O voto avaliando a capacidade do candidato

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Parte significativa do eleitorado está acostumada a escolher candidatos sem uma análise profunda sobre sua capacidade de assumir mandatos para o qual foram eleitos. Sempre estão por cima das escolhas os amigos – mesmo que sejam corruptos – parentes próximos, mas incapazes, chefes políticos que negociam diretamente o voto para alguém, além de visitas de candidatos desconhecidos, mas que se dispõe a criar um mercado promissor para o nível de eleitor que precisam. Claro que ao negociar o voto, depois de eleito o então candidato não tem nenhum compromisso com quem lhe deu o mandato pela via comercial. Pagou, votou, ganhou e pronto.

Sergipe, e todo Brasil, precisam de representantes que honrem o voto popular. Estamos diante de mais uma eleição, e com ela vem a responsabilidade de escolher quem vai representar Sergipe no Congresso Nacional. Deputados federais e senadores não são apenas figuras políticas – são os guardiões das leis, das verbas, dos projetos e das decisões que moldam o futuro do nosso Estado. Por isso, é essencial que o voto seja consciente, livre de amarras partidárias, promessas vazias ou interesses financeiros. Não importa o nome, o partido ou o poder econômico por trás da campanha. O que importa é o compromisso real com o povo sergipano, com a justiça social, com o desenvolvimento sustentável e com a ética na política.

Sergipe é um estado pequeno em território, mas gigante em cultura, história e potencial. Para que esse potencial se transforme em progresso, precisa que parlamentares atuem com isenção, coragem, responsabilidade e que não se curvem a interesses pessoais ou corporativos, mas que defendam com firmeza os direitos da população. Não se trata de votar em quem “vai ganhar”, mas em quem merece vencer. O voto é a ferramenta mais poderosa que temos para transformar a realidade. E Sergipe depende da sua escolha. Por isso, espalhe essa idéia. Converse com amigos, familiares e colegas. A mudança começa com informação e consciência. Vote com sabedoria. Vote por Sergipe. Vote pelo Brasil que queremos construir e não em quem pode transformar tudo isso num caos para todos e num paraíso para ele.

Sergipe bem na COP30

O governador Fábio Mitidieri (PSD) diz que “Sergipe está muito bem representado na COP30, em Belém (PA), com as equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Planejamento e da Agência Desenvolve-SE”.

*** – Com planejamento climático, nosso Estado vem se destacando como referência nacional em sustentabilidade, disse.

Márcio chega em Belém

O ex-ministro Márcio Macedo já chegou em Belém do Pará para participar da COP 30! “Estarei por aqui pelos próximos três dias”.

*** Márcio está cumprindo extensa agenda de visitas e diálogo com a sociedade civil organizada. “Vamos juntos”!

André não vota em Alessandro

O ex-deputado André Moura (União) disse ao radialista Narciso Machado, que é o “01 o titular, na chapa majoritária do governador Fábio Mitidieri (PSD) e se o senador Alessandro Vieira (MDB) for o segundo senador, ele será o senador reserva”.

*** André Moura voltou a falar que não vota no emedebista, também voltou a frisar que é o “número 1” na chapa de Fábio Mitidieri e acrescentou que as definições ficarão a cargo do governador.

Alessandro responde a André

O senador Alessandro Vieira (MDB) diz que “Aprendi, faz tempo, que quem sente necessidade constante de reafirmar força e prestígio na verdade sofre muito com a insegurança”.

*** Lembra que “a eleição de 2026 terá duas vagas para o Senado, de igual importância. Mas se for para entrar na brincadeira esportiva, a leitura correta é que em 2018 o eleitor tirou André do jogo oficial e ele permanecerá fora até que o eleitor decida de forma diferente”.

*** Acrescenta que “já eu fui colocado no jogo em 2018 por este mesmo eleitor e estou trabalhando muito para justificar a confiança do ‘dono do time’, que é o povo de Sergipe. As urnas em 2026 vão dar democraticamente a resposta”.

Auxílio moradia

Dos onze parlamentares federais de Sergipe, apenas Ícaro de Valmir e Thiago de Joaldo recebem auxílio moradia em 2025, somando R$ 38.277 cada um no ano.

