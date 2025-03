Os vilões do desperdício de água no dia a dia

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água, data instituída pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de conscientizar a população a respeito deste recurso, que é essencial para a vida no planeta. Segundo a ONU, embora 70% da superfície da Terra seja coberta por água, 97,5% é salgada e não pode ser usada para consumo humano. Aliado a isso, 4,5 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento seguro no mundo e cerca de 2,1 bilhões de habitantes não têm acesso à água potável em casa. Crianças com idade inferior a cinco anos são 20 vezes mais propensas a morrer de doenças relacionadas à água imprópria para beber e à falta de saneamento do que devido a conflitos. Ainda de acordo com a Organização, em 2030, a população mundial necessitará de 40% a mais de água para suprir suas necessidades diárias.

O Instituto Trata Brasil (ITB) afirma que o país não controla de maneira eficiente o uso do recurso hídrico. Com base em dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o estudo demonstra que a água potável perdida em diversas operações abasteceria toda população do Rio Grande do Sul, 10,6 milhões de pessoas, por no mínimo 5 anos. A região Norte lidera o desperdício com 46,94%, seguido do Nordeste com 46,67%. O Sudeste tem a menor taxa de falha nas operações, com 33,90%.

Entre os principais vilões da perda de água do sistema de abastecimento até chegar às empresas e residências destacam-se os pequenos vazamentos em tubulações internas. Para se ter uma ideia, um buraco de apenas dois milímetros em um cano pode desperdiçar até 96 mil litros de água por mês. Torneiras pingando parecem inofensivas, mas geram uma perda de até 40 litros de água por dia. Por isso, é preciso ficar atento a esse desperdício. O primeiro ponto para perceber o vazamento, começa no bolso. Caso haja aumento na conta de água sem motivo aparente é preciso ficar em alerta e observar se há manchas de umidade em paredes e pisos, nesse caso, é preciso agilizar o reparo para que não se tenha um prejuízo muito grande.

Outros pontos são as atitudes. A população precisa ter o hábito do consumo consciente, adotando boas práticas como fechar as torneiras sempre após o uso. É um processo simples, que no final faz a diferença. E a tecnologia, por meio da Inteligência Artificial, se torna uma aliada nesse processo. O sistema de controle hídrico, por exemplo, usa IA que ajuda a monitorar o consumo com mais precisão. Já as inspeções periódicas com a instalação de monitoramento remoto detectam vazamentos antes que eles gerem prejuízo. Torneiras temporizadas, chuveiros inteligentes, sistema em descargas de caixas acopladas e bloqueadores de ar, são dispositivos que ajustam automaticamente o fluxo de água para evitar desperdícios e diminuir significativamente as contas de água.

Repensar o consumo da água em nossa rotina e reutilizar o que seria desperdiçado é o diferencial para garantir a durabilidade deste recurso. Precisamos ficar alertas e proteger os recursos naturais, além de aproveitar as tecnologias disponíveis para cuidar do futuro do nosso planeta e garantir a nossa própria sobrevivência. (Por Yuri Verçosa, CEO e fundador da Foz Sustentável)

Passa dificuldade

Membro do PL diz que o partido passa por dificuldade e está se preparando para as eleições de 2026 para deputado, senador e governador.

*** Explicam, entretanto, que o líder do partido, prefeito Valmir de Francisquinho, quer dirigir dirigi-lo dentro do seu estilo, e parte expressiva dos aliados não aceitam.

*** Mas essa não é uma opinião unânime no partido.

Seguir Francisquinho

Entretanto os aliados de Francisquinho, em toda a região agreste, estão dispostos a segui-lo porque acha que ele é o prefeito e quem orienta o partido.

*** Entretanto um deputado federal do partido diz que o PL está em busca de um entendimento que o torne mais forte.

Rodrigo sobre Gleise

Os deputados federais estão aguardando a próxima semana, para que sejam definidas as federações e a expectativa da votação do orçamento.

*** O deputado Rodrigo Valadares, que é da União Brasil, mas tende a se transferir para o PL, admite que houve um retrocesso no PT com a indicação de Gleise Hofmman para a Comissão de Relação Institucional.

*** Admite que Gleise não converse com deputados da oposição e cria um clima tenso na Câmara.

André fica no Rio

O ex-deputado André Moura permaneceu no Rio de Janeiro durante inauguração de evento no TCE/Senac, que leva o nome de seu pai, ex-deputado e conselheiro Reinaldo Moura.

*** Mas a deputada federal Yandra Moura, junto com a tia, esteve presente.

Federação

A notícia vem de Brasília: os partidos PP e União Brasil iriam fazer uma federação forte para as eleições de 2026.

*** Até o momento não houve confirmação.

*** Mas em caso de ser verdade, fica a pergunta: quem presidirá a Federação em Sergipe: o senador Laércio Oliveira ou o ex-deputado André Moura?

*** Uma fonte confiável do PP disse que essa possibilidade ocorreu um pouco mais atrás e pode ter retornado à pauta.

Sobre Edvaldo

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira está desaparecido depois das eleições. Aparece raramente nas redes sociais e fala sobre posição política.

*** Tem quem diga que ele será candidato ao Senado, mas também levam na brincadeira: “Edvaldo será prefeito em 2028”.

Disputa o Senado

O ministro Márcio Macedo cumpre hoje compromissos em Estância e Capela. Márcio é candidato ao Senado e conversa com o partido.

*** Márcio disputa pelo PT ao lado do senador Rogério Carvalho ambos com estilos diferentes.