Partidos em dubiedade ideológica

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há mudanças visíveis na estrutura ideológica dos partidos em todo o Brasil. Entre os integrantes das cúpulas – notadamente nacionais – já não há impedimento intenso e severo entre as composições e até filiações partidárias. Não se exige mais currículos da vida política de quem tem interesse em se filiar a qualquer sigla. O termo “direita” e “esquerda” existe, é claro, mas não há um forçar de barra para o “canhoto” ser “destro”, coisas do passado, que ainda se percebe nos radicais de todos os campos. O Solidariedade, fundado por Paulinho da Força (sindicalista e presidente licenciado da Força Sindical), um partido tido como de esquerda, flexionou e cedeu até o seu comando a políticos de todos os Estados, mesmo da direita intensa.

Em Sergipe, por exemplo, o Solidariedade tinha à frente o deputado federal Gustinho Ribeiro, que se transferiu para o Republicanos. Perdeu o partido que estava com Vovô Monteiro, um indicado de Ribeiro. Agora, o Solidariedade ficou com o deputado Rodrigo Valadares (União), que entregou o comando a um dos seus aliados. Rodrigo é da direita autêntica e deixou claro isso a Paulinho da Força, que não discutiu e liberou geral. Claro que, em Sergipe, essa liberação sugere que o partido continuará como estava no Estado, mesmo que nas eleições de 2022 tenha apoiado, com todo afinco, o então candidato ao Governo pelo PT, senador Rogério Carvalho. Essa mistura está acontecendo, em termos de ideologia, porque os partidos viram que precisavam abrir o leque (me lembra Linda) para conseguir mais apoio de outras siglas e não expor ao eleitor um projeto de fixação ideológica, que pode agradá-lo ou não. Enfim, ideologia não dá voto decisivo…

A mesma coisa aconteceu com Roberto Freire, comunista declarado, que na ditadura teve que se filiar ao MDB e agora fundou o Cidadania, que acomoda filiado de todas as tendências, embora zele pelo comportamento ético. Agora mesmo em Sergipe, de forma extremamente silenciosa, há um movimento para que o PT também ceda a siglas de direita, como fez Marcelo Déda em 2010 e atualmente faz o presidente Lula, que não está preocupado com ideologias, mas em fazer um bloco coeso, de preferência contra Bolsonaro, mais voltado à esquerda e amplie a sua visão social, sem necessariamente pensar como o PT já pensou um dia. Então podem escrever: tudo caminha para conversas e análises a fim do petismo retornar à aliança de 2010, com partidos que integraram um bloco forte, mas definiram por nomes com tendência socialista e sem o ranço do esquerdismo radical. Isso talvez já aconteça em 2024, mas vai se concretizar em 2026, com o isolamento daqueles que ainda não entenderam as mudanças do PT e se mantêm amarrados a caprichos políticos pessoais de uma esquerda conservadora.

Contagem regressiva

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que, no calendário do Governo, já está contando: faltam 13 dias para curtirmos os nossos 30 dias de São João em todo o Estado!

*** – Em junho, não perca a sanfona tocando e a zabumba consagrando Sergipe como o País de Forró!

Ponte é implicância

Um aliado próximo ao governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, ontem, que a impressão é que os “opositores não estão muito satisfeitos com a forma de governar de Mitidieri”.

*** – A “implicância” agora é porque o Governo está tocando o projeto de construção da ponte que liga a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio.

*** E acrescenta: “com cinco meses de gestão, o governador mandou o projeto de lei, aprovado pela Assembleia, que autoriza operação de crédito para que a obra seja tocada”.

Polêmica de posições

A mesma fonte revela que “de um lado a oposição é contra, porque diz ser outro empréstimo. Do outro, o Governo alega que isso só está sendo possível graças à situação de equilíbrio fiscal e financeiro que o Estado se encontra hoje”.

*** – Então, se tem crédito na praça e é bom pagador – como frisou o próprio líder do Governo na Assembleia – nada mais justo que seguir adiante com essa obra que representa desenvolvimento econômico e social para Sergipe, conclui.

Rodrigo em Israel

O deputado Rodrigo Valadares (UB) se encontra em Israel, acompanhando evento internacional de Voley de Praia e esteve com o presidente do ISF e autoridades esportivas israelenses.

*** O objetivo da viagem a Israel, segundo Rodrigo, é trazer esse evento para Sergipe e reunir escolas do País em Aracaju.

*** Quem está lá também é o ex-secretário Manoel Hora, que é presidente do esporte no Estado.

Solidariedade à direita

Sobre o Solidariedade, que está sob seu comando em Sergipe, Rodrigo Valadares disse que vai fortalecer o partido para ser uma sigla de direita no Estado.

*** De Israel, onde se encontra, ele teve uma conversa com o presidente nacional da sigla, Paulinho da Força, que liberou tudo em relação ao comando de Rodrigo.

*** O presidente da sigla em Sergipe é Allison Bomfim, que já está filiando pessoas em todo Estado, mas com foco maior em Aracaju.

Rodrigo e Moro

Circula no Brasil que “após a cassação de Dallagnol, Sérgio Moro balança as estruturas políticas, cogitando renunciar ao mandato e deixar o Brasil”.

*** Segundo Rodrigo Valadares, “esse é um momento de incerteza e reflexão sobre os rumos do nosso país. Vamos orar e lutar pelas vozes direitistas e conservadoras do Brasil”!