*** O que dá R$ 3.189,75 ao mês, o equivalente ao preço de um aluguel.

*** Mas a revelação gerou críticas nas redes sociais, com eleitores questionando a necessidade do benefício diante dos altos salários parlamentares. Mas é direito de cada um.

Kitty e Ricardo Marques

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), figura conhecida da política local, pediu união do seu partido, para apoiar o comunicador Ricardo Marques.

*** Kitty é da ala do Cidadania que apoia o Governo de Fábio Mitidieri e sinaliza uma possível candidatura ou apoio estratégico a Ricardo.

Famílias invadem prefeitura

Cerca de 40 famílias invadiram a sede da Prefeitura de Aracaju, ontem à noite, e só vão sair de lá depois que a prefeita Emília Corrêa atendê-las e ouvir suas reivindicações.

*** Membro de uma das famílias deixou claro que “só sairemos daqui depois que a prefeita nos receber”. Acrescentou que “as famílias cansaram de conversar com secretários que nada resolvem”.

Ricardo não vê problema

O vice-prefeito Ricardo Marques disse, sobre ficar com o grupo do prefeito Valmir de Francisquinho, ou da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (ambos do PL) que “da minha parte não vejo problema, sigo leal ao projeto do agrupamento”.

*** Ricardo confirmou que continua firme no Cidadania e acrescenta que não “estou em racha, tenho respeito pela prefeita Emília Corrêa”.

Quem incentiva rixas?

Tudo bem que o vice-prefeito Ricardo Marques continue no Cidadania, não sinta problemas, que não está em racha e respeita a prefeita Emília.

*** Entretanto, nesse ponto, pode ser levantada uma dúvida: “afinal quem está por trás das movimentações de Ricardo Marques contra Emília? Seria Valmir?”

Cidadania fará federação

Segundo um integrante do Cidadania, existe uma disputa nacional no partido entre o atual presidente Comte Bittencourt, e o ex-deputado federal Roberto Freire. Se Comte ganhar, Georgeo também ganha aqui

*** A mesma fonte avalia que se Roberto Freire ganhar haverá mudanças também em Sergipe e anuncia: “uma coisa é certa o partido vai fazer federação com o PSB, que terá o comando. Portanto, o caminho será apoiar o governador?”.

*** E concluiu: “pode afirmar que a corrente que eu lidero vai apoiar Fábio Mitidieri e que o partido tem um grupo de oposição e outro que apoia o governador e Roberto Freire”. Muito complicado…

Fim de semana intenso

Márcio Macedo teve um final de semana intenso em Sergipe. Conversou com lideranças que estarão na construção de sua pré-candidatura a deputado federal. Dessa vez com lideranças da Grande Aracaju.

*** Na sexta-feira cumpriu agenda na cidade de Salgado onde fez entrega de mais de um milhão em equipamentos para saúde fruto de emendas parlamentares de seu mandado de 2022.

Feijoada da Ordem

A feijoada da OAB, no final de semana, corria em paz, até que no “final da festa uma ‘pseudo autoridade federal’ se achou no direito de arrancar adesivos de candidatos que não são ligados à gestão”.

*** A indignação, por parte de advogados e advogadas constrangidos pelo ato, foi notória: “Muitos se perguntavam se essa era a forma adequada de fazer política institucional ou se a autoridade achava que pode tudo contra todos e que nada acontece”.

Maurício disputa o Quinto

O advogado Maurício Gentil decidiu candidatar-se ao Quinto Constitucional aos “45 do segundo tempo”, mas já causou barulho na eleição do Quinto Constitucional.

*** Apoiado por Henri Clay, Inácio Krauss, Aurélio Belém e outros, ele chega forte na disputa pela vaga de desembargador.

Silvânia deixa Calcinha Preta

A cantora Silvânia Aquino, uma das vocalistas da banda Calcinha Preta, anunciou saída do conjunto musical na segunda-feira, por meio de uma publicação nas redes sociais.

*** – “Deixo aqui o meu muito obrigada. Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo”. Disse Silvânia no final de sua carta ao conjunto.

Saída triste a de Silvânia

Carol Prado considerou muito triste a saída de Silvânia da Calcinha Preta. “Não sei se ainda existe um futuro possível pra banda”, disse.

*** Para Carol, “vai se dissolvendo algo que foi ponto de partida cultural para um monte de gente que cresceu no Nordeste”.