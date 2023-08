Os nomes de Edvaldo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), não fala sobre as eleições para sua sucessão, mesmo que influencie diretamente na indicação do candidato. Não dá nenhuma dica sobre como pretende atuar para sugerir um nome e, quando fala no pleito acha que ainda é cedo para sugestões. Ontem, entretanto, em conversa informal com políticos, um aliado do prefeito deixou passar que Edvaldo Nogueira tem se fixado em nomes que integram a administração para indicar um deles. O objetivo é que dê continuidade ao trabalho que realiza a frente da Prefeitura com credibilidade, e não interrompa o projeto de cidade que vem sendo realizado desde 2016.

Um dos nomes que está em observação pelo prefeito Edvaldo Nogueira é a secretária da Saúde do município, Waneska Barboza, pelo trabalho que vem realizando no município e pela visão administrativa que revela. Lembrou da atuação de Waneska à frente da pandemia da Covid e pelo êxito na condução da vacinação, o que leva seu nome a se revelar para administrar Aracaju. Fala também no atual diretor presidente da Emsurb, Luís Roberto, que realiza um trabalho de manutenção de Aracaju. Edvaldo admite que ele tenha bom currículo para conduzir o projeto de crescimento da Capital.

Tem também o secretário das Finanças, Jeferson Passos, que foi eleito presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), Ele está entre os dois outros auxiliares cotados para disputar a Prefeitura por indicação de Edvaldo Nogueira, em razão da sua atuação à frente da Pasta, ao fazer o ajuste fiscal e organizar as finanças. A informação que põe Jeferson no páreo, é porque ele chegou com Edvaldo e ao assumir encontrou “as Finanças uma bagunça”, tanto que Aracaju foi para a “Letra A”, pelo Capag, entidade que avalia a saúde financeira dos municípios em todo o Brasil. Claro que Jeferson é politicamente pouco conhecido, mas considerado com “bagagem” suficiente para disputar a sucessão de Aracaju.

Os nomes que podem ser sugeridos por Edvaldo Nogueira não participam diretamente da política em Sergipe, mas são técnicos que se sobressaem na atual administração. A dúvida é como os partidos do bloco vão se comportar quando o escolhido do prefeito for posto à mesa.

PAC é importante

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, ontem, que “o PAC será muito importante para o Brasil e para Sergipe”.

*** – Marca a retomada das obras de infraestrutura do país, começando por algumas que estavam paralisadas, a exemplo da BR-101, diz.

*** Para o governador, “é fundamental na geração de emprego e no desenvolvimento do país.”

Emprego e renda

Fábio Mitidieri avalia que “está no caminho certo na condução da administração”. Acrescentou que, “aos poucos, os programas do Governo estão se iniciando e iremos anunciar a licitação das obras de infraestrutura do Estado, como rodovias, pontes, museus”…

*** Disse ainda que “o segundo semestre desse ano e 2024 serão importantes para a geração de emprego e renda”.

A farsa em Canindé

Segundo um dos vereadores de Canindé do São Francisco foi uma farsa a licença de 180 dias do prefeito Weldo Mariano (PT) para posse do vice Pank.

*** Na hora da votação do impeachment de Weldo, com a participação do vice e vereadores, a Câmara decidir pela licença, não foi normal.

*** Há necessidade de investigação do Ministério Público para expor o que está por baixo da atitude dos vereadores, durante a reunião que concedeu a licença.

Eduardo fica no PL

O ex-senador Eduardo Amorim (PL) disse ontem que não pensa em ir para outro partido. Vai ficar onde estar. Tem conversado com aliados e amigos, mas não pensa em disputar eleição em 2024 e 2026: “Pelo menos agora”.

*** Eduardo lembra que deixou o PSDB em ordem e o entregou sem problemas. De qualquer forma lamentou: “o partido não tem nem mais sede”.

Ricardo fica feliz

Vereador Ricardo Marques (Cidadania) diz que fica “muito feliz” em ter seu nome cotado para a disputa da prefeitura no próximo ano.

