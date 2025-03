Oposição baratinada

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Segundo avaliação de um político que circula em todas as áreas, “a oposição em Sergipe, principalmente em Aracaju, estará baratinada”. Acrescentou que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está batendo cabeça com o presidente regional do Partido Liberal (PL), Edvan Amorim, e provocará a ida dos líderes de Itabaiana para o Republicanos. As conversas estão aprofundadas, mas a decisão vai depender de reunião entre a direção do partido. Francisquinho nega e evita comentários, mas toda a conversa está ocorrendo através do seu filho, deputado federal Ícaro de Valmir, que está apegado a toda cúpula do Republicanos, inclusive o presidente nacional, Marcos Pereira.

Não dá para fazer avaliação do Partido Liberal sem a presença de Francisquinho. Que pensa em disputar o Governo e vem acompanhando apanhados das pesquisas, porque muita gente do Republicanos no País recusa-se a trocar de partido e cria um problema que desacelera a legenda. Heleno Silva, que está no Republicanos já há anos, diz que se o partido liderar entendimento com outras legendas pode até sair, dependendo da conversa que terá com o presidente Marcos Pereira. Mas há um detalhe: Heleno segue o governador Fábio Mitidieri desde quando ele disputou o Governo e não deixará de fazê-lo na disputa pela reeleição. Essa decisão não vai demorar, porque o Republicanos tem pressa em montar sua equipe em todo o Brasil.

Placa de Déda

Os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Humberto Costa (PT-PE) entraram ontem com projeto que favorece a Marcelo Déda, exatamente no dia do seu aniversário.

*** O projeto sugere a colocação de placa de Déda na sala de Heróis da Pátria do Senado Nacional.

Eliane candidata

Eliane Aquino (PT) – ex-vice-governadora de Sergipe – começa a atuar para ser candidata a deputada federal em 2026.

***Eliane continua em Brasília participando do Governo Lula, mas está visitando Sergipe com maior frequência. É um bom nome para o partido.

Mesma prática

Floriano Fume acha que novo prefeito de Socorro, Samuel Carvalho, se consolidou como uma das principais lideranças do Estado, depois de eleger-se prefeito da cidade.

*** Coronel P acha que o “prefeito Almofadinha de Socorro, Samuel Carvalho está com a mesma prática do Padre Inaldo em relação a aluguéis de imóveis”.

Restaurante Reinaldo

Hoje tem a cerimônia de inauguração do restaurante escola, no TCE, que funcionará em parceria com o Senac.

*** O importante vem agora: “o nome do restaurante será o do conselheiro Reinaldo Moura”. A solenidade tende a reunir políticos de todas as tendências e possíveis candidatos em 2026.

Seguir a pegada

Ontem, um jornalista experiente disse que “se os políticos seguirem a pegada de Reinaldo Moura, vão todos se unir sem problemas”.

***Reinaldo tinha por prática a unidade do bloco político com fidelidade de todos os seus membros. O sucesso estaria aí…

Márcio e João Daniel

O ministro Márcio Macedo (PT) adiou almoço ontem com o presidente regional do PT, deputado João Daniel, para tratar sobre sua candidatura. Um compromisso em Brasília provocou o adiamento.

*** Segundo João Daniel, iam discutir questões do partido em Sergipe, inclusive a candidatura de Márcio ao Senado.

*** João Daniel será candidato à reeleição e diz que o partido vai tratar de composições depois do encontro Estadual do Partido.

Jackson e Rubens Paiva

Em viagem pelo exterior, o ex-governador Jackson Barreto, recebeu telefonema de um jornalista de outra cidade, querendo saber por que ele colocou o nome do deputado Rubens Paiva em Aracaju?

*** Jackson não respondeu por falha na ligação, mas quando chegou a Aracaju disse que inaugurou a Praça Rubens Paiva quando assumiu a Prefeitura, em 1988, após assumir a Prefeitura pela primeira vez, na Rua Nestor Santos.

*** JB sequer comunicou à família de Rubens e nem foi na onda do Oscar e de todo o movimento que se fez no País nestes últimos dias: “Foi coisa de admiração pelo trabalho do companheiro”.

Consignado ao Trabalhador

O presidente Lula lançou ontem novo consignado privado, batizado de ‘Crédito do Trabalhador’. Vai funcionar através de descontos nas folhas de pagamento das empresas em o cidadão trabalha.

*** Não tem apoio da maioria dos economistas, pelo risco do desconto mensal influir no orçamento doméstico.