. “Não vai ter vizinho problemático”.

Ansiedade – Cientistas identificaram mecanismo na amígdala cerebral associado à ansiedade, abrindo caminho para criação de novos remédios.

Lula e Janja – Na Itália, presidente Lula terá encontros com o papa Francisco e com o presidente Sergio Mattarella. Após os compromissos, ele segue para a França.

Blog do Noblat – Era só o que faltava: os que combateram a corrupção podem ter metido a mão em parte do dinheiro público que usaram para isso. Não quero crer.

Humberto Costa – Silvinei Vasques, o ex-diretor da PRF, mentiu diversas vezes na CPMI do Golpe. Mas contra fatos não há argumentos.