*** Ricardo agradeceu o carinho e reconhecimento do povo de Aracaju, mas acrescentou que segue como vereador e trabalhando pelo bem de Aracaju.

*** Marques insiste que é candidato à reeleição. Mas diz que está à disposição do grupo de oposição para fazer a diferença.

Problema à frente

Ricardo Marques não pode ser candidato sozinho e tem problemas de ordem partidária que precisa vencer. O Cidadania sinaliza que tomará rumo diferentes do vereador.

*** Marques trabalha a cabeça sobre isso e provavelmente trocará de partido em janeiro para manter a sua linha política. Ele não revela para onde vai!

Emília se mobiliza

A vereadora Emília Correa (Patriota) está viajando – pelo menos até ontem – e cuida da sua candidatura à Prefeitura de Aracaju, que está definida.

*** Uma coisa está certa: “com a junção do PTB com Patriota ela vai para outra sigla”, disse um dos seus aliados, assim que o novo partido for aprovado.

*** Se tudo der como vem sendo planejado, o caminho da Emília será o PSDB, com o apoio de um grupo forte que vai filiar-se ao seu lado.

Rogério sobre Silvinei

O senador Rogério Carvalho (PT), diz que a prisão de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, “é mais uma evidência contundente das tentativas de interferência nas eleições de 2022”.

*** – No entanto – diz Rogério – é preciso reforçar que ele não atuou isoladamente e que cada decisão teve o aval daqueles que buscavam se manter no poder.

Fábio na Codevasf

O radialista e ex-deputado federal Fábio Henrique (União) incrementa sua pré-candidatura a prefeito de Socorro.

*** Ontem ele teve reunião em Brasília, ao lado da deputada federal Yandra Moura, com o presidente nacional da Codevasf, Marcelo Moreira, discutindo o reinício das obras de pavimentação em Socorro.

Segundo Fábio Henrique, “são R$ 7,5 milhões, recursos de emendas ainda do nosso mandato de deputado federal”, disse.

Caravana federativa

Valadares Filho participou, ontem, da reunião coordenada pelo secretário especial de assuntos federativos da SRI, André Ceciliano, com os chefes das assessorias parlamentares e federativas dos ministérios.

*** Em pauta a organização da caravana federativa que percorrerá todo o país.

André ao Senado?

O ex-deputado federal André Moura (União Brasil) está pronto para atuar na campanha de vereadores e prefeitos de municípios sergipanos no próximo ano.

*** André vai apoiar nomes a prefeitos municipais e se preparar para, em 2026, disputar uma das vagas ao Senado Federal.

Giro pelas redes sociais

Wendal Carmo – Mesa Diretora da Câmara dos Deputados anula requerimento que pedia a convocação do ministro Rui Costa à CPI do MST.

Lázaro Rosa – Isso aqui é absurdamente grave! Três militares do GSI do governo Lula, remanescentes do governo bolsonaro, enviaram a Mauro Cid detalhes de segurança de viagens do presidente Lula.

Brasil247 – Lula pediu para Rubens Ometto deixar antessala de seu gabinete e cancelou audiência ao mapear boicote a Mantega na Vale.

Metrópoles – “Vai colocar esse pessoal no inquérito”, brinca o ministro Gilmar Mendes após Moraes perder eleição pela vice-presidência do STF por 10 a 1.

Roberto Freire – A esquerda antidemocrática rivaliza com a direita antidemocrática para saber quem é mais fascista e quem melhor se posiciona contra a liberdade de expressão.

Vinícius Betiol – usando um broche da SWAT, no “estilo shopee”, o Marcos do Val resolveu esquecer o decoro parlamentar e fazer comentários vulgares sobre a vida sexual do Lula com a Janja.

Metrópoles – Clima pesou: Bia Kicis não reconhece deputada e chama polícia para retirar “senhora de blazer rosa”.

O Antagonistas – “A fala infeliz do governador mereceria no mínimo um pedido de desculpas em razão da má expressão”, diz Rodrigo Pacheco, insistindo na crítica ao governador Romeu Zema, que defendeu maior protagonismo político do Sul e do Sudeste.