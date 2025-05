Oposição bate cabeça

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) disse ontem que a “oposição em Sergipe bate cabeça, não fala a mesma língua e isso a enfraquece”. Acrescentou que ninguém pergunta sobre “quem vai enfrentar o governador Fabio Mitidieri, no próximo ano”.

Aracaju, com a prefeita Emília Corrêa (PL), o que se vê é uma desunião entre eles. É Valmir de Francisquinho que não quer sair do PL, comandado por Edvan Amorim, é Ricardo Marques, vice-prefeito, que seria um pretenso candidato a governador, sendo enfraquecido na Secretaria de Comunicação, perdendo espaço. A prefeita Emília ainda não deu o tom da sua administração, com problemas na área administrativa, como limpeza pública e do transporte.

A oposição realmente na fala. Segundo Heleno, o senador Rogério Carvalho, que é oposição, mas já viu que tem condições de se aproximar de Fábio Mitidieri. Viu essa proximidade ficar mais longe com o posicionamento do governador, quando ele disse que não seria justo dar espaço ao PT, que faz oposição a ele, e não beneficiar os seus aliados.

Pelos bastidores os nomes do governador ao Senado serão André Moura e Alessandro Vieira, que cada vez mais se fortalecem. Valmir de Francisquinho, que teoricamente seria o candidato da oposição, fez de Emília prefeita de Aracaju uma força. Mas, na quinta feira, em alto e bom som, durante entrevista, disse que Emília nunca foi grata. Lembrou que nos últimos 15 dias da campanha do segundo turno, em 2022, ele veio para Aracaju e visitou bairros, família, setores do comércio e até hoje Emília não lhe deu um telefonema de gratidão.

É grande o problemas na oposição, através da “desunião, porque não tem nomes e não fala a mesma linguagem”. Lembrou que pela primeira vez, em 20 anos, não tem um nome das oposições definido para disputar as eleições do próximo ano.

Mitidieri e a marcha

O governador Fábio Mitidieri considerou a Marcha dos Prefeitos importante para eles porque é uma oportunidade de serem ouvidos, de mostrarem suas angústias e cobrar ações do governo federal.

*** – Enquanto deputado sempre procurou apoiar essa iniciativa e agora, como governador, não serei diferente, disse.

*** Fizemos uma edição do ‘Juntos por Sergipe’ em Brasília e recebemos toda a comitiva do Estado. “Momento importante de conversarmos e alinharmos ações e políticas públicas”.

Laércio Com Caiado

Laércio Oliveira (PP) participou ontem de evento em Aracaju promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe, que recebeu a visita do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

*** O senador repudiou o esquema de fraude que atingiu aposentado e pensionistas do INSS no país, embora tenha optado por não assinar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).

*** Laércio reforçou que “sua posição não significa omissão”.

Thiago filia-se a UB

O deputado federal Thiago de Joaldo saiu do Progressistas e “veio se filiar no União Brasil, partido que faz federação com o PP”. Ele tem conversado com o ex-deputado André Moura.

*** Por coincidência o União Brasil e o Progressistas estão formando composição, que falta oficialização do TSE.

*** Joaldo diz que pensou em disputar candidatura majoritária, mas terminou se decidindo pela reeleição.

Rodrigo e Janja

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) disse, em entrevista, que a primeira dama do Brasil, Janja Lula, fala com admiração sobre métodos de censura das redes sociais na China.

*** E mais: “ela já tinha dito que não iria se calar, mas quer calar o cidadão brasileiro. Pode isso?”, pergunta o deputado.

TRE e Sukita

O TRE-SE liquida mais uma vez com Sukita. Ele e sua filha Isadora Sukita foram condenados por propaganda eleitoral irregular.

*** A decisão foi unânime, mas Sukita ainda pode recorrer em segunda e até terceira instância.

Valmir não viaja

O prefeito de Itabaiana, Valmir (22) não participou do encontro de prefeitos, em Brasília, quinta-feira, porque tinha compromissos administrativos em sua cidade.

*** Enviou para lá alguns secretários e assessores, vinculados ao que seria tudo no encontro.

Katarina recebe

Durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, a deputada federal delegada Katarina Feitoza (PSD) reforçou o compromisso com os gestores sergipanos.

Ela recebeu prefeitos, vices e lideranças municipais em seu gabinete para dialogar sobre pautas prioritárias em tramitação no Congresso e a destinação de emendas. Ela salientou a importância dos recursos para as cidades.

Márcio é candidato

A corrente do PT vinculada a Márcio Macedo em Sergipe, está trabalhando para que ele seja candidato ao Senado.

*** Provavelmente depois de eleição do PT no Estado, o partido vai se dedicar a isso.