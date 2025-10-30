Oposição tenta ampliar recomposição

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A oposição em Sergipe enfrenta um cenário desafiador para 2026: sem um nome forte consolidado, o favoritismo de Fábio Mitidieri se amplia, dificultando qualquer tentativa de ruptura no atual domínio político. A análise do reagrupamento da oposição em Sergipe ainda revela um quadro de fragmentação e falta de tração popular frente à força política do atual governador. As pesquisas mais recentes indicam que Mitidieri lidera com folga em quatro dos cinco cenários testados, com percentuais que variam entre 31,92% na pesquisa espontânea e 44% na estimulada. O único nome que aparece como possível adversário competitivo é Valmir de Francisquinho (PL), prefeito de Itabaiana, que alcança até 36% das intenções de voto em um dos cenários.

Ainda não há consenso em torno de um nome capaz de unificar os grupos opositores. Valmir de Francisquinho é o mais citado, mas ainda não representa uma candidatura consolidada, em razão de processos judiciais que impedem isso. Ontem, a oposição conquistou o Podemos, em reunião em Brasília, e o nome do vice-prefeito Ricardo Marques, ainda no Cidadania, se fortalece ao ser o provável indicado de Valmir. Com Edvan Amorim presidente, o Podemos terá para o Senado Eduardo Amorim e Adailton Sousa. Mesmo assim, e diferentemente de outros anos, a oposição não conseguiu apresentar novas lideranças com apelo estadual. Figuras tradicionais não têm conseguido se reinventar ou ampliar sua base para além de redutos locais. Mitidieri, mesmo com críticas pontuais, mantém boa avaliação e capitaliza a máquina estadual para reforçar sua imagem. A liderança nas pesquisas espontâneas mostra que ele já está no imaginário do eleitor como favorito, mesmo sem campanha formal.

Há movimentações entre partidos como PL, agora o Podemos e Republicanos para formar uma frente ampla, mas sem um nome de consenso, essas articulações tendem a perder força ou se limitar a disputas proporcionais. O governador segue fortalecendo alianças e ocupando espaços políticos, o que pode dificultar ainda mais a entrada de um adversário competitivo no cenário. Assim, sem um nome forte, carismático e com capilaridade estadual, a oposição em Sergipe corre o risco de repetir o desempenho de ciclos anteriores, consolidando a reeleição de Mitidieri como um caminho natural. Para mudar esse quadro, seria necessário um movimento ousado, com renovação de lideranças, construção de uma narrativa alternativa e articulação política eficiente, elementos que, até agora, não se manifestaram com força.

Fábio focado na gestão

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, ontem, que foi “tudo certo” em São Paulo. E conta que “tivemos uma visita aos estúdios da TV Bandeirantes aonde fomos divulgar as ações do Governo e firmar novas parcerias”.

*** Além disso, Mitidieri pode visitar o “amigo Belivaldo, que por sinal, está muito bem, graças a Deus”. Quanto à política, o governador admite que “tudo caminhando normalmente”. No mais, “seguimos focados na gestão”.

Cenário de Senado

Fábio Mitidieri disse ontem que “nunca tratei sobre o Senado”. Apenas sobre a possibilidade de apoiar o presidente.

*** E acrescentou: “Todo mundo sabe o cenário de Senado no nosso agrupamento”.

*** E explicou: “até porque sou de um partido que pode ter candidato a presidente. O que, obviamente, precisa ser conversado internamente”.

Podemos está com Valmir

O grupo liderado pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) retorna mais forte. Depois de reunião com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, terça-feira à noite, o partido passa a ter o comando do bloco.

*** O Podemos está na oposição, em Sergipe, e terá nova composição já nos próximos dias. O presidente do partido no Estado será o empresário Edvan Amorim, que deixou o PL já há algum tempo.

Ricardo vai para o Podemos?

As informações sobre a conquista do Podemos foram controladas, para evitar excessos e ninguém fez relato. A reunião foi longa, mas se chegou a consenso sobre o domínio do partido, que pode mudar de diretório já na próxima semana.

