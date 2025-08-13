Partidos e escolha de nomes ao Senado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O deputado federal Rodrigo Valadares vai deixar o União Brasil, quando foi aberta a janela para troca de partidos, em abril de 2026. Ele vai para o Partido Liberal e se tornará correligionário do seu líder éter, Jair Bolsonaro, que provavelmente disputa a Presidência da República e enfrenta o atual presidente Lula, que deixa clara a vontade de tentar a reeleição. Partido Liberal e Cidadania estão unidos em torno de Rodrigo e Eduardo Amorim para disputarem o Senado em Sergipe e todos já estão trabalhando para o fortalecimento dos dois nomes junto ao eleitorado. Rodrigo se fortalece porque tem o aval de Bolsonaro, e Eduardo é indicação do presidente regional do PL, Edvan Amorim.

Há um porém: o Partido Liberal deve perder um dos seus líderes principais, prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho. É que ele não foi consultado sobre a indicação dos dois nomes ao Senado que já estão postos. Valmir pode ser candidato a governador, embora enfrente restrições no TSE, e deseja que o ex-prefeito Adailton Sousa esteja na relação de candidatos a senador. O PL em Aracaju parece que não dão ouvidos às posições de Francisquinho e sequer estão preocupados com a provável troca de partido. As informações que circulam nos meios políticos são de que o prefeito de Itabaiana, que tem uma boa representação política, permaneça ou não no grupo e até consideram que essa será uma posição exclusiva dele.

No bloco do Governo o nome do ex-deputado André Moura (UB) já está aprovado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), mas o companheiro de chapa só será indicado em 2026. Além de André, quatro nomes tentam integrar o grupo: Edvaldo Nogueira, Alessandro Vieira, Márcio Macedo e – parece impossível – Rogério Carvalho. Segunda-feira passada, Edvaldo Nogueira almoçou com o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis. O papo girou sobre a gestão municipal e se estendeu à política. Sérgio surpreendeu ao declara que seu candidato é Rogério Carvalho, que tinha apoio do bloco liderado pelo ex-prefeito Valmir Monteiro, cujos eleitores migraram para o apoio a Sérgio desde que ele ficasse com o senador petista.

Mas, de qualquer forma, ficou claro que há muita chance de Sérgio apoiar Edvaldo, mas essa posição só será revelada no próximo ano, através de uma maior análise sobre o nome de Edvaldo Nogueira, que deixou Lagarto satisfeito com o encontro, inclusive porque já conquistou o apoio do presidente regional do Republicano, deputado federal Gustinho Ribeiro, que é adversário histórico dos Reis em Lagarto e comandou o município, através de sua mulher, Hilda Ribeiro, até o pleito de 2024. Tudo conta para uma definição do nome que estará na chapa ao Senado, ao lado de André Moura.

Carne pode baratear

O governador Fábio Mitidieri fala sobre exportações de Sergipe para os Estados Unidos, com a decisão de aumento das tarifas pelo presidente Trump.

*** Segundo Mitidieri, “a exclusão da laranja e do óleo/petróleo, deixou Sergipe numa situação melhor do que outros Estados”.

*** Entretanto, segundo Mitidieri, a carne teve um impacto no mercado interno, mas o Governo federal vem buscando alternativas de novos mercados. “Isso, por outro lado, pode fazer o preço da carne baratear no mercado interno”.

Fórum em Belém

Fábio Mitidieri está em Belém (PA) para a XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, que começa hoje.

*** O encontro antecede a COP30, marcada para novembro, também na capital paraense, e coloca o clima no centro da pauta política nacional.

Posição unificada

Com menos de 100 dias para a COP30, líderes dos 26 estados e do DF buscam alinhar a posição federativa sobre descarbonização, financiamento climático e transição energética.

*** Mitidieri leva à mesa a experiência sergipana, que já prioriza energia limpa e justiça ambiental desde o início da gestão.

Valmir em silêncio

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) tem evitado falar publicamente sobre projetos políticos, mas tem conversado muito com seus aliados.

*** Em Itabaiana circula a informação de que ele trocará o Partido Liberal pelo Republicano e será candidato a governador, apesar do impedimento que o tira do pleito de 2026.

*** Valmir pretende lançar o ex-prefeito Adailton Sousa ao Senado, mas o PL já fez sua escolha: “Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares”.

Sobre troca de partido

O presidente do Republicano em Sergipe, deputado federal Gustinho Ribeiro, diz que “Valmir pode vir para o Republicano, mas o partido está na coligação do governador Fábio Mitidieri”.

*** – Mesmo assim, preciso consultar André David, pastor Heleno Silva e outros membros do partido, sobre a provável vinda do deputado Ícaro de Valmir, disse Gustinho.

*** E acrescenta: “eu nunca escutei do presidente nacional, Marcos Pereira nada sobre a filiação de Valmir”.

Só Valmir responde

O presidente regional do PL, Edvan Amorim não tem nenhuma informação se Valmir deixa o partido ou se será candidato a governador indicado pelo PL.

*** Segundo Edvan, só Valmir de Francisquinho pode responder isso…

Sobre o nome a vice

Segundo aliados do presidente da Assembleia, Jeferson Andrade, sua pré-candidatura a vice-governador em 2026 “vai ótima”. A informação é de que “Mitidieri concorda com ela”.

*** Há personagens trabalhando para outras candidaturas, mas um deputado considera que agora é a “vez de Jeferson Andrade, Luciano Bispo ou Edvaldo Nogueira”.

Quadro exposto

Um analista político avaliou ontem que o grupo liderado pelo governador Fábio Mitidieri, vai indicar André Moura e Alessandro Vieira ao Senado (“elege André”).

*** Admite que o grupo do PT vai se juntar ao ex-prefeito Edvaldo Nogueira (“não elege nenhum”).

*** E que o bloco da oposição vai de Rodrigo Valadares e Eduardo Amorim (“elege Rodrigo”).

Cidadania e PL

O Cidadania e o Partido Liberal vão muito bem em Aracaju e o partido continua firme com a prefeita Emília Corrêa (PL).

*** O Cidadania inclusive sabe que os candidatos ao Senado do bloco são Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares e os apoiam com fervor.

*** A nível nacional a situação é que é complicada entre Cidadania e PL.

Lúcio faz denuncia

“Denuncia muito grave” foi feita ontem pelo vereador Lúcio Flávio (PL), na Câmara Municipal de Aracaju. Lúcio é candidato a deputado estadual.

*** Segundo ele, “vestibular EAD da Universidade Federal de Sergipe propõe tema de redação associando a direita e o Bolsonarismo ao Nazismo”.

*** Presidente municipal do PL, Lúcio Flávio, classifica o tema do vestibular como “crime gravíssimo”. E diz que tomará todas as medidas judiciais cabíveis.

Deu no “X”

Bets, as apostas esportivas online, podem causar vício e prejuízos financeiros graves.

*** Especialistas alertam: a busca por ganhos rápidos estimula comportamentos compulsivos, afetando relações, saúde mental e estabilidade econômica.