Oposição precisa de unidade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há necessidade de se fazer uma observação sem o clic das fotos e nem os exageros de segmentos da internet. O Estado vive um momento curioso: há estabilidade institucional sob o governo de Fábio Mitidieri (PSD), mas também uma tensão latente entre grupos políticos que disputam espaço para 2026. A oposição, fragmentada e sem um nome consolidado, tenta se reorganizar enquanto o governo busca manter sua base coesa e ampliar sua influência. A oposição em Sergipe enfrenta um dilema clássico: tem nomes com recall eleitoral (como Valmir de Francisquinho), mas que esbarra em problemas jurídicos e falta de unidade. A tentativa de se pacificar o campo oposicionista é sintomática, mas há uma percepção de que, se não houver união, o governo tende a se perpetuar.

A oposição precisa mais do que nomes: necessita de narrativa, projeto e capacidade de mobilização. Sem isso, será apenas uma colcha de retalhos. Por outro lado, o governador Fábio Mitidieri lidera com folga as pesquisas, mas enfrenta o desafio de manter sua base unida. Há atritos com figuras importantes como André Moura e Alessandro Vieira, que podem se tornar adversários caso não sejam acomodados politicamente. O PSD, embora forte, precisa administrar egos e ambições para evitar rachas. O cenário atual, a um ano do pleito, mostra que Mitidieri tem reeleição tranquila, mas se mantiver a aprovação e a base unida, o governador pode vencer com folga.

A oposição fragmentada favorece esse cenário meio incompreensível e conturbado. Se houver um embate entre Mitidieri e Valmir pode acirrar o debate político, porque Valmir representa um eleitorado mais conservador e popular, o que pode mobilizar massas. Entretanto, Fábio Mitidieri já está revelando equilíbrio e capacidade administrativa, que, numa visão desse momento, há dificuldade de ser superado, também pelo seu estilo de mobilidade que diversifica o apoio eleitoral sem preconceito. Assim, Sergipe vive um momento de transição política: o governo tenta consolidar um novo ciclo, enquanto a oposição busca se reinventar. O futuro dependerá menos dos nomes e mais da capacidade de construir projetos que dialoguem com os anseios da população, que são segurança, emprego, saúde e infraestrutura.

Cláudio é candidato

O secretário da Saúde, médico Cláudio Mitidieri (PSB) confirma que é candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

*** Disse que não são verdadeiras as informações de que ele estaria fora do pleito e explicou: “em entrevista, disse apenas que “falta muito tempo e que o projeto principal é a reeleição do governador Fábio Mitidieri”!

*** E concluiu: “sairei em dezembro e sigo pré-candidato neste momento”!

Edvaldo não recua

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) mantém sua candidatura ao Senado e diz que a sua aceitação é grande: “onde ando percebo o sentimento de apoio e solidariedade que o incentiva”.

*** Edvaldo deixa claro que defende a reeleição de Fábio Mitidieri e vai disputar o Senado, mesmo que haja três ou mais candidatos.

Sobre número de candidatos

Segundo ainda o ex-prefeito Edvaldo Nogueira, o governador Mitidieri teve encontro rápido com o senador Rogério Carvalho (PT) e se “amanhã ele resolver apoiar Fábio, não serei contra”.

*** Edvaldo diz que uma coligação pode ter “o número de candidatos que os partidos indicar, desde que todos sigam a orientação do bloco, no apoio ao governador”.

Eliane escreve a Fábio

A ex-vice-prefeita Eliane Aquino (PT) enviou zap dando parabéns ao governador Fábio Mitidieri (PSD) “e toda equipe que trabalhou e trabalhará nesse local (Hospital do Câncer). Que seja um espaço de esperança, saúde e vida”.

*** Mitidieri respondeu: “vamos continuar trabalhando, incansavelmente, para que a saúde e todas as áreas do nosso Estado avancem cada vez mais”.

