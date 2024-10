Passo importante para 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As análises internas sobre o resultado das eleições revelam duas coisas: a coesão do bloco de Emília (PL) que esteve com ela desde o início do anuncio de sua pretensão para disputar a Prefeitura de Aracaju. E isso foi levado tão a sério que não se falava em outro nome capaz de substituí-la, inclusive por interesses partidários. E foi assim até o início das eleições e durante a campanha, com um detalhe: Emília não deixou de se colocar em todas as pesquisas realizadas em Aracaju, da primeira à última. Apesar de ter dúvida quanto a seriedade de todas as pesquisas quantitativas, ela manteve a posição até o resultado final. Esse posicionamento deixava claro que a sociedade via em Emília o nome para ganhar de quem fosse quem indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

Na base aliada, formada por apoiadores do Governo, havia necessidade de escolha, em razão da vontade de posições de lideranças que integravam o time e cada um deles gostaria de estar à frente. Desde a primeira reunião que não se percebeu unidade e o afastamento foi acontecendo até que o nome de Luiz Roberto foi consolidado como o escolhido do grupo, liderado pelo prefeito de Aracaju, com o apoio do governador Fábio Mitidieri. Outros líderes indicaram nomes e um deles deixou de acompanhar a base aliada. Algumas discussões naturais de um momento político para indicação de candidatos, mas de conseqüências imprevisíveis, que já se sente com o resultado final do pleito.

Essa divisão do bloco pode atingir diretamente as eleições de 2026, mesmo que faltem dois anos e que o candidato à reeleição, Fábio Mitidieri (PSD), que mantém sua estrutura política, preserva a liderança e vai adiante, mesmo que perceba a necessidade de iniciar contatos profundos com insatisfeitos com o bloco, para que volte a consolidar a unidade, a fim de permanecer à frente do Governo por mais quatro anos. Não será difícil, mas não pode considerar como sem necessidade de um trabalho árduo, para que não haja frustrações. Há informação que Mitidieri vai conversar com um dos seus mais fortes aliados a qualquer momento, e se conseguir trazê-lo de volta, é um passo importante para 2026.

Número expressivo

Sobre a promoção de mudanças e nova composição, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que “a hora de ter calma, serenar as coisas. Nenhuma decisão tomada no calor de uma derrota é boa”.

*** – Fizemos uma campanha limpa, propositiva e obtivemos 42,5% dos votos. Infelizmente não foi suficiente, mas é um número expressivo de pessoas que nos acompanharam e que eu agradeço muito, disse Mitidieri.

Deseja sucesso

Fábio Mitidieri disse que “parabeniza a primeira mulher prefeita eleita Emília Corrêa, deseja sucesso na gestão e que possa atender os anseios dos aracajuanos”.

***Mitidieri disse ainda que “no contexto geral das eleições, tivemos um resultado prá lá de positivo, com vitória na grande maioria das cidades. Agora é focar na gestão e seguir trabalhando”.

Análises rasas

Análises rasas sobre o resultado das eleições de Aracaju avaliam que o governador Fábio Mitidieri perdeu com a derrota de Luiz Roberto (PDT).

*** Quando se amplia o olhar, Mitidieri elegeu 26 prefeitos no PSD e mais de 60 quando se considera os candidatos do grupo.

*** Considerando o avanço de Luiz, que saiu de 2% para 42%, Fábio se consolida como liderança política com capilaridade no Estado.

Erro na escolha

Um erro grave na escolha: a base aliada se dividiu desde quando apresentou nomes para disputar a Prefeitura: foram cinco pessoas que defendiam o mesmo projeto.

*** Sem uma avaliação política sensata, apenas um foi aprovado pela cúpula o que provocou discussão, brigas e um racha no bloco que vinha unido.

*** A maioria não aceitou o candidato do prefeito Edvaldo Nogueira, dividiu o bloco e cada partido lançou um candidato.

Força de Ricardo

Um detalhe: é possível que Emília não tivesse chegado à vitória se seu vice não fosse Ricardo Marques (Cidadania). Ricardo foi o vereador que mais se aproximou do povo, vendo seus problemas, desde que assumiu a Câmara Municipal.

*** Durante todo período dos dois anos de mandato de vereador, foi quem mais esteve com moradores, hospitais e terminais de ônibus para denunciar falha.

Acabou! acabou!

Em entrevista na noite da vitória (domingo), Emília disse que essa vitória é um grande recado para toda classe política: “Acabou! Acabou! Esse negócio de achar que são os donos dos cargos e das pessoas”.

*** – O povo de Aracaju é independente e mostrou isso no primeiro turno e agora no segundo e vai ser assim, é desse jeito, disse.

Politizar o embate

*** O ex-governador Jackson Barreto disse ontem que nunca tinha visto uma campanha tão despolitizada: “na política é preciso politizar o embate porque a campanha fica parecendo que tem um único candidato”.

*** Era preciso mostrar compromisso democrático, que não esteve fazendo protesto em frente ao 28BC, que não estava com Bolsonaro e incentivar a polarização política.

Rodrigo e o trabalho

O deputado federal Rodrigo Valadares trabalhou intensamente para eleger a mulher vereadora: conseguiu. E para eleger Emília no segundo turno: deu certo.

*** Rodrigo Valadares representava o ex-presidente Jair Bolsonaro e continuará ao seu lado para tentar o Senado em 2026.

Presença de Francisquinho

Quem também veio a Aracaju fazer campanha para Emília Corrêa foi o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que a teve como vice-governadora em sua chapa de 2022.

*** A informação que circula é que Francisquinho será candidato a governador em 2026. Entretanto ele disse-me: “Conversa! Sequer assumir a Prefeitura de Itabaiana”.