*** A presença do vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) provocou surpresa pelo menos a dois integrantes do grupo, fora todos os eleitores e a direção do Cidadania.

Quando a janela abrir

Dois deputados federais – Ícaro de Valmir e Thiago de Joaldo – e o estadual Marcos Paulo integraram o grupo que esteve na reunião com Renata Abreu.

*** Os três vão se filiar ao Podemos entre março e abril do próximo ano, quando for aberta janela que permite troca de legendas pelos parlamentares.

*** Apesar disso, os deputados já começam a atuar na Câmara e Alese, dentro do que orientar a Direção Nacional do Podemos.

Importante a união

O deputado Federal Rodrigo Valadares (União) – que vai presidir o Partido Liberal a partir de março – disse que iria procurar Valmir em Brasília, mais ainda não o fez.

*** Acha importante que o grupo permaneça unido. E diz: “se tivermos mais um partido no grupo, melhor. Se estivermos juntos, ‘podemos’ fazer de três a quatro federais”.

Gustinho desmente

O presidente regional do Republicanos em Sergipe, deputado federal Gustinho Ribeiro, desmentiu que o ex-deputado Heleno Silva estaria deixando o partido até março.

*** Disse que Heleno Silva é fundador do partido em Sergipe e “tem total chance de se eleger nas eleições de 2026”. E acrescentou: “Republicanos fará dois federais”.

Heleno avisa a presidente

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) disse, entretanto, que sua saída do partido só em último caso. E acrescenta: “somente se a chapa não der segurança para eleger dois federais”.

*** Heleno acrescenta: “Já avisei inclusive ao presidente nacional, deputado Marcos Pereira”.

Secretário envolvido

Chega a informação que Altram Paixão, atual secretário de Obras de São Domingos, está envolvido em um processo por improbidade administrativa.

*** A denúncia pode comprometer sua carreira pública e vínculos com as redes de ensino municipal e estadual.

Rodrigo sobre Lula

O deputado federal Rodrigo Valadares (União) diz que “enquanto ele (Lula) trata bandido como “vítima” e “coitadinho”, o povo de bem é deixado à própria sorte”.

*** E diz mais: “presidente sério enfrenta o crime (Lula o protege). Esse é o grande problema”!

Linda e ação no Rio

A deputada Linda Brasil (Psol) pergunta: “que tipo de governo mede eficiência pela quantidade de corpos”? E responde: “isso é genocídio, é política da morte disfarçada de “combate ao crime’”.

*** Acrescenta que, “o que está aconteceu no RJ é uma chacina, um massacre! Isso não é política de segurança, mas de guerra contra o povo preto e periférico”.

João Daniel e transição

O deputado federal João Daniel (PT) diz que o Brasil está no centro de uma disputa global pelos minerais que movem a tecnologia e a transição energética.

*** E acrescenta: “o Congresso debate os projetos que podem definir o futuro da nossa soberania e do meio ambiente”.

Edgar e a injustiça

O Tenente Edgar (PM-SE) diz que “o Brasil está entregue à criminalidade. Vejamos internar os usuários compulsoriamente a justiça não deixa”.

*** – Mas combater os traficantes é injustiça, pois eles são vítimas dos usuários, resta às polícias cruzarem os braços.

Fabiano vai a Glória

O advogado Fabiano Feitosa, candidato inscrito no Quinto Constitucional, começou a rodar todo Estado. Em Glória recebeu apoio de mais de 150 colegas.

*** Glória disse ao candidato que sonha em ver um sertanejo nato como desembargador no Tribunal de Justiça de Sergipe.

Belivaldo recebe alta

O ex-governador Belivaldo Chagas recebeu alta, ontem, do hospital em que estava internado em São Paulo. Ele está bem e os médicos constataram que a doença não se expandiu.

*** Belivaldo chega hoje à tarde e segue direto para Simão Dias, onde ficará em repouso por alguns dias. Deu tudo certo e o ex-governador demonstra alegria pelo êxito da Cirurgia.