*** E concluiu: “conto com a sua presença na inauguração deste importante equipamento de saúde”.

Disputa pelo Senado

Um analista político revela que “a disputa pelas duas vagas ao Senado em 2026 está em empate técnico entre sete nomes, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data”.

*** Para ele, “o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) aparece com 11% das intenções de voto, seguido por Edvaldo Nogueira (ex-prefeito de Aracaju) com 10%”.

*** Rogério Carvalho (PT), busca reeleição, enquanto Alessandro Vieira (MDB) tenta consolidar apoio dentro da base governista, que enfrenta dificuldades de alinhamento.

*** Pesquisa realizada a um ano de antecedência deixa muito a desejar.

Entrar com recurso

Um aliado do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, disse ontem que sobre sua condenação, tudo está dentro do esperado.

*** E destrinchou: “um desdobramento do processo do matadouro, onde Valmir foi inocentado na primeira instância e perdemos agora na segunda”.

*** E conclui: “só nos resta entrar com um recurso no STJ e se precisar no STF”.

Sobre o Podemos

Quanto a assumir o comando do Podemos em Sergipe, só será decidido na próxima semana, “mas ainda não descartamos outro partido”.

*** O grupo de Valmir viaja terça-feira a Brasília para decidir sobre o Podemos. Mas, “tem um coisa já definida, não ficaremos no Partido Liberal”.

Amorim sem informação

O empresário Edvan Amorim diz que até agora não tem essa informação de que o Republicanos “vem para o nosso grupo”.

*** Diz que seu irmão, Eduardo Amorim, é pré-candidato a Senador. E que ao Governo, nosso candidato é Valmir de Francisquinho ou Emília Corrêa.

*** Deixa claro que não será necessariamente nessa ordem, ou seja, “o grupo decidirá oportunamente quem será”.

Sérgio e aproximação

Em Entrevista à Fan FM, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou ações administrativas e, mais uma vez, falou da possível aproximação entre Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho (PT).

*** No mais, Sérgio falou sobre sua gestão a exemplo da implantação do desjejum nas escolas municipais, investimentos em pavimentação, nomeação de concursados e redução de IPTU.

Nome ao Governo

O vereador Lúcio Flávio (PL) disse ontem que ainda não há definição do nome da oposição ao Governo do Estado.

** Disse que “caberá à nossa líder, prefeita Emília Corrêa, decidir isso em breve”. E acrescentou: “a única certeza que temos é que teremos uma candidatura. Isto é certo”!

Ricardo sobre suplência

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, é o candidato a senador suplente de André Moura e disse que o trabalho junto à população está indo bem.

*** Quanto ao candidato a senador, ex-deputado federal André Moura, demonstra que está crescendo demais, “se organizando discretamente”.

Avaliação do jogo insosso

Um bem avaliado político de Sergipe faz uma análise rápida do momento político: “um jogo insosso”. Diz e acrescenta: “vejo muitas reclamações da opinião pública cobrando de mim” e a pergunta: “por que deixou a política”?

*** Avalia que “o quadro sergipano está sem sal, sem líderes para empolgar e outras afirmações às vezes até grosseiras. É o que ouço”. Ai fica o impasse: “em quem votar? Em quem confiar? O quê representa o atual quadro político do Estado”?

*** E mais: “qual a formação desses candidatos? Qual a ideologia deles? Qual o compromisso social desses novos candidatos? Hoje vivemos quase e exclusivamente ao sabor das emendas parlamentares. É o chamado mandato vale quanto pesa”, conclui.

Clarisse bem citada

A advogada e ex-juíza do TRE-SE, Clarisse Ribeiro, vem andando bem na corrida pelo quinto constitucional e já é citada como uma das favoritas, segundo revela um dos seus colegas.

*** Filha do advogado Eduardo Ribeiro, ela já conta com um grande leque de apoiadores, que inclusive esteve com ela durante sua inscrição na quinta-feira passada.