Obras postas sem condições

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Na avaliação geral deste ano, as eleições nacionais não contaram com a presença de líderes tradicionais que esquentavam o pleito e agitavam o eleitorado apenas pela figura. Há quem diga que natural essa renovação de pouca experiência. Nem tanto: o líder de carisma exposto avaliava o final do seu comando e preparava nomes fortes para substituí-lo na eleição seguinte, inclusive com a preparação de toda uma estrutura que pudesse dar continuidade ao projeto político. Atualmente, faltando oito dias para as eleições, ainda não deu para identificar uma liderança forte na disputa pela Prefeitura, capaz de fazer retornar período de nomes que realmente mexeram com a cidade, como o próprio Edvaldo Nogueira, que não faz uma má administração.

É preciso que os novos políticos que estão chegando busquem maturidade para apresentar e realizar programa político amplo de reforma das cidades, em condições absoluta de construí-lo e não fiquem apenas na imaginação de uma população carente que, ao invés da modernidade de uma estrutura nova, prefira comida à mesa, escolas e condições para ter uma vida digna. Percebe-se que os candidatos estão anunciando obras de alto quilate, sem sequer saber onde conseguir dinheiro para realizá-la. O orçamento é muito importante para a reforma acima do nível das condições da cidade e não pode servir para anúncio de obras que deixam os eleitores entusiasmados para perderem seus votos.

Muito que comemorar

Segundo o presidente do PSD, governador Fábio Mitidieri, a completar 13 anos de existência nesta sexta-feira (27) o Partido Social Democrático (PSD) tem muito que comemorar.

*** Mitidieri destaca que o PSD tem se consolidado em Sergipe através da contribuição dos dois governadores eleitos pelo partido e, atualmente, tem dois deputados federais, cinco deputados estaduais eleitos e diversos vereadores pelo estado.

Luiz desmente “justa causa”

Luiz Roberto desmentiu ontem, com veemência, acusações de que foi demitido por justa causa da Petrobrás, onde atuou por 32 anos.

*** Luiz explicou que tentaram vincular coisas distintas para buscar macular sua imagem, justamente no cenário de crescimento da sua candidatura na reta final de campanha.

Candisse nas ruas

A candidata do PT, Candisse Carvalho, está com o seu time na rua e faz uma campanha que dá uma crescida, mas sem ameaça de sequer chegar ganhar o primeiro turno.

*** De qualquer forma Candisse surpreendeu com a sua postura de candidata, e se saiu melhor do que alguns nomes tradicionais do partido.

Fábio na campanha

O deputado federal Fábio Henrique (UB) está trabalhando muito nesta campanha, para eleger Samuel Carvalho prefeito de Socorro.

*** Também atua na campanha de Yandra Moura, participando de atos em Aracaju e trabalhando com vigor. Fábio é candidato à reeleição em 2026.

Linda e Delegado

Linda Brasil (Psol) e o delegado Mário Leony, candidato a vereador em Aracaju pelo partido, apresentaram denúncia à Justiça Eleitoral contra o candidato a vereador Lúcio Flávio (PL).

*** O documento questiona a distribuição de um panfleto de campanha do candidato bolsonarista, que contém fake news, mensagens de ódio e incitação à discriminação contra a população LGBTQIA+.

Tendência é essa

Um membro importante do grupo da vereadora Emília Corrêa (PL) disse ontem que não “há dúvida que ela ganha no primeiro turno. A tendência é essa”.

*** Acrescenta, entretanto, que é um período de várias pesquisas que confunde o eleitorado.

Ainda não empolgou

Um ex-prefeito de Aracaju, de forte influência na política do Estado, admitiu que na reta final do pleito a população ainda não e empolgou com os candidatos.

Disse que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) é o culpado por isso, mas surpreendeu quando disse que vai votar em Luiz Roberto (PDT).

Acha que algumas lideranças precisam se reunir para chamar o feito à ordem, em relação ao pleito de 2026.

Hilda e Rafaela

A prefeita Hilda Ribeiro, segundo uma liderança forte do seu grupo em Lagarto, disse será a responsável pela Eleição de Rafaela em seu município.

*** Acrescentou que nunca viu em Lagarto uma prefeita chegar ao fim do mandato, sem nenhuma rejeição.

Críticas diretas

Na reta final em Aracaju, candidatos estão expondo, nos programas de TV, críticas duras a adversários que, de alguma forma apoiaram Bolsonaro em 2022.

*** A campanha anti bolsonarista visa a atingir os demais candidatos que ainda têm vinculação com o ex-presidente, num momento que a direita predomina.