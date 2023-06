Os festejos e a força política

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Neste período junino a política corre solta entre fogueiras, quadrilhas e shows de vários artistas. Em Aracaju percebe-se a presença de pré-candidatos a vereador e prefeito (incluindo os que tentam reeleição), dançando solto no meio da multidão, fazendo questão de mostrar a cara e o sorriso. Uma loucura! Ontem, dia dos namorados, quem frequenta o Instagran percebeu que o amor é infinito e mantém os casais felizes, românticos e carinhosos como se estivessem em eterna paquera. No Instagran é tudo muito bom, sem qualquer problema que afete o casal de ‘eternos namorados’. Os restaurantes cheios e tanta emoção, entre abraços e afagos, que deixa um clima de felicidade infinita. Que bom! Na realidade precisa-se de momentos assim para expor sentimentos que demonstram como é a vida do casal perfeito e ternamente apaixonado.

O final de semana prolongado foi de festas juninas em cidades do interior. Geralmente patrocinadas pelas Prefeituras, mas que a oposição aproveitava para participar em grupo, mesmo que criticasse alguns fatos, exclusivamente para marcar posição. À frente sempre os chefes políticos que são candidatos ou estão indicando alguém exatamente para enfrentar o anfitrião, que geralmente consegue reunir maior número de seguidores, inclusive pela força dos cargos. E é exatamente nestas festas do interior que a política se faz de forma mais exata, direta, entre eleitores conhecidos, que cumprem a palavra e o que falaram ao seu candidato, desde que integram a sua base política, dando firmeza a um provável resultado favorável no final.

Já nos povoados e em cidades menores, os festejos juninos são promovidos pelos dois grupos rivais, numa concorrência clara, onde ganha quem expor maior animação e com o eleitor unido em torno do seu ídolo. Cada lado procura oferecer melhores condições ao eleitor, com o objetivo de atrair pessoas que estão na festa do adversário e adquirir força para superá-lo e se convencer de que não será difícil ganhar o pleito. Depois do São João há uma calmaria e trabalho para rearrumar os grupos e reconquistar o que perdeu. De qualquer forma, no Nordeste, os festejos servem de parâmetro para as condições de cada um avaliar quem pode ou não apoiar na disputa pelas Prefeituras e Câmaras municipais, independente das condições e capacidade administrativa de cada um.

Mitidieri e festejos

Governador Fábio Mitidieri (PSD) diz que tem participado “ativamente dos festejos juninos e pude comprovar a importância para o incremento da economia”.

***E calculou: “milhares de empregos gerados nesse período. Dos ambulantes aos empresários do comércio, setor hoteleiro, bares e restaurantes”.

*** Acrescenta que “todos tiveram suas vendas potencializadas pelos festejos juninos. Podemos dizer que até aqui está sendo um sucesso”.

Lideranças no São João

Nas cidades que acontecem festejos juninos (quase todas) lideranças políticas circulam com seus grupos e tentam conquistar eleitores para o pleito de 2024.

*** Alguns prováveis candidatos insinuam pretensão de disputar e ficam à frente dos festejos. Já os que se declaram candidatos participam como se já estivessem em plena campanha.

*** A tendência é que o “boom” da pré-campanha se inicie para valer em outubro.

Alessandro no podcast

No Instagran, segundo o “Política de Fato”, o senador Alessandro Vieira (PSDB) teria criticado os vereadores Ricardo Marques e Sheyla Galba (Cidadania) no podcast “Casa de Sopapo”, apresentado por Kátia Santana.

*** Na realidade há problemas interno, porque o Cidadania não vai apoiar nome indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Procurado pela coluna sobre o assunto, o senador Alessandro Vieira disse que não houve “nada demais, apenas respondi uma pergunta da colega Kátia Santana”.

André sobre 2024

O ex-deputado federal André Moura (União) disse ontem que ainda não conversou com o governador Fábio Mitidieri (PSD) sobre sucessão em 2024.

*** Explica, entretanto, que o União Brasil estará com Fábio Mitidieri em alguns municípios e em outros não, durante o pleito municipal.

