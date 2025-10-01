O silêncio fala mais alto

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Uma fonte credenciada da Federação dos partidos União Brasil e Progressistas confirma que os seus principais líderes em Sergipe estão “em silêncio” e até acrescenta: “talvez o silêncio fale mais alto”. Realmente, talvez esse silêncio possa ser mais eloquente do que qualquer declaração. Realmente a federação entre União Brasil e Progressistas tem adotado uma postura de discrição total nos bastidores, especialmente diante das movimentações recentes no Governo de Sergipe. Fontes próximas dizem que o silêncio é estratégico porque “evita desgastes públicos, permite articulações internas e mantém margem de manobra para negociações futuras”. Lógico que isso faz sentido, porque a discrição costuma indicar que há algo grande sendo costurado, que pode ser uma mudança de nomes no primeiro escalão, uma reacomodação de forças para 2026 ou até mesmo uma tentativa de evitar exposição em meio a ruídos que deturpam o andamento do processo.

A federação em Sergipe está sendo coordenada pela direção nacional, já que há equilíbrio de forças entre os dois partidos no Congresso. Isso evita disputas locais e permite articulações mais discretas. O silêncio dos membros da federação no estado é visto como estratégico, porque evita exposição precoce, permite negociações internas e prepara terreno para uma chapa forte em 2026. A expectativa real é de apoio à reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD), com a federação ocupando espaço relevante na composição da chapa majoritária. Até o momento está absolutamente decidido que o ex-deputado federal André Moura (UB) será o candidato ao Senado, mas ainda não há outro nome que tenha tamanha distinção e nem condições de qualquer estratégia, seja mesmo a do silêncio, possa mudar.

O governador Fábio Mitidieri (PSD) também está em silêncio em relação à estrutura do grupo que o apoia. A situação, entretanto, expõe certo sigilo que está muito claro, com a maioria absoluta apoiando a reeleição de Fábio, inclusive segmentos partidários que se dividem em relação ao pleito. A situação é atípica nesse momento, por a cúpula forte da oposição, que ainda não sabe se sai ou fica no Partido Liberal, trabalha em silêncio e na mais absoluta dúvida, porque sequer tem certeza da indicação de candidato a governador. Pode ser Valmir de Francisquinho (PL) de Itabaiana, que tem impedimentos na justiça eleitoral e vi tentar ganha-los. Tem também a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) que tem pouco tempo de administração e seus aliados receiam que ela saia em abril de 2026, para tentar o Governo. É muito temeroso e arriscado.

Com essa dificuldade para apresentar candidatos de oposição, já tem quem fale, em tom de ironia, que Fábio Mitidieri talvez seja reeleito governador por WO.

Bateu Martelo

Chega a informação de que Carlos Cauê “já bateu o martelo” e fechou contrato com o senador Rogério Carvalho (PT) para fazer o marketing de sua campanha à reeleição.

*** Acrescenta que, já partir desta semana, Carlos Cauê inicia contatos com aliados de Rogério Carvalho, para dar início ao seu projeto de campanha.

*** Como profissional, Cauê não pode trabalhar via vínculos de amizade.

Edvaldo leva adiante

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira, hoje pré-candidato ao Senado no pleito de 2026, leva adiante sua pré-campanha a senador e não abre mão de disputar o novo mandato.

*** Edvaldo Nogueira já está conversando com aliados e trabalha para montar outra equipe de marketing para levar adiante sua campanha.

*** O fato de Cauê atuar na Campanha de Rogério não altera o bom relacionamento com Edvaldo.

Não há vaga na base

Analistas políticos avaliam que Carlos Cauê apoia a reeleição de Fábio Mitidieri ao Governo em 2026 e sua presença no marketing de Rogério Carvalho é para aproximá-lo do bloco do governador e ter seu apoio à reeleição.

*** Esse projeto incluiria o nome de Edvaldo para outro mandato e a chapa do bloco governista ao Senado passaria a ser André Moura (UB) e Rogério Carvalho (PT).

*** Entre a maioria dos aliados de Fábio Mitidieri não há vaga na base governista para acomodar Rogério. Nesse caso, a preferência seria para Márcio Macedo (PT).

Congresso mais tranquilo

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse ontem que “as coisas já estão mais tranquilas no Congresso Nacional”, em relação à PEC da Blindagem relatada por ele e que fora arquivada.

*** Segundo Alessandro, agora “o foco é avançar com a isenção do imposto de renda e com pautas de Segurança Pública”.

*** Sobre o projeto de reeleição, Alessandro diz que segue firme, com o foco em trabalhar cada vez mais forte pelos sergipanos.

Georgeo e provocações

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) reagiu às provocações e propôs união entre Emília Corrêa (PL) e Valmir de Francisquinho (PL), prefeitos de Aracaju e Itabaiana, respectivamente.

*** Valmir, inclusive, denunciou “fogo amigo” dentro do próprio PL, dizendo que estão tentando negociar seu posicionamento político sem sua autorização.

*** O Cidadania ainda não tem uma decisão formada sobre o pleito de 2026, em relação a majoritários, porque a sigla se divide entre a situação e oposição.

Para bancada forte

O nome do ex-deputado federal André Moura estaria confirmado como pré-candidato ao Senado com apoio do governador Fábio Mitidieri.

*** André estaria se aproximando do deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) para fortalecer o União Brasil e montar uma chapa majoritária competitiva.

*** Essa estratégia é para consolidar o partido com um vice-governador (Jeferson), um senador (André) e uma bancada forte em 2026.

Escalada do ódio

O vereador Lúcio Flávio (PL) bradou: “Não podemos silenciar diante da escalada do ódio contra os conservadores”.

*** E acrescentou: “eu utilizarei todos os instrumentos legais para coibir estas ameaças. Não irão nos intimidar gratuitamente”.

Suplentes assumem

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) reuniu-se ontem com os dez vereadores que formam sua bancada de apoio na Câmara Municipal.

*** Entre assuntos trocados, um deles teve repercussão: três vereadores se afastam por 120 dias e três suplentes assumem.

*** Segundo um dos vereadores, “Valmir sempre fez isso com seus aliados, para dar vez aos suplentes”.

Tendência é o Republicanos

Não existe ainda qualquer definição para trocas de partido do grupo de apoio a Valmir de Francisquinho. Por enquanto todos ainda continuam no Liberal.

*** Uma posição só será tomada depois de conversa ampla com o deputado federal Rodrigo Valadares (UB), que está prestes a acontecer.

*** Valmir pode permanecer no PL, pelo menos é essa a sua intenção, mas se não der a tendência é migrar para o Republicamos, sigla que apoia Fábio Mitidieri.

Faixa de isenção

A Câmara Municipal de Lagarto aprovou projeto de lei enviado pela Prefeitura que reduz a alíquota do IPTU e amplia a faixa de isenção para famílias de baixa renda.

*** Com a mudança, imóveis avaliados em até R$ 50 mil e renda familiar de até 1,5 salários mínimo passam a ser isentos do tributo, beneficiando mais de 3.500 contribuintes.

*** A proposta recebeu 12 votos favoráveis e 04 contrários.