Moro explica

No Twitter o senador Sergio Moro esclareceu tudo: “eu estava no exterior, no setor privado, e voltei ao Brasil para defender o meu país, sendo eleito Senador”.

*** – A luta segue firme e qualquer informação diferente é total fake news. Aliás, continuamos na batalha também por Deltan Dellagnol.

Eliane à disposição

Aos radialistas Fábio Henrique e Marcos Aurélio, a ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) disse que o seu partido deve apresentar um nome para disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** E acrescentou: “O meu nome está à disposição do partido para essa disputa”.

*** Eliane disse ainda que “é fato que os aracajuanos tiveram uma feliz experiência quando Marcelo Déda foi prefeito”.

Sobre fogo amigo

Os dois radialistas perguntaram ao ministro Márcio Macedo sobre as críticas que recebe em Sergipe pela atuação no Ministério. Ele respondeu: “isso é fogo amigo! Gente preocupada com eleição futura. Desses invejosos peço que Deus me livre”.

*** Perguntado se o fogo amigo era de dentro do PT, Marcio sorriu e disse: “quero paz, para continuar ajudando a Lula”.

Só se for de consenso

Quarta-feira, a coluna publicou que o nome de Eliane Aquino é que está à frente em todas as pesquisas internas realizadas pelo Partido dos Trabalhadores.

*** A notícia de que Eliane coloca o nome à disposição do PT, animou membros do partido e a maioria acha que ela tem que ser nome de consenso.

*** Ainda no PT há uma dúvida sobre seu interesse em disputar a Prefeitura, “em razão da sua ausência da cidade, desde que ocupou cargo em Brasília”.

Candidato e Socorro

Fábio Henrique também fala sobre os seus planos: “sou do União Brasil e vou seguir o que meu partido determinar”, mas confirma que é candidato a prefeito de Socorro.

*** Fábio acrescenta que tem trabalhado muito junto ao eleitorado, mas o União terá candidato a prefeito de Socorro: “eu ou a deputada federal Yandra Moura”.

Ala infantil “Dedinha”

O ministro Márcio Macedo (PT) esteve reunido, ontem, com o presidente do Hospital do Amor, médico Henrique Prata. Contou com a participação de Eliane Aquino.

*** No encontro, Márcio solicitou ainda que a ala infantil recebesse o nome de “Dedinha”, em homenagem ao companheiro de lutas e ex-governador de Sergipe, Marcelo Déda.

Alinete a vice?

No sábado passado, também em visita ao Hospital do Amor, Márcio Macedo teve uma conversa com a vereadora Alinete Soares (PP) e sugeriu que ela seja a vice na chapa do professor Dominguinhos, candidato s prefeito pelo PT de Estância.

*** A vereadora agradeceu, mas disse que vai pensar na sugestão. Ela está na base política do prefeito Gilson Andrade (PSD), mas lá adiante tudo pode acontecer.

De braços cruzados

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que “quando se trata de gerar emprego, o Governo de Sergipe continua de braços cruzados”!

*** – Dados do IBGE divulgados ontem, mostram Sergipe com a 6ª maior taxa de desemprego do país!

*** E mais “não adianta falar em futuro sem pensar no agora. O povo sergipano quer trabalhar e pôr comida na mesa”!

Dinheiro no meio

Silvio Santos (PT-SE) diz que “e só ver a repercussão dada à cassação do mandato de Dallagnol, para perceber que a mídia oficial, além de não fazer mea culpa pela propaganda em favor dos bandidos de Curitiba, continua lavajatista”.

*** – Não duvido que além do interesse político tenha dinheiro no meio, disse.

João Daniel na CPI

A Frente Ampla de Esquerda divulgou o time que usará em campo na CPI do MST, que vai mostrar ao Brasil a força e a importância do Movimento na produção de alimentos e no combate à fome.

*** São oito deputados federais escalados, entre eles João Daniel (PT), de Sergipe, que sempre esteve na linha de frente em defesa do MST no Estado e em todo o Brasil.

Giro pelas redes sociais

Guilherme Amado – Vídeo de reunião mostra pressão de Flávio Dino no Twitter: “Não queremos vocês na PF”.

Metrópoles – Foto de Dallagnol já aparece com legenda “não eleito”, em site do TSE. Decisão ainda precisa ser informada oficialmente para Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas informação foi atualizada no site do TSE.

Geraldo Alckmin – A convite de seus membros, o presidente Lula participa do encontro do G7, no Japão, grupo que reúne os países mais industrializados do mundo.

Gabinete – Deltan Dallagnol perdeu o mandato na noite de terça-feira e teve que desocupar gabinete já na quarta-feira.

Raquel Landim – Minha análise sobre as duas dimensões da cassação do deputado Deltan Dallagnol: a decisão jurídica do TSE e o embate político com a tentativa de reescrever a história.

Horácio Neiva – Vejo algumas pessoas mencionando o argumento de que o TSE não equiparou sindicância a um PAD, mas sim que reconheceu fraude.

Eliane Catanhêde – O governo foi descuidado e a CPI do MST não será contra o MST, mas contra o próprio governo. É só ver a cúpula da comissão.

Dino Debochado – “Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são. Não serão. E eu sei que os senhores sabem disso”.