*** André Moura antecipou que o União vai participar das discussões para a Prefeitura de Aracaju, que só se iniciam quando Fabio e o prefeito Edvaldo Nogueira anunciar.

*** – Já em 2026 o projeto do União Brasil é estar ao lado de Fábio, disse.

Sobre Belivaldo

A coluna recebe por ‘zap’ uma mensagem: “anote ai: Belivaldo Chagas é sem sombra de dúvidas, candidato a prefeito de Aracaju com o apoio de todos”.

*** A fonte integra o grupo que frequenta diariamente o café da manhã de uma delicatesse no bairro 13 de Julho.

*** Belivaldo não fala em candidatura, mas diz que “está recolhido em relação à política e quem quiser me ache”.

Realização do PED

O Partido dos Trabalhadores não realiza este ano, em Sergipe, o Processo de Eleições Diretas (PED) para os diretórios no Estado.

*** Vai acontecer em 2025, porque geralmente é realizado em ano que não tem eleição.

***Aliás, em Sergipe, apenas quatro municípios que estão precisando regularizar seus diretórios farão o PED este ano.

Marcio e Tebet

Marcio Macedo, ministro da Secretario-Geral da Presidência da República, e Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, estarão em Aracaju dia 22 próximo.

*** Os dois realizam o Plano Plurianual Participativo (PPA), que estabelece os grandes objetivos e metas dos programas de governo a cada quatro anos em todos os Estados.

*** A convite de Marcio, a ministra Tebet aproveita para conhecer e participar dos festejos juninos em Aracaju,

Pesquisa e casais

Publicada no Metrópoles: Pesquisa feita com usuários de um site para encontros extraconjugais apontou que 33% dos usuários escolhem o(a) amante para comemorar a data.

*** A coisa é séria: por coincidência, os motéis de Aracaju registraram poucas filas, assim mesmo no período da tarde.

Luísa é pré-candidata

Luíza Ribeiro (PSB) é pré-candidata à prefeita de Lagarto e diz que é a única da oposição, porque nas eleições de 2022 votou em Rogério Carvalho (PT) a governador.

*** Luíza disse que está começando a conversar com o ex-prefeito Valmir Monteiro e avaliam a possibilidade de uma composição para formação de chapa.

*** O símbolo de Luisa é um “L”, formado com o polegar e indicativo, idêntico ao de Lula.

Valmir não comenta

O ex-prefeito Valmir Monteiro ainda não conversou com Luiza Ribeiro sobre política, disse ele, ontem. Mas fez uma entrevista com ela em uma rádio sobre assuntos gerais.

*** Valmir disse que neste momento precisa cuidar de sua saúde, mas não nega que pode ter um entendimento político com Luíza, embora alguns aliados – e até seus familiares – sejam contra.

*** Deixou no ar que a tendência é disputar a Prefeitura, em razão “do caos que a população está passando, principalmente na área da saúde e muita gente me procura”.

João na China

O presidente do PT regional, deputado federal João Daniel (PT) chegou hoje à China para estudos. Foi em grupo indicado pela Câmara e também trata de assuntos de interesse do partido.

*** João Daniel terá reunião com a cúpula do PT em Aracaju já na próxima semana, para primeira conversa sobre eleições, visando também cidades do interior.

Rodrigo e superávit

O deputado federal Rodrigo Valadares (União) diz que o superávit de R$ 54,1 bilhões nas contas públicas em 2022, após 08 anos consecutivos de déficit, é um reflexo claro da gestão responsável de Bolsonaro.

*** Segundo Rodrigo, “ele mostrou que é possível fazer a diferença e colocar o Brasil no caminho certo”.

Dedicada a Maura

A coluna de hoje é dedica a D. Maura, mãe do ex-prefeito de Pacatuba, Alexandre Martins, e avó da prefeita Manuella, que morreu ontem.

*** O governador Fábio Mitidieri desejou “que Nossa Senhora da Conceição conforte os corações de todos que sofrem com a saudade”.

*** Dona Neusa foi sepultada ontem à tarde em Penedo e Alexandre estava abalado emocionalmente.

